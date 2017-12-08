Китайские специалисты оценили транспортные возможности Приморья

Специалисты «Китайской компании коммуникаций и строительства» (СССС) завершили исследовательскую работу по оценке потенциала международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Итоги работы подвели на совещании под руководством первого вице-губернатора Александра Костенко.



Открывая совещание, Александр Костенко поблагодарил участников китайской делегации за проведённые исследования.



Помощник главы московского филиала CCCC, руководитель делегации Кан Кай в свою очередь с благодарностью отметил помощь, которую специалистам оказали Администрация Приморского края, Министерство по развитию Дальнего Востока, представители РЖД, Росгранстроя и дальневосточного филиала «Росморпорта».



За десять дней работы в Приморье сотрудники CCCC провели исследовательно-изыскательские работы по текущему состоянию инфраструктуры транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», оценили возможности строительства новых объектов, ознакомились с состоянием автодорог, оценили пропускную способность железных дорог и портов. Теперь им предстоит общая оценка технических данных обоих МТК.



«Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Приморским краем и готовы внести свой вклад в развитие Дальнего Востока», – подчеркнул руководитель делегации «Китайской компании коммуникаций и строительства».



Старший инженер автодорожного проектного института компании CRBC Лян Цзиньго отметил, что особое внимание в исследовании было уделено изыскательским работам по проекту строительства ВКАД во Владивостоке.



Ранее возможное участие китайских специалистов в строительстве ВКАД врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсуждал на встрече с представителем «Китайской компании коммуникаций и строительства» Линь Сюйгуаном. Глава региона пригласил бизнесменов инвестировать в строительство ряда объектов в Приморье и отметил, что считает наиболее актуальным взаимодействие с китайским бизнесом по строительству дороги Раздольное–Хасан–Зарубино, входящей в МТК «Приморье-2» и соединяющей северо-восточные провинции Китая с портами края.



«Кроме того, нам необходима окружная дорога во Владивостоке с мостами на острова Русский и Елена, что требует серьезных финансовых вложений. Готов детально обсудить этот вопрос с вашим руководством», – обратился врио Губернатора к Линь Сюйгуану.



По итогам визита в Приморье китайская компания должна подготовить технико-экономическое обоснование проектов развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» и разработать проектно-сметную документацию. После этого доклад о проделанной работе будет представлен заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Трутневу и вице-премьеру Госсовета КНР Ван Яну.



Стоит отметить, что работа над развитием международных транспортных коридоров идёт на уровне Правительств двух стран. Меморандум о взаимодействии между «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и китайской компанией «CCCC» был подписан в сентябре этого года в рамках Третьего Восточного экономического форума.



Напомним, о значении развития приморских транспортных коридоров заявлял Президент России Владимир Путин на втором Восточном экономическом форуме. По мнению главы государства, интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры.



«В качестве примера приведу транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", которые позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края», – подчеркнул Президент.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.