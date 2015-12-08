www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Концепцию развития коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" разработают американцы

08 Декабря 2015, 17:20 | Приморье

McKinsey & Company CIS (дочерняя структура международной консалтинговой компании McKinsey) выиграла тендер Минвостокразвития на разработку концепции развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Работы по проекту должны быть выполнены до 15 апреля 2016 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Техзадание предполагает проведение анализа грузов и грузопотоков северо-восточных провинций Китая и состояния транспортных объектов по предполагаемым маршрутам. Среди других задач формирование транспортных коридоров Приморского края, разработка экономической, организационной и нормативной модели, разработка организационного плана взаимодействия с национальными и провинциальными органами Китая для создания и использования транспортных коридоров региона и формирования на них грузовых потоков.

План взаимодействия должен быть согласован с органами исполнительной власти Китая, России и других стран, представителями бизнеса, инвесторами, грузовладельцами и перевозчиками.

Как следует из материалов сайта госзакупок, в тендере участвовали четыре компании, в том числе ООО «Транспортная интеграция», ООО «Центр экономики инфраструктуры», АО «Институт экономики и развития транспорта». При стартовой цене 28 млн рублей McKinsey победила, предложив выполнить контракт за 25,5 млн рублей. McKinsey обошла других претендентов по неценовым показателям: конкуренты по тендеру за выполнение работ просили на 4 млн рублей меньше.

McKinsey (штаб-квартира в Нью-Йорке) специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением.

Досье "Золотого Рога": МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» позволяют отправлять грузы железнодорожным и автотранспортом из северо-восточных провинций КНР через российские порты. «Приморье-1» ориентирован на отправку грузов из провинции Хэйлунцзян через погранпереход Суйфэньхэ - Гродеково, «Приморье-2» - из провинции Цзилинь через погранпереход Хуньчунь - Краскино. Транспортные коридоры используются в том числе для доставки продукции из северо-восточных в южные районы Китая вследствие высокой загруженности существующих магистралей в материковой части страны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: приморье-2  приморье-1  mckinsey 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru