Более 15 тысяч тонн минтая и сельди выловлено рыбаками Приморья с начала года

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, на данный момент приморские рыбаки ведут промысел сельди и минтая. По состоянию на 7 января добыто более 15 тысяч тонн этой рыбы, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Это на 1,7 тысячи тонн больше уровня прошлого года», – уточнили в ведомстве.

Добавим, что минтай и сельдь вошли в социальную программу «Приморская рыба».