www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.66 р. 100 JPY: 51.83 р.
EUR: 63.81 р. 10 CNY: 87.28 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В Приморье полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии

09 Января 2017, 11:20 | Приморье

По ходатайству следователя члены группы заключены под стражу, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по г.Находке.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» совместно с коллегами из Находки по подозрению в распространении наркотических средств задержали группу уроженцев Средней Азии.

В ходе спецоперации задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка. По местам жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, денежные средства в сумме свыше 100 тыс. рублей.

Изъятое порошкообразное вещество, а также вещество бурого цвета, находящееся в шприцах,  было направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является героином.
Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном размере.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: полиция 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru