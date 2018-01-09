5G будут поднимать сообща

Первым оператором, получившим частоты для тестирования 5G стал «Мегафон»: в июле Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла соответствующее решение. Тесты будут проводиться во время ЧМ-2018 в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Осенью заявки на получение частот для тестирования 5G в ГКРЧ направили МТС и «ВымпелКом». Эти операторы хотят развернуть опытные зоны 5G в нескольких регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Татарстан и ряд других. Создание тестовых зон поможет операторам ускорить практическое внедрение новых технологий связи. Тестовый период может занять продолжительное время.

«Т2 РТК Холдинг» (оператор Теле2) планирует начать запуск сети связи пятого поколения в 2020 году. В июле Tele2 и Nokia успешно протестировали перспективную технологию.

Досье "Золотого Рога": Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

Глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ уже выступил с инициативой создания единого инфраструктурного оператора для развития сетей 5G.

«МегаФон» и «Ростелеком» рассматривают возможность создания совместного предприятия. Сотрудничество позволит компаниям сократить затраты на строительство сетей нового стандарта. По оценкам «Ростелекома», в случае реализации операторами проектов по развитию 5G поодиночке, их инвестиционные затраты возрастут в 5-6 раз относительно текущего уровня.

В МТС считают, что внедрение технологии пятого поколения не потребует непомерно высоких капитальных затрат.

«Это абсолютно не так, тут никакой супердороговизны по сравнению с 3G и 4G нет. 3G так же дорого по отношению к 2G, как и 4G к 3G, то же самое и с 5G. Это просто развитие сетей, мы просто поставим 5G там же, где стоят наши текущие сети. Да, потребуется в городах более частая установка сетевых элементов, базовых станций, но это не идет ни в какое сравнение со строительством новой базовой станции. 5G - это абсолютно не отдельные какие-то сети, не отдельная инфраструктура, вообще ничего отдельного, это чисто эволюция», - говорил президент МТС Михаил ДУБОВСКОВ.

Операторы «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком») считают, что технология связи 2G имеет шансы просуществовать еще около 8-10 лет, а связь следующего поколения уйдет намного раньше, через 4-5 лет. Все дело в том, что компании не смогут отказаться от 2G за счет высокого проникновения в своих сетях абонентских устройств, поддерживающих этот стандарт, а также технологии М2М (Machine-to-Machine - общее название технологий, которые позволяют приборам обмениваться информацией друг с другом).

«Мы будем работать до последнего абонента в сети 2G. Я бы даже сказал, что риск у технологии 3G больше. Когда своим чередом эти устройства «вымоются» из сетей, тогда мы будем убирать эти стандарты и переводить частоты в другие», - сообщил директор по инфраструктуре столичного филиала ПАО «МегаФон» Евгений НОВОСЕЛОВ.

Руководитель департамента качества и технического аудита ПАО «Вымпелком» Александр ГАЛЬЧЕНКОВ пояснил, что компания откажется от 2G как только абонентская база и база терминалов перевалит за цифру, которая сделает экономически целесообразным отказаться от старых технологий.

В ПАО «МТС» считают, что сеть 3G может потерять актуальность раньше, чем 2G. По оценкам оператора, это произойдет после 2020 года. 2G же будет сохранять актуальность, например, за счет огромного количества уже установленных и стабильно работающих М2М-

устройств (мониторинг транспорта, банкоматы, счетчики ЖКХ.

3G потеряет актуальность тогда, когда количество устройств, поддерживающих LTE и, соответственно, технологию передачи голоса через сети «четвертого поколения» (Voice over LTE, передача «голоса» по сетям LTE), достигнет массовых значений, считают в МТС.

Скорости развития LTE сейчас значительно превышают развитие 3G. Так, рост скоростей в сетях LTE в 2017 году в Москве составил 35-40%, тогда как в сетях 3G он не превысил 10%.

В РЖД надеются, что стандарт связи 5G будет запущен на железных дорогах к 2019 году. Директор по развитию и реализации проекта «LTE 450» компании Tele2 Дмитрий КУРИЛОВ сообщил о сотрудничестве с РЖД в рамках испытания технологии Mobile Edge Computing на сортировочной станции Лужская (порт Усть-Луга, Ленинградская обл.) и перспективах использования этой технологии в будущих проектах. В РЖД попросили оператора задуматься о развитии технологии не только в Центральной России, но и на отдаленных станциях Байкало-Амурской магистрали в Сибири.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.