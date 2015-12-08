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Концепцию развития коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" разработают американцы
McKinsey & Company CIS (дочерняя структура международной консалтинговой компании McKinsey) выиграла тендер Минвостокразвития на разработку концепции развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Работы по проекту должны быть выполнены до 15 апреля 2016 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Техзадание предполагает проведение анализа грузов и грузопотоков северо-восточных провинций Китая и состояния транспортных объектов по предполагаемым маршрутам. Среди других задач формирование транспортных коридоров Приморского края, разработка экономической, организационной и нормативной модели, разработка организационного плана взаимодействия с национальными и провинциальными органами Китая для создания и использования транспортных коридоров региона и формирования на них грузовых потоков.
План взаимодействия должен быть согласован с органами исполнительной власти Китая, России и других стран, представителями бизнеса, инвесторами, грузовладельцами и перевозчиками.
Как следует из материалов сайта госзакупок, в тендере участвовали четыре компании, в том числе ООО «Транспортная интеграция», ООО «Центр экономики инфраструктуры», АО «Институт экономики и развития транспорта». При стартовой цене 28 млн рублей McKinsey победила, предложив выполнить контракт за 25,5 млн рублей. McKinsey обошла других претендентов по неценовым показателям: конкуренты по тендеру за выполнение работ просили на 4 млн рублей меньше.
McKinsey (штаб-квартира в Нью-Йорке) специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением.
Досье "Золотого Рога": МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» позволяют отправлять грузы железнодорожным и автотранспортом из северо-восточных провинций КНР через российские порты. «Приморье-1» ориентирован на отправку грузов из провинции Хэйлунцзян через погранпереход Суйфэньхэ - Гродеково, «Приморье-2» - из провинции Цзилинь через погранпереход Хуньчунь - Краскино. Транспортные коридоры используются в том числе для доставки продукции из северо-восточных в южные районы Китая вследствие высокой загруженности существующих магистралей в материковой части страны.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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