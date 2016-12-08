В Приморье факторинг встроился в бизнес

Факторинговые операторы готовы работать с любыми направлениями, не забывая о внедрении новых инструментов снижения риска

Участники приморского рынка факторинга отмечают восстановление спроса на свои услуги со стороны бизнеса. Отчасти на спросе сказываются низкие показатели прошлого года, отчасти — ужесточение банками кредитной политики. Специалисты полагают, что по итогам нынешнего года российский факторинг прибавит как минимум 17%. Объем данной услуги на Дальнем Востоке в 2011 году составлял лишь 0,3% от общероссийского факторингового пирога (чуть более 2,6 млрд рублей), по итогам 6 месяцев 2016 года эта доля выросла до 1,1% (около 8 млрд рублей).

Несомненным лидером общероссийского и дальневосточного рынка является «ВТБ Факторинг». По итогам первого полугодия 2016 года оборот «ВТБ Факторинга» на Дальнем Востоке составил 6,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года почти в 2,5 раза. Промсвязьбанк занял вторую позицию – 1,3 млрд рублей. Являясь лидером в сфере международного факторинга (35% рынка), Промсвязьбанк реализует сделки как по импортному, так и по экспортному факторингу. Среди партнеров Промсвязьбанка крупнейшие факторы Японии, Китая, Гонконга, Тайваня. Альфа-Банк замыкает тройку лидеров с показателем в 167 млн рублей.

Факторинг – бессрочное финансирование, при котором продавец, отгрузив товар покупателю, уступает возникшую дебиторскую задолженность банку или факторинговой компании и получает денежные средства. Обычно комиссия за факторинговые услуги на один-два процентных пункта выше, чем ставка по кредиту. Однако, «переплачивая» за факторинг, компания перекладывает на факторинговую компанию контроль над платежами покупателей, а возможно, и проблемы с просроченными долгами.

При якобы скромных показателях для общероссийского рынка факторинг является услугой сверхвыгодной как для банков, так и для бизнеса, указанные обороты по дальневосточному факторингу (как правило, приморскому и хабаровскому) обеспечивают около 30 клиентов.

Поле факторов в Приморье, в принципе, ограничено названными игроками, плюс «Росбанк Факторинг». Национальная факторинговая компания (НФК), имевшая в прежние годы представительства в Приморском и Хабаровском краях, ушла с дальневосточной земли. ООО «Факторинг» во Владивостоке было ликвидировано еще в 2013 году.

Нефакторабельных не существует

Отраслевая структура оборота российского факторинга, что также применительно к Дальнему Востоку, к Приморскому и Хабаровскому краям в частности, демонстрирует перераспределение потерянных процентов оптовой торговли, доля которой по итогам 6 месяцев 2016 года составляет 46,5% (-5,5% по сравнению с 2011 годом), в сторону прочих направлений – 7,9%. Факторинг в сфере обрабатывающего производства остался при прежних результатах за последние 5 лет, не считая десятых процентов, – 41,9%, в сфере услуг – 3,7% (по данным АФК).

«Структура клиентского портфеля «ВТБ Факторинга» на Дальнем Востоке в полной мере отражает тенденцию проникновения данного финансового продукта во все новые отрасли. Среди наших клиентов компании, занимающиеся добычей и оптовой торговлей рыбой и морепродуктами, бункеровкой судов и морскими перевозками, предприятия электроэнергетики и компании, участвующие в обеспечении «северного завоза». При этом традиционно высок удельный вес торговых компаний», - отмечает директор по развитию бизнеса региона Дальний Восток «ВТБ Факторинг» Ксения КАЧКИНА.

По наблюдениям заместителя управляющего Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Сергея РУМЯНЦЕВА, в первом полугодии 2016 года произошел классический отскок от низкой базы, появились новые игроки, повысился спрос на финансирование со стороны крупных корпоративных клиентов. Отрасли, где факторинг в Приморье оказался наиболее востребован, также остались без изменений, традиционно это пищевая промышленность, торговля товарами легкой промышленности и бытовой химией.

Аналогичной точки зрения придерживается управляющий операционным офисом «Дальневосточный» в г. Владивостоке филиала «Хабаровский» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ: «Основной спрос в 2016 году формировали компании, связанные с пищевой промышленностью и оптовой торговлей».

Директор по развитию бизнеса компании «Росбанк Факторинг» Елена ОРЛОВА отмечает, что оптовая торговля продуктами питания, электрооборудованием, непродовольственными товарами, металлургия, пищевая промышленность и машиностроение имеют наибольшие доли в отраслевой структуре факторинга в компании на сегодняшний день.

С регрессом и без

Факторы микшируют услугу, предлагая факторинг с правом регресса и без (в этом случае риски банкротства покупателя товаров и услуг несет фактор – компания или банк).

«Факторинг без права регресса пользуется наибольшим спросом у компаний, в том числе Приморья и Хабаровского края, поскольку позволяет им, помимо получения финансирования, снизить риски, связанные с возможной просрочкой платежа или банкротством покупателя. Ведь при безрегрессном факторинге все эти риски полностью переходят на факторинговую компанию», - поясняет Ксения Качкина.

По наблюдениям Юрия Хитеева, клиенты Альфа-Банка чаще всего выбирают факторинг с регрессом, хотя есть сделки и с безрегрессным факторингом и даже с закрытым факторингом (то есть покупателя не ставят в известность о наличии договора факторингового обслуживания, и он продолжает осуществлять платежи поставщику, который направляет их в пользу фактора. – «ЗР»). Все зависит от уже настроенного алгоритма между поставщиком и покупателем - задача банка - встроиться в эту цепочку платежей.

Приводя статистику о том, что факторинг с регрессом остается самым востребованным продуктом на российском рынке (54,5%), Елена Орлова объясняет, что факторинговые компании выражают большую готовность в предоставлении такой услуги, поскольку видят ее менее рискованным продуктом по сравнению с безрегрессным.

Идеальный клиент включен в стоимость

Факторы готовы работать с любыми направлениями, не забывая о внедрении новых инструментов снижения риска. Вице-президент – управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр КАРЕЛИН отмечает, что дисконт по сделкам факторинга варьируется от 5 до 10%, таким образом клиенты банка получают до 95% от дебиторской задолженности в виде факторинговых авансов на свои счета.

«Условия предоставления и особенности рассмотрения сделки факторинга в Альфа-Банке зависят как от качества платежной дисциплины сторон, так и от того, как и на какого из контрагентов будет принят риск. Например, если это сделка в рамках имеющегося индикативного лимита, то новый контрагент может быть подключен в течение одной недели с минимальным пакетом документов, если же это новая цепочка платежей, то знакомство может занять до 4 недель. В классическом варианте размер финансирования составляет 90% от суммы поставки», - говорит Юрий Хитеев.

Целевой сегмент «ВТБ Факторинга» – предприятия крупного и среднего бизнеса. Однако компания ставит особый акцент на проработке так называемых «нефакторабельных» отраслей. По мнению Ксении Качкиной, там, где есть договорные отношения между двумя юридическими лицами, возможности для внедрения факторинга существуют. Стандартные требования к клиентам таковы: минимальный лимит по сделке - 50 млн рублей, годовая выручка компании - от 300 млн рублей, срок работы на рынке - не менее 1,5 лет.

Настрой позитивный, но сдержанный

По мнению Ксении Качкиной, факторинг давно успешно встроился в бизнес дальневосточных компаний и на сегодняшний день является их незаменимым финансовым помощником. В последнее время на рынке все больше компаний (в том числе имеющих возможность публичных заимствований), которые стремятся сочетать различные инструменты финансирования. Грамотное использование факторинга и кредитов в разы повышает эффективность портфеля привлеченных средств. Именно такая тенденция будет развиваться.

«Я бы сказал, что рынок факторинга в приморском регионе достаточно слабо развит и имеет существенный потенциал для роста. Основными драйверами могут выступать оптовая торговля, строительный сектор - в рамках контрактов с крупными заказчиками, бункеровочный бизнес. Этот продукт применим практически в любых товарно-денежных отношениях, где контрактом предусмотрена отсрочка платежа. Очень низкое проникновение продукта в пищевом ретейле, тогда как в целом по стране это направление очень интересно как поставщикам, так и финансовым организациям», - считает Юрий Хитеев.

При всех оптимистических тенденциях на рынке, АФК заявляет, что Федеральный закон от 03.07.2016 г. №360-ФЗ может свести факторинг на нет, сделав его невыгодным для бизнеса и факторов. Остается ждать: что ответит государство?

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

Раскрытие сведений о гарантиях и договорах факторинга не нарушает банковскую тайну - ЦБ РФ

Сведения о выданных банками гарантиях и договорах факторинга не являются банковской тайной, говорится в ответе ЦБ РФ на письмо банковской ассоциации «Россия». Ассоциация обратилась в ЦБ с просьбой разъяснить, как банки должны реализовывать поправки в закон о госрегистрации, обязывающие их с 1 октября 2016 года вносить информацию о выдаче независимой гарантии, а также о заключении договора факторинга в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц.

Банкиры указывали, что реализация на практике этих поправок может привести к нарушению банками режима государственной, банковской и коммерческой тайны.

«Раскрытие указанных сведений в реестре неограниченному кругу лиц противоречит принципу гарантированности банковской тайны», - говорилось в письме ассоциации.

Банкиры просили исключить данные о выдаче гарантии и заключении договора факторинга из перечня сведений, подлежащих обязательному внесению в реестр.

ЦБ в письме сообщил, что в соответствии с Гражданским кодексом банк гарантирует тайну банковского счета и вклада, операций по счету и сведений о клиенте. В свою очередь, поправки в закон госрегистрации обязывают банки вносить в реестр сведения о выдаче гарантии с указанием бенефициара и принципала и существенных условий гарантии, а в отношении договора факторинга - данные о дате его заключения, сумме, дате и основании возникновения требования, идентификаторах всех сторон договора. «Полагаем, что данные сведения не могут быть отнесены к банковской тайне», - сообщил ЦБ.

Как сообщала ранее служба техподдержки сайта Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ferdresurs.ru), учитывая то, что факторинговые и лизинговые компании могут быть вынуждены публиковать большое количество сведений, для них введена льготная фиксированная помесячная плата, а не оплата сообщений поштучно. Тариф составляет 11800 рублей (включая НДС) в месяц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.