Производители Приморья увеличили экспорт питьевой воды в Китай

В 2016 году приморские производители отгрузили в Китай более 360 тысяч литров воды и почти 50 тысяч алкогольной продукции, сообщает Деловая газета "Золоотой Рог".

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в прошлом году были заключены контракты с восемью новыми компаниями, началась поставка питьевой воды в пять крупных городов Китая, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

«Всего за год мы отгрузили в Китай 360 525 литров, прирост в бутылках к прошлому году составил 55%», – отметили специалисты.

Кроме того, на экспорт поставляется алкогольная продукция, изготовленная на основе натурального сырья, – дикоросов Уссурийской тайги.

«Объемы поставляемой продукции составляют до 50 тысяч литров в год, ассортимент насчитывает более 15 наименований», – добавили они.

Наибольшей популярностью в Китае пользуются настойки: «Корень женьшеня и мед», «Панты на меду», «Кедровая падь», «Аралиевая». Особенно востребован бальзам и ликер «Уссурийский».