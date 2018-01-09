Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Самая надежная типография
09 Января 2018, 11:17 | Приморье
ООО "Полиграф-Сервис-Плюс", ИНН 2540040837 объявляет о предоставлении услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года на следующих условиях и по следующим расценкам:
Автор:
Новости тематики
- Что подорожает в ближайшее время
- Владивосток остается провинциальным центром
- Самая надежная типография
- Генплан Владивостока привяжут к президенту
- В Приморье работает 200 предприятий с участием китайского капитала
- В Приморье начались полеты по новому авиарейсу
- В Приморье началось строительство танкера типа "Афрамакс"
- "В Приморье закончилась эпоха врио"
- Не поспевают за инновациями
- Золотые правила
Новости раздела
- Что подорожает в ближайшее время
- Владивосток остается провинциальным центром
- Самая надежная типография
- Генплан Владивостока привяжут к президенту
- Приморcкий край готов принять полмиллиона китайских туристов
- В Приморье работает 200 предприятий с участием китайского капитала
- В Приморье начались полеты по новому авиарейсу
- В Приморье началось строительство танкера типа "Афрамакс"
- Tele2 представила социальный отчет за 2015-2016 годы
- "В Приморье закончилась эпоха врио"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Медики установили новый "золотой стандарт" кровяного давления
- Хабаровский край заработал на въездном туризме свыше 160 млн рублей
- Опытнейший каюр из Москвы подал заявку на участие в гонке "Берингия 2018"
- На лучшем горнолыжном курорте Дальнего Востока десятки Дедов Морозов открыли декаду спорта
- ГИБДД сохранят, но полномочия ведомства серьезно урежут
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
- Что ждет экономику России в 2018 году
- Игорь Пушкарев уличил генпрокурора России в двойной морали
- В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
Loading...