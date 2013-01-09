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С 1 января 2013 года вступили в силу изменения по уплате страховых взносов
Изменилось название страховых взносов для плательщиков, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам (это индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, адвокаты).
Как сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, ранее этот платеж обозначался как страховые взносы, определяемые исходя из стоимости страхового года. С 1 января 2013 года они называются страховыми взносами в фиксированных размерах.
Также изменился размер страховых взносов для данной категории плательщиков. В 2013 году она рассчитывается, исходя не из одного, а двух минимальных размеров оплаты труда. С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составляет 32 479,2 рублей в год или 2 706,6 рублей в месяц.
С 1 января 2013 года освобождаются от уплаты страховых взносов при наличии документов, подтверждающих отсутствие деятельности, следующие категории плательщиков за периоды: прохождения военной службы, ухода за ребенком до полутора лет, ухода за инвалидом первой группы или за ребенком – инвалидом, или за лицом, достигшим возраста 80 лет, проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства, проживания супругов военнослужащих в местностях, в которых отсутствует возможность трудоустройства. В случае если в течение года указанными плательщиками осуществлялась деятельность, то они будут уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированных размерах пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых ими осуществлялась деятельность, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Более подробную информацию об уплате страховых взносов в 2013 году можно найти на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Газета "Золотой Рог".
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