Пенсионеры Приморья запутались в пенсионных "заморозках"

У «молчунов» накопительная часть пенсии не формируется, но ей так же можно распорядиться

Накопительную часть пенсии по-прежнему получают по наследству, так же как и направляют взносы на софинансирование. Участники рынка надеются, что государство в последний момент откажется от пролонгации заморозки накопительной части пенсии тех граждан, которые до 2016 года успели ей распорядиться. А пока НПФ «Промагрофонд» в новом, 2017 году ожидает слияния с одним из крупнейших НПФ страны. Сжатие рынка налицо. Подробнее в хитросплетениях пенсионного рынка разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Осязаемые эффекты пенсионной реформы получают с 2008 года правопреемники, а точнее наследники накопительных счетов родственников. Чаще всего в качестве правопреемников клиенты НПФ указывают супругов и детей, чуть реже – родителей. Отделение ПФР по Приморскому краю за 11 месяцев 2016 года выплатило 1428 правопреемникам 54,3 млн рублей.

Тонкости наследования

Региональный директор АО «НПФ электроэнергетики», руководитель Владивостокского обособленного подразделения Татьяна ДРИБЕНЕЦ рассказывает, что за все время деятельности «НПФ электроэнергетики» общие выплаты правопреемникам средств пенсионных накоплений составляют более 500 млн рублей, объем выплат правопреемникам в Приморском крае – свыше 6 млн рублей. Всего фонд удовлетворил свыше 10 200 заявлений от правопреемников застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, из них более 120 – в Приморском крае.

По словам заместителя генерального директора НПФ «Будущее» Олега СКВОРЦОВА, правопреемник может получить средства пенсионных накоплений в том случае, если клиенту НПФ была назначена срочная накопительная пенсия. Если же человек начал получать бессрочную пенсию, то накопления правопреемник получить не сможет. Что касается негосударственного пенсионного обеспечения, то здесь все зависит от конкретной пенсионной программы конкретного НПФ: могут быть предусмотрены оба варианта.

Татьяна Дрибенец уточняет, что по закону, в случае если застрахованное лицо, являющееся работающим пенсионером, умирает после назначения ему накопительной пенсии, его правопреемники могут получить только те взносы, которые пришли в фонд уже после назначения пенсии и еще не были учтены при корректировке выплат из средств накопительной пенсии. Если, например, застрахованному лицу была назначена срочная пенсионная выплата (выплаты за счет добровольных страховых взносов – ДСВ), то правопреемникам выплачивается остаток средств ДСВ, учтенных на счете и еще не выплаченных умершему застрахованному лицу.

Софинансирование и не прекращалось

Несмотря на продолжающуюся «заморозку» накопительной части пенсии, приморцы продолжают направлять денежные средства в рамках программы «тысяча на тысячу».

Как пояснила Деловой газете «Золотой Рог» руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, связи между мораторием на перечисление работодателем страховых взносов на накопительную часть пенсии (так называемая «заморозка») и уплатой дополнительных страховых взносов по программе государственного софинансирования нет. Мораторий, как и ранее, не распространяется на суммы платежей по данной программе. Суммы дополнительных страховых взносов учитываются на индивидуальном лицевом счете гражданина и будут выплачены при достижении пенсионного возраста в виде накопительной пенсии, или срочной пенсионной выплаты, или единовременной выплаты (их также можно наследовать. – Прим. авт.).

Приморцы в 2016 году получили по программе софинансирования 180,5 млн рублей, что позволило увеличить суммы на их счетах почти вдвое (учет сумм по софинансированию происходит раз в год). Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку нередки платежи ниже 2 тыс. рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются взносы только в диапазоне не ниже 2 тыс. рублей и не выше 12 тыс. рублей в год.

Как свидетельствуют статистические данные, приморцы не используют предоставленные государством льготы по максимуму и перечисляют добровольно в год меньше 12 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года средняя сумма уплаченных дополнительных взносов достигла 7 133 рублей (в 2014-2015 гг. средняя сумма взносов составила 8,5 тыс. рублей). Активными «софинансистами» остаются, как и пять лет назад, приморцы среднего возраста - 30-50 лет.

Как объяснили в ОПФР по Приморскому краю, накопительная часть пенсии (как с учетом софинансирования, так и без) в среднем позволяет увеличить назначаемую государством пенсию на 1 тыс. рублей, средняя сумма, получаемая сегодня приморцами единовременно после назначения пенсии составляет около 17 тыс. рублей (по данным на 1.09.2016 года).

«Заморозка» в самом разгаре

НПФ продолжают работать с накопительными частями пенсий россиян, несмотря на продолжающуюся «заморозку».

Как утверждает Олег Скворцов, даже если человек не перешел в НПФ, частную или государственную УК до конца 2015 года, он все равно может стать клиентом негосударственного пенсионного фонда: накопленная с 2004 года сумма никуда не исчезла. Эти средства россияне по-прежнему могут передать в управление НПФ или УК и получать за счет них инвестиционный доход.

Что касается пролонгации заморозки, окончательное решение еще не принято. «Мы все же рассчитываем, что правительство прислушается к аргументам участников рынка и сохранит накопительную пенсию. Клиентами НПФ сейчас являются более 30 млн россиян, и отменить накопительный элемент – значит проигнорировать их осознанный выбор», - надеется спикер.

Однако участники рынка предостерегают от оптимизма, который исходит от специалистов, продвигающих «добровольно-принудительный» принцип формирования пенсии. Если он будет введен, то нагрузка с предприятий не снизится на эти 6%, будут не только перечисляться набившие оскомину 22%, но и дополнительно работники должны будут добавлять к ним по желанию от 0 до 6%. А по этим «новшествам» вопрос правопреемства пока завис.

Одновременно Олег Скворцов полагает, что в том случае, если будет принята так называемая квазидобровольная система, когда человек сам будет определять сумму пенсионных отчислений, НПФ будут активнее развивать индивидуальные пенсионные продукты. «Собственно, мы видим это уже сейчас. Фонды активно занимаются развитием сберегательной культуры у россиян и дают инструменты для формирования долгосрочных сбережений и альтернативных форм накопления», - заключает один из руководителей НПФ «Будущее».