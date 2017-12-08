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Tele2 раздает интернет терабайтами
Tele2 делает эксклюзивное предложение владельцам новых смартфонов Apple и дарит им интернет-трафик на год. Бесплатный терабайт интернета станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит клиентам Tele2 оценить по-настоящему безграничный интернет.
Клиенты оператора, установившие с 6 по 31 декабря 2017 года SIM-карту Tele2 в смартфон iPhone 8, iPhone 8 Plus или iPhone X, получат 1 терабайт интернет-трафика в подарок. Акция позволяет ее участникам бесплатно пользоваться мобильным интернетом в течение года. Владельцам новых устройств iPhone специально подключать услугу не нужно – объем трафика предоставляется автоматически. При покупке карты Tele2 или переходе по MNP 1 терабайт станет доступен в течение пяти дней после активации SIM.
Акция действует во всех регионах присутствия Tele2 и распространяется на владельцев новых моделей iPhone в сети оператора, независимо от места покупки устройств. Эксклюзивным предложением могут воспользоваться клиенты действующих и архивных тарифных планов.
Пакет интернета, предоставленный в рамках услуги «1 терабайт», расходуется в первую очередь и действует до 31 декабря 2018 года или до исчерпания объема. Для проверки остатка интернет-трафика, подключенного в рамках услуги, необходимо набрать со смартфона бесплатную USSD-команду *155*00#, зайти в личный кабинет на tele2.ru или в мобильное приложение «Мой Tele2».
При смене смартфона на устройство, не участвующее в акции, услуга «1 терабайт» автоматически прекращает действовать. В случае исчерпания всего пакета доступ в интернет предоставляется согласно условиям тарифного плана. Подробная информация об акции доступна на сайте tele2.ru. Также об условиях предложения можно узнать в салонах связи Tele2 и магазинах re:Store − официального партнера компании Apple в России.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового рынка Tele2:
«Мы видим, как среди наших клиентов становится все больше пользователей Apple. За 10 месяцев этого года доля iPhone, зарегистрированных в сети Tele2, выросла на 25%. Именно пользователи iPhone являются самыми активными потребителями услуг передачи данных, поэтому мы уверены, что они оценят эти привилегии и качество новейшей сети передачи данных от Tele2. Акция позволит нашим клиентам надолго забыть о покупке интернет-трафика. Ведь 1 терабайт на год эквивалентен более чем 85 гигабайтам в месяц. Уникальность нашего предложения еще и в том, что участники акции получат весь терабайт сразу».
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