Владивосток остается провинциальным центром

Пресловутой «дальневосточной столице» не определена цель стать городом мирового масштаба

Амбиции российского самодержавия, заложившего первый камень в строительство Владивостока, определяли его роль как форпоста России на Тихом океане – военного, политического, экономического, культурного и пр. В истории города было несколько моментов, когда, казалось бы, государственная воля должна была поднять его значение до мирового уровня. Однако эти попытки оказались недостаточны, и на сегодня он, как и в прошлом, мало чем выделяется из среды типичных российских губернских центров.

О вере в светлое будущее, в сказку, которая ждет столицу Приморья, рассказал ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, директор Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Юрий АВДЕЕВ.

Юрий Алексеевич продвигает на разных уровнях идею превращения Владивостока в мировой город с начала 80-х и, по его мнению, в этом деле российским государством были упущены блестящие возможности. Сейчас же наметился определенный период, настраивающий на оптимизм. Появилась синхронная определенность – с руководителем края и главой городской администрации. В конце года сверстался новый градостроительный план, дающий основные перспективы развития Владивостока на 15-20 лет вперед. А после президентских выборов станет окончательно ясно – продолжится ли внимание центральной власти к Дальнему Востоку и Владивостоку в частности, и насколько это внимание окажется живительным для их роста.

Однако с точки зрения трезвого оптимизма, чтобы идея воплотилась, нужен в какой-то степени подвиг уровня Петра I или отца Сингапура Ли Куан Ю.

Не надо иллюзий

Есть ли цель сделать Владивосток мировым городом или нет, по мнению Юрия Авдеева, все еще остается открытым вопросом. Но настораживают подходы к этому – что к нам каким-то стихийным чудом должны внезапно хлынуть инвесторы, которые воплотят наши мечты.

- На нас всех вдруг обрушилось огромное количество информации, связанной с тем, что японцы, например, подарят жителям Владивостока яркое видение будущего, поставят в Славянке два деревоперерабатывающих завода, а китайцы построят металлургический кластер и будут развивать молочное животноводство, - недоумевает ученый. - А я про себя думаю: «А зачем это им все нужно?», «Неужели им так привлекательны те преференции, которые дают Свободный порт и ТОРы?» Я думаю, что благотворителей нет, и здесь есть какой-то их интерес. И в этом отношении меня интересует: какова же наша собственная позиция?

А позиция – удручающая. Минвостокразвития определило 16 приоритетных проектов, которые уже начали реализовываться в регионе с тех пор, как к нему был заявлен очередной государственный интерес в виде «приоритета на весь ХХI-й век». И 14 из этих проектов связаны с освоением природно-ресурсной базы в духе колониального ограбления территории. Говорится о том, что: «Мы должны добыть и вывезти отсюда как можно больше!». И ни о каком долгосрочном, перспективном развитии Дальнего Востока речи не идет.

Очевидно, что сегодня конкуренция между странами выражается конкуренцией между городами. И в этом отношении трудно поверить, что японские специалисты искренне желают превращения Владивостока в мировой город. Предложенный недавно ими для города мастер-план, по сути, повторяет те предложения, которые уже не один десяток лет озвучивают наши эксперты. Однако «нет пророков в своем отечестве». Зато к чужим «пророкам» прислушиваются.Оказывается Владивостоку надо сделать исторический центр, что планировали делать еще в 1990 году, разбить скверики и парки и т.д.

Вряд ли на фоне определенного прохладного отношения к развитию Дальнего Востока российской партийно-хозяйственной элиты японские патриоты заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной настолько, чтобы рядом с мировыми городами Японии вырос еще один конкурентный им центр в России.

Эти предложения наших иностранных гостей звучат на фоне того, что в городской администрации и городской думе лежит документ на 2500 страниц, который называется «Актуализация стратегии и стратегического плана развития Владивостока до 2030 года», который они не смогли осилить. Опять хлопаем по поводу тех предложений, которые приходят извне, а наши собственные предложения никому не нужны.

Вырастить эффективный миллионник

Надо понимать, что Владивосток многими иностранцами до сих пор воспринимается не как будущий мировой город, а как одна из показушных «потемкинских деревень». Ведь по их критериям сегодня Москва, находясь в списке глобальных городов на 17-ом месте, уступает, например, Пусану, а Санкт-Петербург относится к городам, которые в список мировых можно включать лишь с определенной натяжкой.

По существующим критериям к мировым городам, как правило, относятся крупные центры, признанные населением Земли. К таковым Владивосток пока не относится. И даже к городам-миллионникам с учетом уже провозглашенной несколько лет назад агломерации. На его территории сегодня живет меньше населения, чем в 1991-м году – немногим более 600 тыс. человек.

То есть, сегодня надо ставить перед собой сумасшедшую задачу: создать город соответствующий тем, которые нас окружают. Критерии будущего города мира очевидны – относительно высокая численность населения, место концентрации штаб-квартир транснациональных компаний и международных организаций, финансовый центр, центр обрабатывающей промышленности, транспортный и коммуникационный узел, высокоразвитая сфера деловых услуг и т.д.

Владивосток пока ни одному из таких требований не отвечает, но превращать его в мировой город все же надо. Его порт за год перерабатывает 15 млн тонн грузов, когда южнокорейский Пусан – более 300 млн. Другое дело, если в Приморье появится пара портов с грузооборотом по 200 млн тонн, к ним надо подтягивать и железную дорогу, и производство. Стоит отметить, что даже самые смелые предложения по развитию Владивостока как порта пока что не выходят за пределы удвоения перевалки. Видимо, не тот подход.

Другой момент – перспектива для достижения этой цели, заключающаяся во взаимодействии между Владивостоком и Хабаровском. Их конкуренция должна уступить место разделу миссий.

Эти два города совершенно спокойно могут развести свои функции, у каждого из них есть своя собственная миссия. Если Хабаровск действительно сегодня столица ДФО, есть постпредство, командование Дальневосточного военного округа и другие признаки, то у Владивостока имеется другая функция, которую мы, может быть, не замечаем - это международный центр, центр, где происходит взаимодействие России и стран Европы со странами АТР. Эта пара городов мне очень напоминает пару на западе страны: Москва – Санкт – Петербург. Точно такая ситуация должна быть и здесь, на востоке страны.

Миссия города должна подкрепляться миссией региона.

Я представляю, что миссия нашего региона заключается не в том, чтобы осваивать природные ресурсы, а на основе освоения природных ресурсов сориентироваться на три основных вида деятельности – это освоение мирового океана, космос и интеграция культур. Это те виды деятельности, на которые в рамках перспективы развития на столетие должны быть направлены все усилия, в том числе и все преференции, связанные со Свободным портом и ТОРами. И даже «дальневосточный гектар» сюда свободно вписывается.

Однако город должен быть притягательным для людей, чтобы в него ехали. К сожалению, мобильность российского населения остается низкой, а привлекательность Владивостока остается невысокой – больше на выезд. С другой стороны, в пределах Владивостокской агломерации могут быть созданы условия для проживания населения, сопоставимого с населением Москвы. Территория агломерации, которая под это может быть задействована, порядка 9000 кв. километров, это позволяет.

Что же сегодня необходимо для продвижения Владивостока к статусу мирового города?

Юрий Авдеев предлагает, прежде всего, добиться для него статуса субъекта Федерации. Причем, включая часть прилегающей морской акватории. По его мнению, пока акватория является предметом ведения РФ, это не играет на руку идее мирового города. И очень важно будет добиться четкого разграничения функций между двумя субъектами Федерации – Владивостоком и Приморьем, столицей которого еще с 1981 года, он считает, должен стать Арсеньев.

На территории Владивостокской агломерации должны появиться, минимум, те самые два порта-двухсотмиллионника.

Нужен генплан не Владивостока, а всей агломерации «под соответствующую концепцию, и план стратегического развития этой территории». Необходимо начать последовательный вывод из города промышленных предприятий, которым лучшее место – это ТОР «Надеждинская» или Уссурийск. Включая тот же «Соллерс».

«Создание из Владивостока мирового города должно стать ключевой целью государства. И все серьезные задачи относительно региона должны быть подчинены ей. Не важна статистика – сколько проведено ВЭФов и появилось резидентов ТОРов. Важен конечный результат. И в этом отношении важно иметь впередсмотрящий орган, который бы занимался стратегическими задачами, направленными на достижение основной цели. Своя стратегическая команда у края была, и она готова вновь собраться, поскольку и возможности, и перспективы лучше видны не «варягам», а людям, кровно заинтересованным в эффективном развитии лично своего края и города», - говорит Юрий Авдеев.

МНЕНИЕ

Один из оппонентов Юрия Авдеева озвучил свое видение ситуации:

- Идея правильная, но бюджет не резиновый, и в сегодняшних условиях можно ожидать лишь то, что аппарат чиновников резко раздуется. Мне, чтобы поставить здесь производство, надо поставить стены, утеплить их и отопить. И отапливать надо 5,5 месяцев в году. А киловатт/час у нас для предпринимателя – 4,72 рубля, когда мы всего по рублю с чем-то продаем Китаю. Не говоря про банковские продукты! Если эти вопросы не будут решены, все останется на сегодняшнем уровне.

Когда я предлагал в Индонезии: «Давайте к нам», то они удивлялись: «Зачем, когда у нас достаточно поставить фанерные перегородки, и вот он завод». Они сами предлагали мне 10 тысяч га на Суматре под выращивание совместного риса. И - продавать его во Владивосток.

Нужно коренное изменение подхода к Дальнему Востоку. Ключевые вещи – это деньги, электроэнергия, энергоносители. Но сегодня в правительстве нет такого направления, чтобы реально развивать наш регион. Есть пилотные проекты, но они разовые. А надо постоянно развивать мелкие предприятия. Надо подходить кардинально. Например, ставка кредитования бизнеса – не больше 1% в год!

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.