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Новое судно от большекаменской «Звезды»
Закладка танкера ледового класса состоялась на ОАО «ДВЗ «Звезда» в Большом Камне Приморского края. Судно станет крупнейшим из когда-либо построенных на заводе, сообщила РИА PrimaMedia пресс-секретарь ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Екатерина ЧЕРНЕНКО.
На ОАО «ДВЗ «Звезда» в Большом Камне состоялась закладка танкера ледового класса дедвейтом 3100 тонн (проект 00211), которое будет построено по заказу ОАО «НК «Роснефть». Судно предназначено для приема, перевозки и одновременной выдачи до четырех сортов нефтепродуктов. Проект судна разработан конструкторским бюро «Вымпел». Этот танкер станет пятым среди судов, которые будут построены Дальневосточным центром судостроения и судоремонта для ОАО «НК «Роснефть». Передача судна заказчику намечена на август 2013 года.
Для специалистов завода это важное событие, ведь заложенный танкер является крупнейшим из судов, когда-либо построенных на заводе. Завод открывает новую страницу своей истории – предприятие, в течение многих десятилетий ремонтировавшее суда, начинает их строить.
«В настоящий момент идет большая работа по созданию судостроительных мощностей в Приморском крае. Но возможности этой работы ограничены отсутствием современного судостроительного комплекса в крае. Поэтому сейчас на базе завода «Звезда» Дальневосточный центр судостроения и судоремонта совместно с известными иностранными партнерами строит верфь, которая позволит спускать со стапелей суда до 250 метров длиной и до 150 тысяч тонн водоизмещением», – отметил заместитель генерального директора ДЦСС Юрий ФИЛЬЧЕНОК.
«Дальневосточный капитал».
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