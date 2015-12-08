www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Кризис усугубил проблемы автобизнеса в Приморье

08 Декабря 2015, 18:00 | Приморье

На вопросы газеты «Золотой Рог» ответил директор Ассоциации независимых перевозчиков Приморского края Евгений Мартыненко

В 2015 году исполнилось два года Ассоциации независимых перевозчиков Приморского края. О проблемах приморского транспортного бизнеса в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор Ассоциации Евгений МАРТЫНЕНКО.

- Евгений Игоревич, какие проблемы для автотранспортников региона, на ваш взгляд, стоят наиболее остро?

-  Их несколько. Основная - влияние кризиса, у нас в ассоциации свыше 100 транспортных компаний региона, и мы знаем ситуацию очень хорошо. Из-за кризиса многие компании стремятся минимизировать расходы, в ряде случаев, к сожалению, экономят и на безопасности, и это выходит боком...

- Речь об экономии на техобслуживании автопарка?

- Не только. Одна из самых актуальных проблем для Владивостока на сегодня – выпуск автотранспорта на линию. В соответствии с требованиями законодательства любой автотранспорт – и коммерческий, и служебный – выходит на линию ежедневно по путевому листу. А чтобы выдать этот документ, водитель должен ежедневно проходить  медицинский контроль, а машина – технический. Ситуацию усугубляет то, что автотранспорт постепенно устаревает если, к примеру, в Москве средний возраст грузового автомобиля - 5-7 лет, то у нас нередко ездят «термосы» и микрогрузовики в возрасте «за двадцать». В таких условиях регулярный технический контроль – жизненная необходимость, которая позволяет и жизнь автомобилю продлить, и безопасность на дороге обеспечить. Ну а медицинский осмотр тоже не должен быть формальным – обратите внимание, что, несмотря на введение уголовной ответственности за «пьяную» езду, такие случаи выявляются постоянно – в том числе и на служебном транспорте. В конечном итоге один из показателей работы бизнеса, в том числе и автомобильного, – ответственность, в данном случае – перед другими участниками движения.

- А что, есть подобная статистика?

- Да, и неутешительная, к сожалению. По стране растет аварийность на дорогах по причине технических неисправностей транспортных средств, это за 2 года около 60% прироста, да и по причине водительского «человеческого фактора». Если возвращаться к проблеме путевых листов, то тут есть два четких требования: наличие у организации, занимающейся такого рода деятельностью,  медицинской лицензии и технического сертификата, а также - соответствующих штатных специалистов, обладающих профессиональным образованием. Сразу скажу, что распространена проблема, когда некоторые организации принимают в штат медика и автослесаря, но либо не имеют сертификата и лицензии, либо у них нет оборудования – например, специального медицинского кабинета с целым перечнем медицинских приборов и «расходников». А путевые листы они выдают, то есть попросту говоря – торгуют псевдодокументами… 

Не так давно в городе начались проверки организаций, выпускающих транспорт на линию, и там, по нашим данным, «штрафной счет» пошел уже на сотни тысяч рублей с каждой компании, которые оформляли путевые листы не имея на это права – при отсутствии разрешительных документов или оборудования, и административное приостановление деятельности в нескольких из них. Большие проблемы автоматически возникли и у тех транспортников, кого они выпускали на линию. Поэтому советую всем перевозчикам путевые листы оформлять законно, а в тех организациях, которые это делают, - интересоваться лицензией и сертификатом, а также перед заключением договора на обслуживание попросить показать технический бокс и медицинский кабинет со специальным оборудованием…

Кстати, так и было при проверках, там до курьезов доходило  – когда в одной из организаций выяснилось, что «подписавший» свежий путевой лист автомеханик на самом деле уже давно не работает, а в другой был медик без медицинской лицензии и сертифицированного медкабинета - но путевые листы там «штамповали» исправно… Дальше – больше: транспортные компании после отзыва незаконно выданных путевых листов пошли на обслуживание к тем, кто работает по закону, например это ООО «Априори», известная в городе компания и член нашей Ассоциации, и там они искренне удивлялись тому, что выпуск транспорта на линию – это, оказывается, осмотр врачом водителя, а слесарем автомобиля, а не выдача справки за полминуты после получения оплаты клерком не выходя из-за стола…

- Кто сегодня больше всего рискует получить подобные неприятности?

- «Группа риска» - это, по сути, весь малый бизнес: небольшие транспортные компании, частные предприниматели -  перевозчики и те, кто оказывает разнообразные «услуги на колесах», имея от одной до нескольких десятков транспортных единиц. Своей базы – технических боксов и медицинского кабинета, сертифицированных специалистов - автомехаников и медика, а также сертификата и лицензии - они, естественно, не имеют и должны получать услугу по выпуску транспорта на линию на стороне. И вот тут многие хотят «схитрить» - не оформлять путевой лист вообще или получить его по «серым схемам» - в какой-нибудь организации, которая «торгует документами». «Лечится» это, кстати, быстро: при проверке инспекторами ДПС при отсутствии путевого листа сразу составляется два протокола, по которым штрафы по 30 тыс. рублей для компании или частного предпринимателя-перевозчика, то есть за одну проверку - минимум 60 тыс. На фоне стоимости оформленного по закону выпуска на линию это гигантские суммы…

- Кстати, о контроле со стороны государственных органов. Все ли здесь благополучно, с вашей точки зрения?

- В целом у нас хороший рабочий контакт как с ГИБДД, так и с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Именно они ведут проверки тех недобросовестных участников бизнеса, о которых я сказал, и наказывают их, мы же со своей стороны стараемся помочь, так как конкуренция должна быть добросовестной, а дельцы от автобизнеса не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.  Я думаю, что эффективность работы повысилась бы еще больше, если бы был расширен штат сотрудников профильного отдела краевого транспортного департамента: их там всего несколько человек на весь край, а проблем – хоть отбавляй…

- В связи с грядущим Новым годом что бы вы хотели пожелать коллегам по «транспортному цеху»?

-  Всем членам нашей Ассоциации, да и вообще всем транспортникам Приморья – здоровья и успехов в наступающем году. И быть ответственными - всегда помнить, что от нас зависят не только автоперевозки, но и жизнь и здоровье людей…

Игорь МИХАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: автобизнес  кризис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • приморский партизан22:04, 08.12.2015#

    Насчет расширения штата сотрудников - отличная мысль! Количество чиновников в РФ давно превысило показатели СССР, и чем больше их расплодится, тем быстрее развалится очередная империя зла.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru