Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
Две новые дизельные электростанции ввели в эксплуатацию в Приморье
Две новые дизельные электростанции модульного типа введены в эксплуатацию краевым предприятием «Примтеплоэнерго» в селах Поляны и Мартынова Поляна Дальнереченского района, сообщает КГУП «Примтеплоэнерго».
По словам заместителя генерального директора по капитальному строительству компании Сергея Гаранова, раньше электроснабжение потребителей в данных населенных пунктах велось по графику, поскольку отсутствовала техническая возможность подавать электроэнергию беспрерывно. В связи с этим в Примтеплоэнерго разработали проекты по строительству новых модульных дизельных электростанций. Новые электростанции обеспечат жителей сел Поляны и Мартынова Поляна электроэнергией в круглосуточном режиме, сообщили газете "Золотой Рог" в администрции Приморья.
«Электростанции запущены в работу после получения разрешения Ростехнадзора на ввод данных объектов в эксплуатацию. В Полянах и Мартыновых Полянах установлены новые дизель-генераторы немецкой марки Deutz в контейнерах типа “Север”, а также топливные емкости с подогревом. Вокруг установок смонтировано шумоизоляционное ограждение. С сегодняшнего дня около 450 жителей двух отдаленных сел Приморья обеспечены электроэнергией в круглосуточном режиме круглый год», – отметил Сергей Гаранов, добавив, что стоимость оборудования составила более 11 миллионов рублей.
В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам напомнили, что краевое предприятие «Примтеплоэнерго» оказывает услуги электроснабжения в 15 населенных пунктах Приморья.
Фото – пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго».
Новости тематики
- Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
- "Газпром" пообещал пустить в Приморье газ
- Энергия для развития
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу
- Приморцы обсудили с главой края строительство новой ТЭЦ
- Приморский парадокс
- Рубильник останется российским
- Терпение энергетиков закончилось
Новости раздела
- Еще 450 жителей отдаленных сел Приморья обеспечены электричеством круглосуточно
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- Свыше 1 млрд руб. в экономику Приморья привлекло Инвестиционное агентство
- В Уссурийске открылся филиал бизнес-клуба "Авангард"
- Приморский край в "Золотой двадцатке" занял восьмую строчку
- Впервые из Приморья начал летать авиарейс в Саппоро
- Село засучило рукава
- Рыбакам сматывают удочки
- "Терминал Астафьева" устроил снежную метель из пушки для новогоднего веселья
- Жители и гости Владивостока увидят новогодний красочный фейерверк в трёх точках
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мошенники научились использовать номер 900
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Российскому бизнесу придумали новый налог
- В деле экс-мэра Владивостока появились два неожиданных свидетеля
- За выезд из Японии придется заплатить
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт
- Неопытные водители будут платить больше