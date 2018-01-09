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Находкинскую БАМР возглавил соратник Сергея Дарькина

09 Января 2018, 14:43 | Приморье

Бывший губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, контролирующий через супругу ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР), призвал на помощь своего давнего соратника – бывший вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ с 27 декабря второй раз за год возглавил одну из крупнейших рыбодобывающих компаний России.

Сергей Передрий в настоящее время напрямую владеет 0,1038% акций находкинской компании.

С 14 августа по 26 декабря НБАМР возглавлял бывший директор Дальневосточного дивизиона - филиала «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Сергей КОНОНЮК. При этом его предшественником был как раз Сергей Передрий, с которым собственники НБАМР заключили краткосрочный контракт после истечения полномочий предыдущего гендиректора Вячеслава КОВАЛЬСКОГО. Контракт у г-на Кононюка действовал до 13 августа 2018 года. Согласно официальной версии, он покинул директорское кресло «в связи с переходом на другую работу». Ранее Сергей Кононюк возглавлял НБАМР в период с декабря 2005 года по 5 февраля 2009 года.

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

Основным собственником НБАМР является супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА, владеющая 75% акций зарегистрированного в Москве АО «Дальинвестгрупп», которому в свою очередь принадлежит 88,22% капитала НБАМР.

Отметим, что после «жирного» 2016 года у НБАМР начались проблемы – по итогам 9 месяцев 2017 года ПАО сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 431,463 млн рублей. Выручка снизилась на 17,1% - до 6,219 млрд рублей, при этом себестоимость выросла на 2,8%, до 3,336 млрд рублей. В то же время компания увеличила прочие расходы в 2 раза - до 1,25 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Дарькин  НБАМР 



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