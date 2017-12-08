www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.29 р. 100 JPY: 52.66 р.
EUR: 69.93 р. 10 CNY: 89.64 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Китайские специалисты оценили транспортные возможности Приморья

08 Декабря 2017, 11:00 | Приморье

Специалисты «Китайской компании коммуникаций и строительства» (СССС) завершили исследовательскую работу по оценке потенциала международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Итоги работы подвели на совещании под руководством первого вице-губернатора Александра Костенко.

Открывая совещание, Александр Костенко поблагодарил участников китайской делегации за проведённые исследования.

Помощник главы московского филиала CCCC, руководитель делегации Кан Кай в свою очередь с благодарностью отметил помощь, которую специалистам оказали Администрация Приморского края, Министерство по развитию Дальнего Востока, представители РЖД, Росгранстроя и дальневосточного филиала «Росморпорта».

За десять дней работы в Приморье сотрудники CCCC провели исследовательно-изыскательские работы по текущему состоянию инфраструктуры транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», оценили возможности строительства новых объектов, ознакомились с состоянием автодорог, оценили пропускную способность железных дорог и портов. Теперь им предстоит общая оценка технических данных обоих МТК.

«Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с Приморским краем и готовы внести свой вклад в развитие Дальнего Востока», – подчеркнул руководитель делегации «Китайской компании коммуникаций и строительства».

Старший инженер автодорожного проектного института компании CRBC Лян Цзиньго отметил, что особое внимание в исследовании было уделено изыскательским работам по проекту строительства ВКАД во Владивостоке.

Ранее возможное участие китайских специалистов в строительстве ВКАД врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсуждал на встрече с представителем «Китайской компании коммуникаций и строительства» Линь Сюйгуаном. Глава региона пригласил бизнесменов инвестировать в строительство ряда объектов в Приморье и отметил, что считает наиболее актуальным взаимодействие с китайским бизнесом по строительству дороги Раздольное–Хасан–Зарубино, входящей в МТК «Приморье-2» и соединяющей северо-восточные провинции Китая с портами края.

«Кроме того, нам необходима окружная дорога во Владивостоке с мостами на острова Русский и Елена, что требует серьезных финансовых вложений. Готов детально обсудить этот вопрос с вашим руководством», – обратился врио Губернатора к Линь Сюйгуану.

По итогам визита в Приморье китайская компания должна подготовить технико-экономическое обоснование проектов развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» и разработать проектно-сметную документацию. После этого доклад о проделанной работе будет представлен заместителю Председателя Правительства РФ Юрию Трутневу и вице-премьеру Госсовета КНР Ван Яну.

Стоит отметить, что работа над развитием международных транспортных коридоров идёт на уровне Правительств двух стран. Меморандум о взаимодействии между «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и китайской компанией «CCCC» был подписан в сентябре этого года в рамках Третьего Восточного экономического форума.

Напомним, о значении развития приморских транспортных коридоров заявлял Президент России Владимир Путин на втором Восточном экономическом форуме. По мнению главы государства, интеграция России со странами АТР должна опираться на серьезные совместные проекты, в том числе в области транспортной инфраструктуры.  

«В качестве примера приведу транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", которые позволяют сформировать кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточной провинции Китая к портам юга Приморского края», – подчеркнул Президент.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: приморье-2  приморье-1 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru