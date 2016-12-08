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Приморский край попал в ТОП-5 по инвестиционной привлекательности регионов страны

08 Декабря 2016, 12:10 | Приморье

Девятый рейтинг инвестпривлекательности подготовлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке исследовательской компании «Медиалогия» и PR-агентства Publicity.

По мнению экспертов, первое место у Краснодарского края, на втором - Московская область, третье - у Республики Крым. Четвертую позицию занимает Республика Татарстан. Замыкает пятерку лидеров по инвестпривлекательности в стране Приморский край.

По словам руководителя проектного офиса Национального рейтинга, директора направления «Социальные проекты» АСИ Светланы ЧУПШЕВОЙ, лидерами медиарейтинга неизменно становятся те регионы, которые проводят крупные мероприятия, направленные на привлечение инвесторов, реализуют масштабные инвестпроекты, а также внедряют новые инструменты по повышению уровня управленческой эффективности.

Одним из самых больших большим стимулом для привлечения инвестиций в край, в том числе и иностранных, являются внедрение новых экономических инструментов, таких как Свободный порт и ТОРы, а также проведение в крае Восточного экономического форума в Приморье.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: инвестиции 



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