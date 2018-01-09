Генплан Владивостока привяжут к президенту

Новый генплан Владивостока утвердят после мартовских выборов

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа будут утверждены ориентировочно во втором квартале 2018 года. Единая комиссия по внесению изменений в градостроительные документы рассмотрела еще не все предложения, зафиксированные осенью минувшего года по итогам публичных слушаний, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Рабочие группы, координирующие деятельность по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципалитетов Владивостокской агломерации, в последние недели собираются практически ежедневно. Но, как выяснилось, информации о том, какие решения принимаются по итогам этих заседаний и какие рекомендации публичных слушаний будут учтены в итоговом варианте Генплана и ПЗЗ Владивостокского городского округа, нет даже у представителей муниципальной власти. В конце декабря комитет Думы Владивостока по экономической политике и собственности потребовал от профильного департамента краевой администрации усилить информирование о вносимых изменениях. Однако вопрос о том, как это сделать на практике, остался открытым.

Баланс понимают по-разному

Напомним, что после создания Владивостокской агломерации и принятия краевого закона №497 полномочия по утверждению Генерального плана и Правил застройки и землепользования перешли с муниципального на краевой уровень. 27 декабря представители краевой администрации, ответственные за доработку проектов этих документов, предложенных ИТП «Град» из Омска, отчитались перед депутатами Думы Владивостока. И.о. заместителя директора департамента градостроительства Приморского края Елена ЮРЬЕВА сообщила, что новые редакции Генплана и ПЗЗ находятся «на стадии подготовки к утверждению». Однако с учетом большого количества предложений, а также необходимости согласования отдельных моментов с Минэкономразвития РФ и проверки проектов прокуратурой, принятие Генплана и Правил состоится ориентировочно во втором квартале текущего года.

- При подготовке градостроительной документации обеспечивались не только права и законные интересы правообладателей земельных участков, но и защищаемые законом права и интересы иных физических и юридических лиц, а также публичные интересы, связанные с устойчивым развитием территории муниципального образования, - отметила Елена Юрьева. - Полномочия органов власти при разработке градостроительных документов состоят не в обеспечении приоритета прав собственников земельных участков в ущерб иным интересам, а в согласовании этих интересов и обеспечении между ними разумного баланса. Такую задачу мы ставили перед проектировщиками. Считаем, что она выполнена.

Характерным примером ситуации, когда интересы собственников участка согласуются с «общественными интересами», стала принадлежащая Дальневосточному центру судостроения и судоремонта территория в районе северного пилона Золотого моста. ДЦСС, который намерен построить в этом месте медицинский центр, ранее просил проектировщиков и краевых чиновников изменить функциональную зону участка на общественно-деловую застройку. Эта рекомендация нашла отражение в принятом в октябре решении городских депутатов, однако комиссия настаивает на сохранении другой функциональной зоны, позволяющей построить рыбный рынок и многоярусную автомобильную парковку. Однако, как выяснилось на заседании комитета 27 декабря, комиссией по подготовке корректировки Генплана и ПЗЗ было принято решение согласиться с вариантом, который предложен ИТП «Град».

- По этому участку существует определенная и достаточно понятная позиция заказчика Генплана - департамента градостроительства и администрации Приморского края. Он предназначен для размещения парковочных мощностей для большого количества общественно-деловых объектов, которые уже построены или будут построены в этой зоне. Это гостиничный комплекс «Хаятт» и Рыбный рынок. Баланс общественных и частных интересов в этой ситуации учитывается. Однако он не всегда может быть в пользу частных интересов, - объяснил представителю ДЦСС руководитель КГБУ «Центр развития территорий» Александр ШАЛЯКИН. Факт того, что на принадлежащем предприятию участке рядом с Набережной Цесаревича уже безвозмездно организована парковка на 15 тысяч кв.м., в коридорах власти почему-то не учли.

Генплану не хватает публичности

Окончательную версию Генплана и ПЗЗ, которая через несколько месяцев будет предложена для утверждения руководству края, представители профильного департамента пообещали разместить в общем доступе в сети Интернет. Однако вопрос о публичности текущей работы комиссии по подготовке изменений, в ходе которой как раз и принимаются ключевые для правообладателей и общественности решения, так и остался открытым. Представители гордумы были не удовлетворены тем, что у горожан нет возможности оперативно узнать о решениях, принятых комиссией по предложениям о корректировке Генплана и ПЗЗ, внесенным минувшей осенью.

По словам директора КГБУ «Центр развития территорий» Александра Шалякина, единой комиссией по подготовке изменений в Генплан и ПЗЗ с января 2016 года по декабрь 2017 года было проведено 117 заседаний, в том числе по вопросам, связанным с Владивостоком – 43 заседания. На этих заседаниях было рассмотрено 1428 обращений организаций и граждан по внесению изменений в Генплан и ПЗЗ, а также протоколы общественных слушаний и протоколы публичных слушаний. Решения по всем вопросам зафиксированы в протоколах, переданных в департамент градостроительства Приморского края. Отвечая на вопросы городских депутатов, Александр Шалякин пообещал вместе с департаментом решить вопрос об опубликовании данных протоколов.

Впрочем, некоторые параметры итоговой версии Генплана и ПЗЗ уже известны. Важный момент, на который многие обращали внимание в ходе общественных слушаний и при рассмотрении Генплана в Думе Владивостока, был связан с перечнем основных видов разрешенного использования земельных участков в жилых зонах. Его предлагалось дополнить объектами, позволяющими создать полноценную инфраструктуру жилых районов, такими как магазины, медицинские центры, предприятия общественного питания, различных услуг, гаражи, стоянки. В исходном проекте нового Генплана эти объекты отнесены к условно-разрешенным, то есть для их строительства требовалось бы проводить отдельные публичные слушания.

По словам Александра Шалякина, вопрос о предприятиях обслуживания населения в жилых зонах комиссией был решен положительно: основная часть таких объектов вошла в основные виды использования участков. Но, к примеру, размещение спортивных объектов на участках, предназначенных под жилую застройку, осталось в условно разрешенных видах: поскольку к спортивным сооружениям отнесены и такие объекты, как автодромы и стрельбища. Кроме того, стало известно, что высоту новых зданий в зоне исторической застройки, куда вошел весь центр Владивостока, ограничат 25 метрами. В данной зоне будет разрешена индивидуальная жилая застройка, однако ее включили в условно разрешенные виды использования земельных участков.

И снова о сроках

По итогам прошедших в октябре общественных слушаний администрация Владивостока направила в комиссию предложения по всем спорным моментам проекта, подготовленного ИТП «Град». В мэрии предложили сохранить преемственность нового Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», представители приморского бизнеса неоднократно высказывали озабоченность возможным изменением вида разрешенного использования земельных участков, на которых они намерены реализовать свои инвестпроекты. Из-за неопределенности в этом вопросе ряд предприятий, в том числе резидентов свободного порта, был вынужден повременить с расширением своего бизнеса.

Интересно, что ранее при обсуждении проекта изменений в Генплан и ПЗЗ в конце октября в качестве крайнего срока принятия документов чиновниками «белого дома» было обозначено 15 декабря 2017 года. Но, выходит, что под Новый год инвесторам преподнесли неприятный сюрприз, предложив подождать еще несколько месяцев: лишь после того, как вышеупомянутая комиссия по разработке проектов изменений в градостроительные документы внесет корректировки в предложенный ИТП «Град» проект Генплана и ПЗЗ, они лягут на стол врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО и и.о. руководителя департамента градостроительства Приморского края Максима ВЕДЕНЕВА.

Добавим, что в перспективе нескольких лет Генплан Владивостока ждут очередные изменения. Они последуют после принятия Стратегии развития Приморского края, которая разрабатывается в настоящее время, а также японского мастер-плана развития краевой столицы.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.