Александр Лемешев: Большое спасибо подрядчикам!

ОАО "Ремстройцентр" планирует ввод дома в районе ул. Владикавказской, 1 на один год раньше срока

Второго мая этого года строители ОАО «Ремстройцентр» залили плиту фундамента под новый 25-этажный дом на ул. Владикавказской. В соответствии с разрешением на строительство нормативный срок завершения строительства дома - 27 ноября 2017 года. Однако в проектной декларации застройщик объявил срок ввода в эксплуатацию второй квартал 2017 г. Теперь же говорится о том, что все работы по самому зданию будут завершены уже к 1 апреля следующего года, а вместе с благоустройством территории и строительством теплой автостоянки объект должен быть сдан в эксплуатацию во втором квартале. Первые по этому дому дольщики буквально растеряны, оттого что им уже сегодня приходится думать о том, как они будут въезжать в этот дом на один год раньше, чем они мечтали, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Один из видов города, который открывается с верхних этажей дома.

Скорость и качество в одной упряжке

Когда в нынешнем июле я впервые побывал на этой стройке, каркас здания был уже на уровне десятого этажа, а кладка стен - несколькими этажами ниже. В конце ноября я уже стоял на крыше этого дома, фотографировал и смотрел, как специалисты компании ООО «Шэн Мэй» под парапетом, ограждающим кровлю, вели кладку последних здесь кубометров тереховского блока и облицовочного кирпича. Работали они быстро и с удивительным качеством. Просто невероятно, что, какими бы ни было умелыми руками, можно делать столь ровную кладку кирпича и блоков: глазу ни внутри здания, ни снаружи просто не за что «зацепиться», все идеально ровно. И здесь даже самому матерому инспектору найти какой-либо изъян - практически невозможно.

Впрочем, качество, скорость работ и хорошая согласованность отличают буквально всех подрядчиков, задействованных здесь, большая часть которых с ОАО «Ремстройцентр» строит во Владивостоке уже не первый многоквартирный жилой дом - и кто сегодня устанавливает здесь окна, и кто ведет монтаж труб и проводки, и кто занимается отделкой мест общего пользования. Кстати, на шестом этаже сейчас делается несколько показательных квартир «под ключ», на примере которых желающие смогут заказать отделку себе. Когда мы туда заглянули, стены уже были подготовлены для наклейки обоев.

- На нашей планерке по этому дому иногда и сказать даже нечего, - говорит генеральный директор ОАО «Ремстройцентр» Александр ЛЕМЕШЕВ. - Все подрядчики идут в графике, без замечаний и претензий. Только и остается благодарить - спасибо за то, что не подводите! Сегодня дом практически готов. Все 25 этажей стоят! В середине декабря подадим тепло, до января планируем запустить грузопассажирские лифты. В декабре сделаем на доме световую иллюминацию - чтобы он был хорошо виден ночью. Сейчас убираем башенный кран и на том месте, где он стоял, начинаем строить теплую парковку.

Александр Степанович считает, что в немалой степени столь высокая скорость возведения дома - это результат не только самого застройщика с подрядчиками, но следствие того, что в Приморье и в частности во Владивостоке сейчас успешно осуществляются мероприятия дорожной карты по улучшению работы строительной отрасли. Что идет постоянная работа по повышению качества строительства и доступности жилья, устранению административных барьеров, создаются условия, способствующие повышению занятости строителей.

Привлекательный эконом-класс

Успешное строительство связано с тем, что ОАО «Ремстройцентр» выступает одновременно в роли застройщика, инвестора и генподрядчика, а также компания опирается на постоянных дольщиков-инвесторов, которые вместе с ней переходят с одного строящегося дома к другому.

Заместитель генерального директора по производству компании-застройщика Галина КОРОБКО отмечает, что в доме к началу декабря покупатели разобрали уже более 60% квартир. На некоторых этажах свободных не осталось. Несколько отстают продажи парковок, но вряд ли они будут пустовать, когда дом заселится.

Надо отметить, что месячный перерыв в госрегистрации договоров долевого участия, пока компания-застройщик оформляла свою ответственность перед дольщиками в московской страховой компании, практически ничем отрицательным не сказался в работе с ними. Хотя для некоторых других компаний этот фактор до сих пор критичен.

Удивительно, что многие дольщики выбрали и выбирают здесь квартиры на самых верхних этажах. Правда, для этого здания такой выбор можно объяснить тем, что с его верхних, да и средних, этажей открываются хорошие городские панорамы. Особенно приятен вид в сторону площади Луговой и бухты Золотой Рог с ее Золотым мостом. Но и другие виды - стоящие. В целом, из этого дома просматривается практически весь амфитеатр бухты и долины речки Объяснения - с микрорайонами на сопках, дорогами, причалами и предприятиями, рынком на ул. Спортивной и пр. Да и сам дом заметен издали со всех сторон.

По своим достоинствам застройщик относит это здание к улучшенному эконом-классу. Однако этот «эконом» настолько хорошо улучшен, что привлекателен для людей с доходами заметно выше среднего. Ведь цена от 71 000 до 90 000 рублей за 1 кв. метр жилья сегодня доступнее для семей скорее с доходами выше средних, чем со средним доходом. Цена «квадрата» - разная. Она зависит от этажа, вида из квартиры, от количества комнат в ней. Так, в трехкомнатной без вида на море она минимальна, а в однокомнатной «с видом» - максимальна. Впрочем, сейчас, в декабре, застройщик объявил скидки. А тем, кто успеет подписать договор с компанией до Нового года, - еще и новогодний подарок.

Кстати, здесь дольщик имеет возможность купить квартиру и с помощью ипотеки. «Ремстройцентр» аккредитован в ВТБ24, Газпромбанке, Россельхозбанке, Далькомбанке и Сбербанке. Доля ипотеки в договорах, однако, сейчас стала меньше, чем это было года полтора назад. Она снизилась с 30% до 10%, но для кого-то и это - дополнительная возможность, позволяющая купить квартиру.

Досье "Золотого Рога": По проекту фасад дома на ул. Владикавказской выполнен с использованием светлого и качественного красноярского облицовочного кирпича, остекление окон и балконов - пластиковыми конструкциями с двойным стеклопакетом фирмы «VEKO». В доме 230 квартир, в том числе 138 однокомнатных и по 46 квартир - двух- и трехкомнатных. Их общая площадь - около 12 430 кв. метров. В доме также предусмотрены нежилые помещения для работы с детьми, тренажерный зал, помещения для работы ТСЖ, а кроме того- двухэтажная автопарковка: в целом на 131 место, в том числе и теплая. Рядом с домом - школа. Да и само расположение дома удачно относительно уже давно работающих здесь объектов городской инфраструктуры, остановок транспорта и пр.

Новый дом завершит собой жилой комплекс, который начинал строиться еще в прошлом веке ЖСК «Дальзавода». До него здесь были построены два монолитных семнадцатиэтажных здания, одно из которых в недавнем прошлом «Ремстройцентр» помогал ввести в строй. Для жителей всего жилого комплекса компанией была построена детская площадка, на которой на этот Новый год она установит елку и собирается провести для детей новогодний праздник. Сейчас здесь же готовится и хоккейная коробка.

Конечно, самым большим подарком для жителей семнадцатиэтажек будет именно досрочное завершение строительства этой двадцатипятиэтажки, потому что жить в условиях действующей рядом стройки - это всегда определенные неудобства. Ну а сами строители просто благодарны им, что старожилы этого района очень терпимо отнеслись к новому строительству, не препятствовали ему и даже в какой-то мере способствовали.

Следующий дом - на Второй Речке

Знакомство с этой стройкой, конечно, не могло не вызвать закономерных вопросов: а что же дальше? Чем будут заниматься эти строители потом, когда закончат работы здесь?

На эти вопросы Александр Лемешев ответил, что в компании прорабатываются несколько вариантов. Сейчас готовится очередной проект нового жилого дома. До середины января он будет проходить экспертизу, и уже, скорее всего, в феврале его строительство начнется, чтобы к концу следующего года снова была готовая коробка здания, с которой на заключительных этапах строительства можно было бы работать в таком же режиме, как и на этом доме.

Для тех, кто мечтает о квартире в новом доме на ул. Владикавказской, рекомендуем обращаться в ОАО «Ремстройцентр» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 150, тел. 226-94-40, e-mail: 269440@mail.ru.







