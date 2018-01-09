Телеком переходит на пятую скорость

Уже в следующем году можно будет увидеть и попробовать технологии 5G в действии

В этом году «МегаФон» продолжал активно развивать сети четвертого поколения LTE и их более продвинутую модификацию LTE Advanced на Дальнем Востоке. А на подходе уже 5G. Этот стандарт связи станет основой для развития «умных» городов, Интернета вещей и цифровой экономики в целом.

В уходящем году тема развития цифровых, телекоммуникационных, интернет-технологий в России получила приоритетный статус. По поручению президента Владимира ПУТИНА была подготовлена и утверждена программа «Цифровая экономика». Она содержит пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики в России на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. К прикладным - государственное управление, «умный город» и здравоохранение.

Плюс диджитализация всей страны

Вопросами развития цифровой экономики сегодня занимаются на самом высоком уровне. Создана правительственная комиссия по использованию информационных технологий. Уже начала работу автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», которая станет формировать запросы от бизнеса, проводить мониторинг программы и оценивать эффективность ее реализации. Также сформирована подкомиссия по «Цифровой экономике», которая объединяет несколько рабочих групп. При этом в отдельное направление выделена информационная инфраструктура. Руководителем этой рабочей группы назначена операционный директор «МегаФона» Анна СЕРЕБРЯНИКОВА.

Практически у всех участников процесса есть понимание, что реализация государственной программы «Цифровая экономика» потребует инфраструктурной подготовленности территорий; объединения усилий и включенности власти, телеком-компаний, разработчиков софта, партнеров из смежных отраслей экономики; обеспечения кибербезопасности; повышения цифровой грамотности населения и бизнес-сообщества.

- Ускорение внедрения новых технологий во многом зависит от того, насколько понятными будут правила взаимодействия власти и бизнеса в рамках государственно-частного партнерства, - говорит директор Дальневосточного филиала «МегаФона» Андрей ЛЕВЫКИН. - «МегаФон» со своей стороны настроен на активное взаимодействие с субъектами РФ. В этом году на Восточном экономическом форуме мы подписали соглашения о развитии инфраструктуры связи с Республикой Саха (Якутия) и Приморским краем.

Большой проблемой для реализации инфраструктурных проектов в сфере телекома сейчас является очень долгий процесс согласования строительных процедур в отношении объектов связи. Чтобы упростить этот процесс, «МегаФон» и другие операторы связи предлагают не относить объекты связи к объектам капитального строительства. Соответствующие изменения в законодательство уже внесены в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях. Еще в ряде субъектов – Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском краях, Якутии - такие поправки в законодательство тоже приняты, но они касаются только объектов связи, расположенных вне населенных пунктов. К сожалению, «вне зоны» пока остается Приморский край.

Платформа для «умного» города

Сокращение барьеров в процессе построения телеком-инфраструктуры, в итоге, придаст импульс комплексному развитию цифровой экономики на Дальнем Востоке, и будет способствовать повышению качества жизни дальневосточников. Современная телеком-инфраструктура становится платформой для развития Интернета вещей, «умных» сервисов для энергетики, ЖКХ, транспорта, обеспечения безопасности. И ключевую роль здесь призваны сыграть мобильные технологии передачи данных стандарта 5G.

- Мы создали самую большую в России сеть LTE с самым быстрым интернетом и теперь готовимся к запуску сети нового поколения, - говорит Андрей Левыкин. - Вместе с производителями телеком-оборудования тестируем новые технологии, чтобы как можно быстрее запустить связь нового стандарта. Уже в следующем году, во время проведения чемпионата мира по футболу, россияне и наши иностранные гости смогут увидеть и попробовать технологии 5G от «МегаФона» в действии. Для сокращения затрат на строительство сетей нового стандарта наша компания подписала соглашение с «Ростелекомом» о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G.

Внедрение технологий 5G тесно взаимосвязано с развитием Интернета вещей (IoТ), где объекты сильно удалены, например, в сельском хозяйстве, или требуется быстрая реакция, например, для эксплуатации беспилотных машин, контроля за приборами учета ресурсов. Сети 5G станут платформой для построения систем «умных» городов, оснащенных системами безопасности, энергоэффективности, жизнеобеспечения.

Экосистема услуг

В уходящем году «МегаФон» принял новую стратегию развития, которая заключается в росте бизнеса за счет создания экосистемы услуг для цифровых клиентов. Речь идет, прежде всего, о контентных и финансовых услугах. Уже сейчас оператор предлагает такую экосистему и для бизнеса. Она включает такие сервисы, как удаленное управление приборами учета, контроль транспорта, контроль кадров, организация охраны объектов, передача фискальных данных, таргетированная реклама и ряд других.

Еще одно важное направление – внедрение информационно-коммуникационных технологий для государственного сегмента. Сейчас активно идет цифровизация государственных структур, направленная на повышение эффективности работы госаппарата и отраслей экономики, создание платформ «Умный регион», «Безопасный город». Все это требует разработки и внедрения комплексных телеком-решений.

Сергей КУЗЬМИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.