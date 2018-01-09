В Приморье овощи гниют без погребов

Приморье обеспечено мощностями для хранения овощей только на 40%.

В ближайшее время Приморье ждет бум строительства овощехранилищ

Наиболее высокие показатели обеспеченности края продуктами собственного производства уже много лет демонстрирует овощеводческая отрасль. Именно картофелем и овощами приморские фермеры обеспечивают до 90% от потребностей региона. Эту неизменную цифру называют в отчетах о производственных итогах на протяжении уже долгого времени. В то же время, отмечают специалисты, весь произведенный объем этих продуктов, как правило, не доходит до населения в полной мере по одной причине – в крае нет достаточных мощностей для хранения овощей зимой.

Потери в холодное время года таковы, что в действительности за год на стол потребителя попадает местных овощных продуктов не больше 40% от потребности. Недостающие объемы восполняют в основном за счет сибирских и китайских овощей.

Потери на критической отметке

По некоторым оценкам, Приморье обеспечено мощностями для хранения овощей только на 40%. Проблема эта, конечно, не является исключительно приморской. Овощехранилищ остро не хватает по всей стране. Об этом недавно говорили в Совете Федерации, раскритиковав Минсельхоз РФ за бездействие в сложившейся ситуации. «Наши работники сельского хозяйства трудятся, а затем овощи гниют, потому что их негде хранить», - заявила спикер Совфеда Валентина МАТВИЕНКО.

В Минсельхозе ответили на критику, подчеркнув, что в рамках Государственной программы оказывается государственная поддержка создания и модернизации оптово-распределительных центров, хранилищ картофеля, овощей и плодов. Инвесторам предоставляются льготные кредиты и возможность возмещения части прямых затрат.

В Приморском крае в последние годы было построено несколько овощехранилищ фермерами, но в основном за счет собственных средств. Как пояснили сами фермеры, для того, чтобы получить господдержку, необходимо построить хранилище мощностью для хранения не менее 3 тыс. тонн. Это по силам далеко не каждому овощеводу. Примеры запуска нового современного хранилища овощей на 3 тонны в Приморье, конечно, есть, но строили его довольно крупные хозяйства. Например, ООО «Совхоз «Искра» в Октябрьском районе, которое известно в регионе, прежде всего, своими растениеводческими проектами. Овощеводство, по словам директора Дмитрия НИКИФОРОВА, не является основным производственным направлением на предприятии. «Нам государство компенсировало часть затрат на строительство, - говорит директор, - но если бы оно не дало нам этих денег, я все равно построил бы овощехранилище, потому что вижу перспективу».

Но в основном фермеры строили небольшие хранилища с мощностью порядка 1 тыс. тонн. И господдержку соответственно не получали. «Мы хранилище мощностью 1 тыс. тонн запустили в 2014 году. Сейчас планируем строительство еще одного хранилища, поскольку экономически это оправдано. Мои клиенты потребляют картофель и овощи в течение года, и моя задача сохранить эту продукцию до нового урожая» - говорит фермер из Артема Евгений ВОРОНИН.

От типового погреба к новым технологиям

Помимо немногих новых овощехранилищ в некоторых хозяйствах до сих пор действуют сохранившиеся с советских времен. «У нас хранилища были построены еще 30 лет назад, это хорошего уровня хранилища. И сейчас такие строят. Раньше же не было аппаратуры, которая за микроклиматом следила бы. Поэтому типовые хранилища по сути представляли собой обыкновенный большой погреб. Это самый дешевый вариант, поэтому фермеры так и сейчас строят», - говорит директор ФГУП «Дальневосточное» Владимир СИДОРЕНКО.

Но далеко не вся выращенная овощная продукция закладывается на хранение. Те предприятия, на полях которых картофель и овощи выращивают китайцы, стараются в сезон распродать весь полученный урожай. Как правило, они не имеют хранилищ, да и интереса к их строительству у них тоже нет. Все излишки, которые не попадают в хранилища, осенью до заморозков сбрасываются на рынке фактически по бросовой цене. В этом году в ноябре оптовая цена на картофель с полей за пару дней до объявленных заморозков опускалась до 5 рублей за кг.

Проблема сохранности овощей остается острой еще и потому, что в крае нет специализированных баз, готовых на условиях аренды принимать на хранение продукцию фермеров. Бывшая советская система баз, которые, кстати, имелись чуть ли не в каждом торге (Военторге, Курортторге, Спорткультторге и т.п.) давно разрушена, а то, что уцелело, используется в основном для других целей. В Приморье есть, конечно, в Уссурийске база «Дружба», которая в основном хранит завезенную в край продукцию. Впрочем, местные производители тоже частично сдают в сезон туда свой урожай. Но едва ли за подобными площадками будущее, в том числе и потому, что потоки овощей в значительной степени проходят по теневым схемам, расчеты за наличку, а точные объемы не известны никому.

Другой уровень

Не так давно попытки решить проблему с хранением овощей вышли на новый уровень - государство объявило о создании в стране оптово-распределительных центров, которые хоть и не заменят базы в полной мере, но все же станут важной частью системы хранения и последующей реализации овощей. Приморский край, как известно, попал в число 8 пилотных проектов по строительству ОРЦ. Сейчас в стране появилось уже 34 таких проекта.

По словам заместителя директора по логистике компании «ОРЦ «Приморье» Виктора ЕРУКАЕВА, строительство оптово-распределительного центра планируется начать в марте. Сейчас идет работа по корректировке проектов в связи с тем, что на этой площадке свой распределительный центр намерены создать две розничные сети – «Самбери» и «Фреш 25». «Мы свою вторую и третью очереди переформатировали под их запрос», - пояснил Виктор Ерукаев.

Этот проект, получивший поддержку государства, будет реализован на частные деньги, при этом государство компенсирует после его запуска 25% от стоимости проекта, и помимо этого три четверти ставки рефинансирования будут субсидироваться. Расчетный срок окупаемости сократится с 15 лет до 8-ми. Проект предполагает строительство не только оптово-распределительного центра с площадями, отведенными под кратковременное хранение овощей, но и открытие отдельных овощехранилищ вблизи районов выращивания овощей.

- Мы выступаем своего рода информационной площадкой, которая связывает торговые точки с производителем, - говорит Виктор Ерукаев, - так как через нас эти торговые точки снабжаются, у нас есть понимание, сколько каждая из них за год продает той же картошки. Это позволяет сформировать своего рода заказ для фермера. И тут остро встает вопрос об овощехранилищах, потому что сейчас у производителей мощностей по хранению овощей столько, сколько они могут реализовать их по своим каналам. Поэтому у нас местная картошка заканчивается к новому году. Мы будем продвигать свои хранилища в районы, чтобы фермеры могли положить свои овощи на хранение и потом равномерно выдать их для распределения по рознице. Сейчас у нас есть уже в Михайловском районе маленькое овощехранилище – на 3 тыс. тонн. В следующем году, когда появится вторая очередь, будет на 6 тыс. тонн. В Уссурийском, Октябрьском, Спасском районах, где сконцентрированы овощные и картофельные поля, нужны овощехранилища на 20 – 30 тыс. тонн. Только при появлении возможностей хранения возникнет и производство. Приморские фермеры могут выращивать гораздо больше, чем это происходит сейчас, но сдерживает этот рост проблема со сбытом.

Собственно, интерес к такому сотрудничеству уже проявили сельхозпроизводители. Дмитрий Никифоров готов обсуждать условия включения недавно построенного овощехранилища в систему ОРЦ.

«Мы намерены производить свою продукцию и принимать продукцию местных фермеров на хранение, чтобы потом реализовывать ее через ОРЦ. В такую систему нам хотелось бы встроиться - поясняет он. – Мы уже попытались этим заниматься самостоятельно. Но выяснилось, что бизнес этот нестабильный, нам тяжело конкурировать с китайским рынком «Дружба». Пока китайская рабочая сила в овощеводстве не контролируема, сложно нам планировать свои объемы производства. Если бы ее численность была плановая и строго контролируемая, то овощеводством заниматься было бы всем интересно. Но часто случается так, что полученные объемы продукции превышают потребности, и тогда вся экономика рушится».

Виктор Ерукаев считает, что в ближайшие 5 пять овощеводство ждет бум строительства овощехранилищ, как это случилось в последние годы с элеваторами. И причиной этого бума так же, как и в случае с элеваторами, станет появление гарантированного организованного канала сбыта.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.