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Рыбаки Приморского края выловили за год около 775 тыс. тонн водных биоресурсов
Приморские рыбодобывающие компании в 2016 году увеличили добычу минтая, сельди и кальмара, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, по состоянию на 15 декабря общий вылов составил 774 813 тонн, что на 67 тысяч тонн больше уровня 2015 года.
«Минтая добыто почти 130 тысяч тонн, что на 23 тысячи тонн больше, чем в 2015 году. Вылов сельди увеличился на 1,2 тысяч тонн – до 5,6 тысяч тонн. Сайры было добыто семь тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.
Рыбаки по сравнению с 2015 годом значительно увеличили вылов кальмара.
«Вылов кальмара в Северо-Курильской подзоне составил 34,3 тысячи тонн, что на 29,3 тысячи тонн больше прошлого года», – подчеркнули специалисты.
Также стоит отметить, что в 2016 году был возобновлен промысел сардины иваси и скумбрии.
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.
«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – констатировал глава региона.
Владимир Миклушевский подчеркнул, неизменно высокое качество нашей рыбной продукции знают далеко за пределами России.
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