"Принцессы" распробовали Приморье

Потенциал региона для развития международного морского и круизного туризма практически неисчерпаем

Во Владивостоке прошел I Международный форум «Морской туризм Свободного порта Владивосток: развитие и продвижение», на котором обсуждались актуальные вопросы по развитию водного туризма в регионе, связанные с реконструкцией и строительством новых объектов прибрежной инфраструктуры, корректировкой действующих законодательных норм, качеством обслуживания туристов, созданием новых перспективных турпродуктов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Организованный Туристско-информационным центром Приморского края и ВГУЭС форум поддержали администрация Приморского края и Общественный экспертный совет по развитию туризма. Идея его проведения нашла поддержку и у руководителя Ростуризма Олега САФОНОВА, возглавившего оргкомитет предстоящего Тихоокеанского туристского форума - 2016, где также будут обсуждаться проблемы и перспективы морского туризма во Владивостоке.

«В России есть федеральная площадка, на которой рассматриваются вопросы развития морского туризма, - это международный форум «Водный туризм» в Санкт-Петербурге. Но у Приморского края есть своя специфика работы в этой области, и нам необходима собственная площадка, которую мы и попытались создать. В этом году большинство докладов связаны с законом о Свободном порте Владивосток, который дает абсолютно новые возможности для развития туризма в крае», - сказал, открывая мероприятие, директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

Он же стал модератором первой рабочей сессии – «Рыночные запросы и ресурсное обеспечение развития круизного туризма в свободном порту Владивосток».

Запросы рынка

По словам Константина Шестакова, основная задача, которая сегодня стоит перед Приморским краем в рамках развития водного туризма, – привлечь как можно больше круизных линий на территорию Дальнего Востока, воспользовавшись столь мощным ресурсом, как режим свободного порта: «И российский, и иностранный бизнес заинтересован в том, чтобы зайти на круизный рынок края. Так, сразу две компании – корейская и российская – уже рассматривают сегодня открытие круизной линии Шанхай – Ниигата – Пусан – Владивосток. И важно выявить и устранить факторы, сдерживающие развитие этого направления».

Представляющий компанию Mitsui O.S.K Passenger Line г-н Кадзуеси Шимада рассказал о потребностях круизных компаний в организации туристического обслуживания в портах захода и отметил, что круизы с заходом во Владивосток были бы востребованы японскими туристами.

По мнению участников сессии, причальная инфраструктура края уже сегодня позволяет принимать круизные лайнеры, но, поскольку азиатский рынок круизного судоходства нацелен на суда большой вместимости, Владивосток нуждается в реконструкции старых и создании новых объектов прибрежной инфраструктуры, обладающих более значительными глубинами.

Генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» Ярослав СЕМЕНИХИН выразил сомнение в том, что существующий морской вокзал способен справиться с грядущим турпотоком, предложив концепцию создания многофункционального гостевого комплекса Владивостока, включающего в т.ч. новый морской пассажирский терминал в районе острова Русского. «Мы должны создать центр международного морского туризма во Владивостоке, и об этом нужно думать сейчас, на этапе актуализации стратегии развития города до 2030 года. Одно дело - использовать те ресурсы, что есть уже сегодня, и другое – создавать новые, на перспективу. Не стоит забывать и об обеспечении безопасности туристов. Конструкции имеющихся пропускных пунктов и технологии работы должны отвечать международным стандартам, а процедура посадки-высадки - быть максимально быстрой. Я работал на линии Ленинград - Хельсинки - Стокгольм и помню, как на пограничные формальности за границей уходило 15 минут, у нас - 6-7 часов. Так мы распугаем всех туристов». На вопрос одного из оппонентов, просчитывал ли кто-то экономическую целесообразность нового комплекса, когда круизные лайнеры заходят в порт Владивостока крайне редко и исключительно в период с апреля по октябрь, Ярослав Семенихин ответил: «Все зависит от того, на решение каких задач мы настроены - сиюминутных или на перспективу. Если на сегодняшний уровень судозаходов, то строить смысла нет, если руководствоваться идеей непрерывного пассажиропотока – однозначно стоит».

Присутствующий на форуме руководитель департамента международных отношений и туризма г. Владивостока Алексей КУШНИР подчеркнул, что его задача - понять, что конкретно городская власть может сделать для развития морского туризма и чем помочь в решении каждой поднятой проблемы, объединив усилия с краевой властью и всеми заинтересованными сторонами.

Бизнесу мешают препоны

На второй рабочей сессии – «Государственно-частное партнерство как инструмент развития портовой инфраструктуры и экскурсионного обслуживания на пассажирских и маломерных судах в Свободном порту Владивосток» - выступающие говорили о проблемах правового регулирования маломерного флота.

В частности, президент Федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий РЯБКО сделал детальный анализ законодательной базы и привел примеры неустранимых барьеров, мешающих развитию морского туризма. «Возьмем, к примеру, использование маломерного флота, к которому относятся суда менее 20 метров и вместимостью до 12 человек. Несовершенство правоприменительной практики по вопросам лицензирования и коммерческих перевозок маломерными судами приводит к формированию теневого бесконтрольного рынка коммерческих перевозок, ни о каком отраслевом развитии не может быть и речи. Проблема систематического толкования применения положений о лицензировании деятельности перевозки пассажиров морским транспортом висит в воздухе, налицо противоречия между 25-й и 27-й статьями КТМ. Еще более сложный коллизионный вопрос – применение к коммерческим и некоммерческим перевозкам на маломерных судах различных нормативных требований, связанных с обеспечением безопасности пассажиров на судне. Как ни странно, действующее законодательство не имеет даже единообразного понимания термина «пассажир». Эти разночтения необходимо устранить. Кроме того, для развития рынка туристических услуг с использованием маломерных судов в Свободном порту Владивосток можно применить систему добровольной сертификации, также нужна «карта маршрута» - особая технологическая схема оказания услуг, предполагающая пошаговое действие организаций, предоставляющих морские экскурсии».

«Мы тоже на практике столкнулись с разночтениями законодательного толка, - поддержала Юрия Рябко генеральный директор «Приморского агентства авиационных компаний» («БИЛЕТУР») Наталья СОЛОДОВНИКОВА. - За минувший сезон, начиная со Дня города, мы перевезли 5000 туристов, разработав несколько морских экскурсий для жителей и гостей Владивостока. Потенциал у направления огромный, но заниматься им, не нарушая требования законодательства, сложно. Тем не менее мы не сидим сложа руки. Нами было направлено обращение о проблеме лицензирования маломерных перевозок в Общественный экспертный совет по транспортной политике Приморского края».

Следом Ространснадзор подготовил обращение в правительство РФ о внесении изменений в Постановление №193 от 06.03.12 г. «О лицензировании видов деятельности на морском транспорте». Губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ также было направлено письмо в адрес министра транспорта РФ и заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента в ДФО с обозначенной проблемой и просьбой ускорить ее рассмотрение на уровне правительства. В результате Минтрансом разработан проект о внесении изменений в это постановление, упрощающий лицензионные требования для организаций, осуществляющих внутренние перевозки водным транспортом. Проект прошел процедуру публичного обсуждения на федеральном портале нормативно-правовых актов и направлен на согласование в профильные федеральные органы исполнительной власти и Минэкономразвития.

По словам Натальи Солодовниковой, законодательных коллизий очень много, но неточности и разночтения нормативных актов и их толкования заинтересованными органами не должны препятствовать развитию бизнеса, создавая неустранимые препятствия для предпринимателей. Также требуется унификация российского законодательства в соответствии с действующими международными требованиями и правами в отношении маломерного флота.

Кроме того, турбизнес рассчитывает на экономические и иные стимулы для притока частных инвестиций в индустрию водного туризма – налоговые льготы, гибкую фискальную политику, установление упрощенных правил ведения предпринимательской деятельности в области организации водного туризма и т.д.

В том, чтобы бизнес получил возможность беспрепятственно и легально заниматься морскими перевозками, заинтересована и краевая власть, поскольку это позволит развить конкурентоспособный рынок и пополнить за счет налогов местный бюджет, заверил представителей бизнеса Константин Шестаков.

Резолюция по итогам форума с предложениями и рекомендациями его участников будет направлена в профильные комитеты верхней и нижней палат Федерального Собрания РФ, правительство РФ, Государственную думу РФ и Законодательное Собрание Приморского края для совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере морского туризма. Ждем реальных изменений.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.