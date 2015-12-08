Кризис усугубил проблемы автобизнеса в Приморье

На вопросы газеты «Золотой Рог» ответил директор Ассоциации независимых перевозчиков Приморского края Евгений Мартыненко

В 2015 году исполнилось два года Ассоциации независимых перевозчиков Приморского края. О проблемах приморского транспортного бизнеса в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор Ассоциации Евгений МАРТЫНЕНКО.

- Евгений Игоревич, какие проблемы для автотранспортников региона, на ваш взгляд, стоят наиболее остро?

- Их несколько. Основная - влияние кризиса, у нас в ассоциации свыше 100 транспортных компаний региона, и мы знаем ситуацию очень хорошо. Из-за кризиса многие компании стремятся минимизировать расходы, в ряде случаев, к сожалению, экономят и на безопасности, и это выходит боком...

- Речь об экономии на техобслуживании автопарка?

- Не только. Одна из самых актуальных проблем для Владивостока на сегодня – выпуск автотранспорта на линию. В соответствии с требованиями законодательства любой автотранспорт – и коммерческий, и служебный – выходит на линию ежедневно по путевому листу. А чтобы выдать этот документ, водитель должен ежедневно проходить медицинский контроль, а машина – технический. Ситуацию усугубляет то, что автотранспорт постепенно устаревает если, к примеру, в Москве средний возраст грузового автомобиля - 5-7 лет, то у нас нередко ездят «термосы» и микрогрузовики в возрасте «за двадцать». В таких условиях регулярный технический контроль – жизненная необходимость, которая позволяет и жизнь автомобилю продлить, и безопасность на дороге обеспечить. Ну а медицинский осмотр тоже не должен быть формальным – обратите внимание, что, несмотря на введение уголовной ответственности за «пьяную» езду, такие случаи выявляются постоянно – в том числе и на служебном транспорте. В конечном итоге один из показателей работы бизнеса, в том числе и автомобильного, – ответственность, в данном случае – перед другими участниками движения.

- А что, есть подобная статистика?

- Да, и неутешительная, к сожалению. По стране растет аварийность на дорогах по причине технических неисправностей транспортных средств, это за 2 года около 60% прироста, да и по причине водительского «человеческого фактора». Если возвращаться к проблеме путевых листов, то тут есть два четких требования: наличие у организации, занимающейся такого рода деятельностью, медицинской лицензии и технического сертификата, а также - соответствующих штатных специалистов, обладающих профессиональным образованием. Сразу скажу, что распространена проблема, когда некоторые организации принимают в штат медика и автослесаря, но либо не имеют сертификата и лицензии, либо у них нет оборудования – например, специального медицинского кабинета с целым перечнем медицинских приборов и «расходников». А путевые листы они выдают, то есть попросту говоря – торгуют псевдодокументами…

Не так давно в городе начались проверки организаций, выпускающих транспорт на линию, и там, по нашим данным, «штрафной счет» пошел уже на сотни тысяч рублей с каждой компании, которые оформляли путевые листы не имея на это права – при отсутствии разрешительных документов или оборудования, и административное приостановление деятельности в нескольких из них. Большие проблемы автоматически возникли и у тех транспортников, кого они выпускали на линию. Поэтому советую всем перевозчикам путевые листы оформлять законно, а в тех организациях, которые это делают, - интересоваться лицензией и сертификатом, а также перед заключением договора на обслуживание попросить показать технический бокс и медицинский кабинет со специальным оборудованием…

Кстати, так и было при проверках, там до курьезов доходило – когда в одной из организаций выяснилось, что «подписавший» свежий путевой лист автомеханик на самом деле уже давно не работает, а в другой был медик без медицинской лицензии и сертифицированного медкабинета - но путевые листы там «штамповали» исправно… Дальше – больше: транспортные компании после отзыва незаконно выданных путевых листов пошли на обслуживание к тем, кто работает по закону, например это ООО «Априори», известная в городе компания и член нашей Ассоциации, и там они искренне удивлялись тому, что выпуск транспорта на линию – это, оказывается, осмотр врачом водителя, а слесарем автомобиля, а не выдача справки за полминуты после получения оплаты клерком не выходя из-за стола…

- Кто сегодня больше всего рискует получить подобные неприятности?

- «Группа риска» - это, по сути, весь малый бизнес: небольшие транспортные компании, частные предприниматели - перевозчики и те, кто оказывает разнообразные «услуги на колесах», имея от одной до нескольких десятков транспортных единиц. Своей базы – технических боксов и медицинского кабинета, сертифицированных специалистов - автомехаников и медика, а также сертификата и лицензии - они, естественно, не имеют и должны получать услугу по выпуску транспорта на линию на стороне. И вот тут многие хотят «схитрить» - не оформлять путевой лист вообще или получить его по «серым схемам» - в какой-нибудь организации, которая «торгует документами». «Лечится» это, кстати, быстро: при проверке инспекторами ДПС при отсутствии путевого листа сразу составляется два протокола, по которым штрафы по 30 тыс. рублей для компании или частного предпринимателя-перевозчика, то есть за одну проверку - минимум 60 тыс. На фоне стоимости оформленного по закону выпуска на линию это гигантские суммы…

- Кстати, о контроле со стороны государственных органов. Все ли здесь благополучно, с вашей точки зрения?

- В целом у нас хороший рабочий контакт как с ГИБДД, так и с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Именно они ведут проверки тех недобросовестных участников бизнеса, о которых я сказал, и наказывают их, мы же со своей стороны стараемся помочь, так как конкуренция должна быть добросовестной, а дельцы от автобизнеса не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Я думаю, что эффективность работы повысилась бы еще больше, если бы был расширен штат сотрудников профильного отдела краевого транспортного департамента: их там всего несколько человек на весь край, а проблем – хоть отбавляй…

- В связи с грядущим Новым годом что бы вы хотели пожелать коллегам по «транспортному цеху»?

- Всем членам нашей Ассоциации, да и вообще всем транспортникам Приморья – здоровья и успехов в наступающем году. И быть ответственными - всегда помнить, что от нас зависят не только автоперевозки, но и жизнь и здоровье людей…

Игорь МИХАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.