Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Производители Приморья увеличили экспорт питьевой воды в Китай
В 2016 году приморские производители отгрузили в Китай более 360 тысяч литров воды и почти 50 тысяч алкогольной продукции, сообщает Деловая газета "Золоотой Рог".
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, в прошлом году были заключены контракты с восемью новыми компаниями, началась поставка питьевой воды в пять крупных городов Китая, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«Всего за год мы отгрузили в Китай 360 525 литров, прирост в бутылках к прошлому году составил 55%», – отметили специалисты.
Кроме того, на экспорт поставляется алкогольная продукция, изготовленная на основе натурального сырья, – дикоросов Уссурийской тайги.
«Объемы поставляемой продукции составляют до 50 тысяч литров в год, ассортимент насчитывает более 15 наименований», – добавили они.
Наибольшей популярностью в Китае пользуются настойки: «Корень женьшеня и мед», «Панты на меду», «Кедровая падь», «Аралиевая». Особенно востребован бальзам и ликер «Уссурийский».
Новости тематики
- Производители Приморья увеличили экспорт питьевой воды в Китай
- В Приморье патенты стали дешевле
- В Приморье по резонансному делу неустановленное лицо так и осталось неустановленным
- Во Владивостоке кафе нарушило Земельный кодекс РФ
- В магазинах Приморского края появилась продукция резидентов ТОР
- В Приморье в известном супермаркете опечатали кухонное оборудование и инвентарь
- Под звездой Свободного порта
- Предпринимательство - это в первую очередь риск!
- Вместо "безвиза" в Свободном порту будет "упрощенка"
- Центр развития предпринимательства - бесплатный путеводитель в мире бизнеса
Новости раздела
- Рыбаки Приморского края выловили за год около 775 тыс. тонн водных биоресурсов
- Производители Приморья увеличили экспорт питьевой воды в Китай
- В Приморье полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- В Приморье патенты стали дешевле
- Андрей ГОЛОТИН, директор приморского филиала НП СРО "МОСП МСП – ОПОРА": Положительного влияния свободного порта на бизнес мы еще не почувствовали
- Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Хуже не стало
- Заирбек ЮСУПОВ, генеральный директор ПАО "Владивостокский морской торговый порт": Полноценно реализовать закон можно только объединив усилия
- Сергей КОСИКОВ, генеральный директор ООО "Городской риэлторский центр": Будут у людей деньги – будут и сделки на рынке недвижимости
- Дмитрий КУДИНОВ, генеральный директор ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус": Событием в 2016 году для нас стал выпуск юбилейного 100-тысячного автомобиля Mazda
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- Праворульные автомобили оказались "вне зоны доступа"
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- В Приморье патенты стали дешевле
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей