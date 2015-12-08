Приморье покончит с аварийным жильем

Сотни приморских семей в короткие сроки должны быть переселены из опасных зданий

По данным Приморскстата, в нашем крае ежегодно из оборота выбывает около 40 тысяч кв. метров жилья. В основном - аварийного, взамен которого необходимо строить новое. Именно на это нацелена действующая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

К истории вопроса

По данным Росстата, в 2001 году в Приморье было признано ветхим и аварийным жильем 962 тыс. кв. метров жилья, в том числе 162 000 были аварийными, то есть жизни и здоровью многих тысяч людей, проживавших в них, имелась постоянная угроза.

В июне 2004 года в крае была принята целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2004-2010 годы. На момент ее принятия количество ветхого и аварийного жилья в регионе превысило уже 1 млн кв. метров и официально составляло около 2,2% от всего жилфонда Приморья. По другим данным доля «ветхого и аварийного» оценивалась до 3,5%. О том, что в этом вопросе приходится иметь дело с приблизительными числами, кстати, можно судить по тому факту, с которым столкнулся сегодня Фонд капитального ремонта Приморского края, когда многие здания, которые муниципалитеты подавали ему в списках на включение в реестр домов, требующих капремонта, оказались в состоянии, в котором они уже не подлежат «реанимации», а некоторые вообще были снесены. Однако и цифры официальной статистики дают серьезную «пищу» для сравнений.

Так, в 2009 году, когда названная программа была досрочно завершена, официально в крае осталось уже 873 600 кв. метров жилья, а аварийного оказалось на 3 200 кв. метров больше, чем за 8 лет до этого, - 165 200.

Постановлением Администрации Приморского края от 2 марта 2009 года в развитие положений Федерального закона от 22 июля 2007 года «О фонде содействия реформированию ЖКХ» была утверждена новая региональная адресная программа о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако и она не смогла в установленный срок покончить с аварийными домами.

В настоящее время перед регионами России поставлена задача: до 1 сентября 2017 г. жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года, должно быть расселено. В Приморье эта задача сейчас решается в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

На начало осуществления этой краевой подпрограммы объем аварийного жилья по Приморскому краю был оценен в 138 852,69 кв. метров. В ней отмечено, что из 3 458 жилых помещений в 558 аварийных домах требовалось переселить 7 708 человек. То есть фонд аварийного жилья в Приморье с 2009 по 2015 годы уменьшился примерно на 26 350 кв. метров. Конечно, на его замену было построено и предоставлено «квадратов» значительно больше этой цифры. Однако надо брать в расчет, что аварийное жилье продолжало «репродуцироваться» из ветхого, которого на сегодня в крае остается в объеме около 700-800 тыс. кв. метров.

Финансирование переселения граждан из аварийного жилья по новой программе было определено в сумме около 5,3 млрд рублей. Основную нагрузку по нему взял федеральный Фонд реформирования ЖКХ - 2,87 млрд рублей, около 1,15 млрд должны быть изысканы за счет краевого бюджета, и около 1,29 млрд - средства местных бюджетов.

Сегодня эта подпрограмма осуществляется в пять этапов в 30 муниципальных образованиях края. В этом году объем ее выполнения должен составить по всем источникам финансирования более 1 млрд рублей.

Как идет переселение

Вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ, подводя итоги выполнения новой программы по переселению граждан из аварийного жилья, сказал, что к середине ноября с начала реализации госпрограммы в крае для этой цели были введены в эксплуатацию семь новых многоквартирных домов. Это в целом 212 новых жилых помещений в Артеме, Владивостоке и Уссурийске. Под программу на вторичном рынке жилья выкуплено 85 квартир в Арсеньеве, Спасске, Посьете, Уссурийске и Кавалерово, а нескольким собственникам выплачена стоимость утраченного жилья для приобретения нового. Всего из аварийного жилья переселено уже 366 человек.

К концу этого года в новые дома намечено переселить 305 семей в семи муниципальных образованиях. Кроме того, для «переселенцев» из аварийных домов Дальнегорска, Партизанска, Спасска, Смолянинова и сел Хасанского района решено приобрести еще 134 квартиры на вторичном рынке.

К концу года с начала реализации программы должно быть расселено уже 776 семей из 128 аварийных зданий.

Задача следующего года - переселить еще 718 семей из 110 аварийных домов. Только в краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 230 млн рублей. Притом что и по предыдущим этапам краевые обязательства по финансированию этой программы осуществлялись в полном объеме.

Олег Ежов отметил: «При реализации программы мы сознательно отдавали приоритет строительству нового жилищного фонда, хотя закон предусматривает и возможность приобретения квартир на вторичном рынке, и выплату выкупной стоимости».

По итогам совещания у губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, на котором присутствовали главы муниципальных образований, было принято решение подключить альтернативные варианты переселения людей в тех муниципалитетах, где существуют риски невыполнения программы по вине недобросовестных застройщиков.

О том, что недобросовестные подрядчики и муниципалитеты непременно строго ответят за срыв своих обязательств, губернатор напомнил на недавнем совещании, на котором рассматривались итоги и ход выполнения краевой программы переселения граждан из аварийного жилья. При этом он поручил руководителям районов «взять ситуацию под персональную ответственность, контролировать в ручном режиме» и ускорить решение поставленной президентом РФ задачи по переселению граждан из аварийного жилья.

На совещании губернатор отметил также, что из-за недобросовестности подрядчиков в реализации программы приходится больше рассчитывать на вторичный рынок. Кроме того, под ее выполнение может быть использовано переселение в другой муниципальный район, где имеются излишки жилья. В качестве примера он привел Уссурийск, где на сегодня «свободный жилищный фонд насчитывает полторы тысячи помещений»! Поэтому если подрядчик не справляется, то надо безжалостно разрывать контракт и решать вопрос по новому жилью взамен аварийного оптимально и в альтернативном ключе.

Выполняя указание губернатора о контроле по выполнению программы, сотрудники департамента градостроительства Приморского края оперативно проинспектировали ход строительства жилья, возводимого взамен аварийного.

Выяснилось, что наиболее активно взамен аварийного строится сейчас жилье в г. Находке, где новоселами четырех новых домов должна стать 161 переселяемая в них семья. В двух новых домах, которые подрядчики должны ввести в декабре, получат квартиры 45 семей из Лесозаводска. В Арсеньеве в новом доме поселятся еще 12 семей. В Спасске только что введен новый дом, куда после отделки квартир переедут еще 33 семьи. В п. Подъяпольском и Шкотово справят новоселья 30 семей. И еще 15 - въедут в новые квартиры в п. Новом Надеждинского района.

По остальным муниципальным образованиям сотрудники департамента констатировали отставание от графика из-за недобросовестных подрядчиков. Особенно плохо программа выполняется в Дальнегорске, Хасанском и Кавалеровском районах.

Идет поиск способов ускорить этот процесс

Переселение граждан из аварийного жилья в другое не проходит гладко, что также тормозит выполнение регионами соответствующих региональных программ.

В этой связи на днях в Госдуме РФ был анонсирован подготовленный депутатами законопроект, который призван сократить процедуры решения споров по переселению из аварийного жилья со сроков около года до нескольких месяцев. Соответствующие изменения предполагается внести в закон «О Фонде содействия развитию ЖКХ» и в Жилищный кодекс (ЖК). Особенно положения законопроекта затрагивают расселение аварийного жилья с участием государственных средств. Если поправки будут приняты, то есть шанс, что в оставшиеся два года действия соответствующих региональных программ процесс переселения людей из аварийного жилья удастся ускорить.

В Минстрое и Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития ЖКХ «Развитие» высказали поддержку законопроекту, который призван оптимизировать процедуры разрешения споров. Однако отметили, что законопроект обязательно должен учесть предлагаемые меры и в отношении жилья, которое сегодня не считается аварийным или ветхим, но капитальный ремонт которого просто уже нецелесообразен - разумнее деньги потратить на строительство нового жилья. Правда, брать на себя компенсацию такого переселения государству сегодня не под силу и неправильно.

В целом, в этих структурах полагают, что работа над принятием этого закона может затянуться, притом, что его скорейшее принятие - очень актуально.

Ответственность повышается

Учитывая, что основная нагрузка по выполнению краевой программы переселения из аварийного жилья приходится на последние два года ее действия, предпринимаемые конструктивные усилия по ее ускорению на федеральном уровне имеют особо серьезное значение. Однако что зависит от решений краевого уровня, то они есть, принимаются новые и ответственность по их выполнению повышается.

Кстати, следственные действия в отношении недобросовестных подрядчиков, сорвавших сроки и условия контрактов по объектам для переселения людей из аварийного жилья, уже ведутся, что стало известно на очередном совещании о ходе реализации этой госпрограммы – они по поручению губернатора теперь проводятся еженедельно.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.