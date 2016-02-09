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Следы "новых" владельцев "Бора" ведут на Кипр
Сценарий очередной реинкарнации приморского «Бора», в свое время подробно рассмотренный Деловой газетой «Золотой Рог», оказался не выдумкой, а суровой реальностью. По данным «Золотого Рога», активы многострадального предприятия перетекают в ООО «Дальнегорский ГОК», 49% долей которого принадлежит московскому ООО «Радамант», единственным учредителем которого выступает зарегистрированная на Кипре акционерная компания с ограниченной ответственностью «Эмилтрадо Венчерс Лтд».
Пикантность ситуации в том, что гендиректором ООО «Радамант» является Иван ПАЛЬОК, он же руководитель ООО «Кристель», которое ранее выполняло функции управляющей компании АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор»). А учредителем ООО «Кристель» является Виталий ПАШЕНЦЕВ - единственный собственник московского ООО «Селена», которому принадлежат 67,5% акций химкомбината. Круг, как говорится, замкнулся – вокруг предприятия-банкрота оказались все те же лица.
Досье "Золотого Рога": ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. Компания занимает третье место в мире по производству боропродукции. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении ГХК «Бор» по иску ООО «Трейдцентр» в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре - признал несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. Отчет конкурсного управляющего назначен на 26 апреля. В 2011-2014 годах комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные сферы экономики. Основным владельцем АО «ГХК «Бор» является Виталий Пашенцев. Еще 25% владеет Setilius Development Limited (Кипр).
К настоящему времени сотрудники ГХК «Бор» получили уведомления о прекращении деятельности предприятия и сокращении работников до 31 марта 2016 года. В процессе работники существующей компании будут переведены практически в полном составе в новое предприятие, зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Приморскому краю еще в конце 2013 года и имеющее уставный капитал… в 10 тыс. рублей. Гендиректором ООО «Дальнегорский ГОК» является Елена ДУБИНЕЦ. Остается отметить, что уже в прошлом году ранее нигде «не светившееся» ООО получило 135,76 млн рублей выручки и 777 тыс. рублей чистой прибыли. Хороший старт.
Озвучено, что преемник «Бора» в 2016 году планирует увеличить объемы продукции. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию на производстве, предприятие сегодня работает в штатном режиме. Выпуск боропродукции в 2016 году запланирован в объеме 80 тыс. тонн, что на 11% больше, чем выпущено в 2015 году», - сообщил исполнительный директор ГХК «Бор» Павел МЕРКУЛОВ. В прошлом году компания реализовала более 64 тыс. тонн боропродукции.
Руководитель «Бора» также отметил, что заработная плата за декабрь сотрудникам АО выплачена в полном объеме. «Сегодня на предприятии работают 2 тыс. 425 человек. Просроченной задолженности по зарплате нет», - сказал Павел Меркулов. Уточнив, что задолженность образовалась в результате задержки поступлений валютной выручки за отгруженную готовую продукцию.
Напомним, что в конце 2014 года ГХК «Бор» лишилась части имущества на 398,750 млн рублей, в том числе галерей и корпусов обогатительной фабрики. Новым собственником активов выступает ЗАО «ФинИнвест» (Москва). То самое, что подало иск о банкротстве ГХК «Бор». В настоящее время долг «Бора» перед московской компанией превышает 3,776 млрд рублей. Еще на 3,435 млрд рублей претендует ЗАО «Астера», на 3,514 млрд рублей – кипрская Poncirus Holdings Ltd. Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами на начало 1 октября 2015 года составляла 1,024 млрд рублей.
Досье "Золотого Рога": Первый раз внешнее управление на приморском химкомбинате было введено в 2000 году по заявлению ОАО «Энергомашкорпорация». В 2003 году внешнее управление было введено уже по заявлению инвестиционной компании «Альянс-Капитал», которая ранее перехватила активы «Бора». В результате в 2005 году ОАО «Бор» было ликвидировано, а на его базе создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор», ныне АО.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Следуя указаниям 14:39, 10.02.2016#
А вот были бы вы все патриотами, и на душе было бы хорошо. Когда ты патриот - а патриотизм - это двигатель экономики - идиотизм законов, безнаказанность, а от того и беспредел чиновников, разбой с одобрения руководства - всё станет родным и мы объединимся общенациональной идеей - власть творит, что ей надо, а перхоть - это мы - всё это должны не только терпеть, но и любить. Почему творит власть? А вы попробуйте хоть чем-то пошевелить без её ведома.
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Ну как тут не поверить в конспирологию. . . Угробили все-таки предприятие. Как они собираются прибыльно работать, если обогатительная фабрика принадлежит другому ООО. . . ?Когда-то давно, в 1992 году, ведущий химик ППО "Бор" сказал мне буквально следующее:Есть на планете 4 месторождения Бора:В США - качественные пески. В Иране - состояние неизвестно. на севере Архангельской области - некачественные пески. В Дальнегорске - компактное рудное тело с высоким содержанием бора. Уже тогда он высказал опасение, что американцы сделают все, что бы уничтожить "БОР", как предприятие. Похоже он был недалек от истины. . .