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На приморском «Боре» – новый собственник
Горно-химическая компания «Бор» объявила об изменении в составе акционеров и принятии долгосрочной стратегии развития предприятия. В середине декабря 2011 года контрольный пакет ЗАО «Горно-химическая компания Бор» приобрел Борис МИНЦ совместно с партнёрами. Объём и условия сделки не разглашаются.
Сегодня на предприятии существует полный технологический цикл производства, который включает добычу и обогащение, а также химическую переработку боросодержащего и карбонатного сырья. Компания является единственным производителем борной кислоты на территории Российской Федерации, занимает третье место в мире по объёму производства.
Обновленный состав акционеров ЗАО «ГХК Бор» принял план стратегического развития компании. Утвержденная стратегия развития ЗАО «ГХК Бор» нацелена на реализацию потенциала роста предприятия в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В планах компании обновить систему логистики, транспортный узел, а также увеличить производство боропродукции посредством частичной модернизации технологических мощностей.
Ключевым пунктом стратегического развития является создание эффективной системы корпоративной организации и управления. Именно поэтому руководством ЗАО «ГХК Бор» было принято решение о смене управляющей компании и исполнительного директора предприятия. Новым исполнительным директором назначен Чермен БОЦИЕВ, а управляющей компанией выбрана организация ЗАО «Промышленные инвестиции» (генеральный директор Константин КОВАЛЕВ). Принятые кадровые решения будут способствовать эффективной реализации поставленных задач и позволят предприятию прийти к намеченным целям в кратчайшие сроки.
Досье "ДК"
Политик и банкир Борис Минц, окончив физфак и аспирантуру ИГУ, семь лет проработал на кафедре высшей математики Ивановской текстильной академии, победил во всесоюзном конкурсе «Преподаватель глазами студентов». Был ассистентом, доцентом кафедры высшей математики Ивановской текстильной академии. Затем три года занимал пост вице-мэра Иваново. Был начальником Управления по региональной политике, приватизации и разграничению собственности Госкомимущества РФ. Входил в состав правительственной комиссии по реформированию жилищно-коммунального хозяйства в РФ. Руководил управлением президента РФ по вопросам местного самоуправления; был секретарем Совета по местному самоуправлению РФ. В начале 2000-х – генеральный директор ООО «Медиа Холдинг РЕН-ТВ» и председатель Совета директоров универсальной полиграфической компании ЗАО «Алмаз-Пресс». В 2004-м вместе с Вадимом БЕЛЯЕВЫМ создал «Открытие», председатель Совета директоров финансовой корпорации «Открытие». Кандидат технических наук, доцент.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Дальневосточный капитал».
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