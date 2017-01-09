В Приморье полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии

По ходатайству следователя члены группы заключены под стражу, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по г.Находке.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» совместно с коллегами из Находки по подозрению в распространении наркотических средств задержали группу уроженцев Средней Азии.

В ходе спецоперации задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка. По местам жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, денежные средства в сумме свыше 100 тыс. рублей.

Изъятое порошкообразное вещество, а также вещество бурого цвета, находящееся в шприцах, было направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является героином.

Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном размере.

Иван КРЫШАН.