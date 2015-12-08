Молодые семьи в Находке получают сертификаты на жилье

В администрации Находки молодым семьям начали выдачу сертификатов на жилье. Сертификат дает право на социальную выплату для приобретения квартиры или погашения ипотеки. Как сообщают в департаменте по делам молодежи, сертификаты предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Всего с 2011 года участниками программы стали более 500 молодых семей. В бюджете края на 2016 год также предусмотрены субсидии на приобретение квартир еще 458 семьям.

«Количество муниципалитетов – участников подпрограммы ежегодно растет. В следующем году участие примут 24 муниципальных образования, включая Чугуевский муниципальный район и Дальнегорский городской округ», – отметили в ведомстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.