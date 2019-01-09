Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно

Две новые дизельные электростанции ввели в эксплуатацию в Приморье

Две новые дизельные электростанции модульного типа введены в эксплуатацию краевым предприятием «Примтеплоэнерго» в селах Поляны и Мартынова Поляна Дальнереченского района, сообщает КГУП «Примтеплоэнерго».

По словам заместителя генерального директора по капитальному строительству компании Сергея Гаранова, раньше электроснабжение потребителей в данных населенных пунктах велось по графику, поскольку отсутствовала техническая возможность подавать электроэнергию беспрерывно. В связи с этим в Примтеплоэнерго разработали проекты по строительству новых модульных дизельных электростанций. Новые электростанции обеспечат жителей сел Поляны и Мартынова Поляна электроэнергией в круглосуточном режиме, сообщили газете "Золотой Рог" в администрции Приморья.

«Электростанции запущены в работу после получения разрешения Ростехнадзора на ввод данных объектов в эксплуатацию. В Полянах и Мартыновых Полянах установлены новые дизель-генераторы немецкой марки Deutz в контейнерах типа “Север”, а также топливные емкости с подогревом. Вокруг установок смонтировано шумоизоляционное ограждение. С сегодняшнего дня около 450 жителей двух отдаленных сел Приморья обеспечены электроэнергией в круглосуточном режиме круглый год», – отметил Сергей Гаранов, добавив, что стоимость оборудования составила более 11 миллионов рублей.

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам напомнили, что краевое предприятие «Примтеплоэнерго» оказывает услуги электроснабжения в 15 населенных пунктах Приморья.

Фото – пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».