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Более 15 тысяч тонн минтая и сельди выловлено рыбаками Приморья с начала года
09 Января 2019, 12:38 | Приморье
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, на данный момент приморские рыбаки ведут промысел сельди и минтая. По состоянию на 7 января добыто более 15 тысяч тонн этой рыбы, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Это на 1,7 тысячи тонн больше уровня прошлого года», – уточнили в ведомстве.
Добавим, что минтай и сельдь вошли в социальную программу «Приморская рыба».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: рыбная отрасль доступная рыба
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