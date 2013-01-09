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Приморский завод "Аскольд" будет думать о введении второй смены
10 февраля 2013 года арсеньевский машиностроительный завод «Аскольд» отметит 70-летний юбилей.
А пока машиностроители Арсеньева подводят итоги ушедшего года. Он был успешным и плодотворным для предприятия. Всего за 2012 год выпущено продукции и оказано услуг почти на 900 млн рублей. Это результат в том числе модернизации производства и внедрения новых технологий.
Подробности – в интервью «ЗР» с генеральным директором «Аскольда» Леонидом КОЛЕСНИКОВЫМ.
Итоги впечатляют
- Каковы финансово-экономические итоги деятельности завода?
- Финансово-экономическая деятельность завода довольно эффективная в плане производства и экономических показателей. Мы и объемы наращиваем, и экономику структуризируем, и портфель заказов у нас у нас наполнен на этот и на следующий годы. Все составляющие позволяют уверенно думать о завтрашнем дне. Портфель заказов на 2013 год на 80% сформирован. Причем цены на продукцию остались на уровне прошлого года. Рост объемов производства составил за год 5%.
В общем объеме выпускаемой продукции более 80% приходится на судовую арматуру. Но, помимо основного направления деятельности, развиваем и другие виды производств гражданского назначения - это производства полиграфических машин «Фактор-90»; клееных мебельных щитов из дуба, ясеня, ильмы, желтой березы; сельхозтехники при наличии заказов от аграриев, а также трубопроводной арматуры общепромышленного назначения.
На заводе окончательно введены в эксплуатацию обрабатывающие центры с числовым программным управлением немецкой фирмы DMG, освоено колоссальное количество продукции, которое сегодня выпускается на этом оборудовании, оно работает круглосуточно, загрузка высокая. В июле запущен новый участок литья под высоким давлением на базе трех роботизированных технологических комплексов ведущих европейских производителей «Бюлер» (Швейцария) и «Идра» (Италия). Комплексы предназначены для серийного производства изделий из алюминиевых сплавов для разных отраслей промышленности Приморья и других регионов. Сегодня получены первые отливки на наших пресс-формах алюминиевых радиаторов отопления. Недавно итальянские специалисты произвели пуско-наладочные работы линии по автоматической сборке, обработке и испытанию радиаторов отопления. Работы успешно завершены. В дальнейшем аскольдовскими радиаторами будет оснащено строящееся меблированное общежитие для молодых рабочих и специалистов завода.
За год полностью смонтирована технологическая линия итальянской компании «SAVIM» по порошковой окраске металлических изделий. Использование уникальных инженерных решений в разработке и производстве покрасочного оборудования позволяет соблюдать самые высокие технологические стандарты. Применение порошковых красок позволяет получать стойкие, прочные и функциональные порошковые покрытия, отвечающие современным требованиям. Метод порошкового напыления экологичен и экономически выгоден. На этом оборудовании будем красить и радиаторы отопления. Но линия универсальная, и сейчас мы подбираем и другую продукцию, которую можно было бы покрывать порошковой краской. Это высококачественное лакокрасочное покрытие с долгим сроком эксплуатации.
Полностью введен в эксплуатацию и выведен на проектную мощность комплекс по глубокой деревопереработке, состоящий из современного компьютеризированного оборудования ведущих европейских производителей (Италия, Словения). Здесь получаем клееный мебельный щит из дуба, ясеня, ильмы, желтой березы. Это заготовка для мебельной промышленности и для домостроения.
Закупили в этом году металлорежущие станки китайского производства - токарные, фрезерные, карусельные. Все они смонтированы, и запущены в работу. Уже выдают первую продукцию.
Потребители - традиционные
- Главным направлением по-прежнему остается судовая арматура? Кто главные потребители завода?
- Основным направлением деятельности предприятия по-прежнему остается выпуск судовой арматуры. Стальной, бронзовой, латунной, арматуры из спецсплавов для всех видов трубопроводов на кораблях. Для морской и пресной воды, воздуха высокого давления. По-прежнему выпускаем более 1 тыс. наименований высококачественной запорной арматуры. Она надежна, востребована ВМФ России, имеет большой срок эксплуатации от 10 до 27 лет. Некоторые изделия устанавливаются на кораблях в труднодоступных местах, поэтому они должны служить долго, до капремонта кораблей. Наши потребители - российские судостроительные и судоремонтные предприятия. Основными крупными потребителями являются такие предприятия, как «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь», «Пролетарский завод», «Армалит-1», «Северное машиностроительное предприятие» из Северодвинска, а также дальневосточные предприятия - «Звезда» из Большого Камня, «Восточная верфь» из Владивостока. Продукция «Аскольда» востребована. Это заслуга как нашего предприятия, так и холдинга «Спецкомплектресурс».
В середине года мы перестали принимать заявки на изготовление продукции, так как портфель заказов был забит под завязку. На первое полугодие следующего года новые заявки мы уже не принимаем. Если такими темпами будем наращивать портфель заказов, завод будет думать о введении второй смены.
- Какие новые технологии внедрены на заводе за год?
- У нас закуплена и вводится в эксплуатацию система автоматического моделирования литейных процессов производства г. Ижевска. Мы планируем развивать металлургическое производство, в том числе литейное. Обновляем парк имеющегося литейного оборудования. Купили дробеметную установку, смесительные установки, хотим расширить сам цех в следующем году, установить в него более современное оборудование. Программируем сегодня оснастку для оборудования на компьютерах, моделируем в 3-Д во всех программах, люди обучены.
Сегодня на производстве заняты 764 человека. Мы оптимизировали численность персонала на 85 человек благодаря модернизации производства, внедрению более высокопроизводительных технологий и металлорежущего оборудования. Возраст основных рабочих в основном пенсионный и предпенсионный, замену найти трудно, поэтому и внедряем более технологичное современное оборудование с числовым программным управлением и возможностью многостаночного обслуживания. Это позволяет использовать менее квалифицированный персонал из молодых рабочих и снизить численность работников при сохранении и даже наращивании объемов производства.
Средняя зарплата - 22,7 тыс. рублей. По Арсеньеву средняя зарплата ниже. Зарплата достойная, но есть резервы, чтобы при росте производительности труда ее увеличивать.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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