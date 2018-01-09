Самая надежная типография

ООО "Полиграф-Сервис-Плюс", ИНН 2540040837 объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года на следующих условиях и по следующим расценкам: