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Бизнес пригласили на инструктаж
Приморским предпринимателям рассказали о преимуществах работы в Свободном порту Владивосток и ТОРах
Новые алгоритмы развития приморской экономики, которые должны определять ее успехи в ближайшие годы, закладываются в рамках создания в Приморье зоны Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития, чему сегодня особое внимание уделяют лично губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, госорганы и общественные организации края. Однако новые правила игры на деловом пространстве Приморья пока еще во многом остаются непонятными для бизнес-сообщества региона, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Поэтому ясен был интерес более трехсот предпринимателей и руководителей компаний, которые приняли активное участие в конференции «Инвестиционный потенциал Приморского края», проведенной 2 декабря АНО «Центр развития экспорта Приморского края» во Владивостоке при поддержке администрации Приморья, Министерства по развитию Дальнего Востока, регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, Корпорации развития Дальнего Востока, Фонда развития Дальнего Востока и Забайкальского региона и Инвестиционного агентства Приморского края.
Что особенно ценно - прозвучали подробные разъяснения о том, каким образом компании и предприниматели могут войти в СПВ и ТОРы, адаптироваться к более льготным для себя условиям деятельности, как стать резидентом Свободного порта, на какую помощь со стороны местных властей можно рассчитывать, какими видами деятельности разрешено заниматься - оказалось, что нельзя лишь несколькими, - и т.д.
«Территория Свободного порта охватывает более 30 тысяч квадратных километров. На всей этой площади действуют льготы по налогу на прибыль и имущество. В перспективе будут введены льготы и по земельному налогу», - рассказала заместитель директора департамента ТОР и инфраструктуры Минвостокразвития Светлана УТЯШЕВА.
Также она рассказала о видах деятельности, которую запрещено вести в рамках режимов ТОР и Свободного порта. В этот перечень попали добыча нефти и газа, административная деятельность, а также производство подакцизных товаров. Кроме того, резиденты, ведущие финансовую и страховую деятельность, розничную и оптовую торговлю, а также игорный бизнес, не смогут пользоваться преференциями по данным направлениям деятельности.
По словам представителя министерства, на сегодняшний день принят ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют действия резидента: форма свидетельствования, заявка, критерии резидента и его бизнес-плана.
«Резидент должен заявить новый инвестиционный проект или новые виды деятельности. Объем капитальных вложений в этот проект должен быть не меньше 5 миллионов рублей в течение трех лет», - пояснила Светлана Утяшева.
Выступающие подчеркнули особенность оформления документации потенциальным резидентом для подачи заявления: для этого не требуются нотариально заверенные документы. Помимо этого отмечено, что пока получить статус резидента можно только подав заявку в бумажном виде. В перспективе станет доступен и электронный сервис на портале госуслуг.
После подачи заявки, как отметили спикеры, отводится 15 дней на рассмотрение документации и ответ резиденту. Далее предусмотрено 30 дней для подготовки текста соглашения. После его подписания в течение 5 дней заявитель вносится в реестр резидентов Свободного порта и получает официальный статус. В случае получения статуса резидента ТОР этот срок сокращается до 3 дней.
В рамках заседания также было рассмотрено, как могут помочь предпринимателю в данном вопросе краевые институты развития. Начальник отдела инвестиционных проектов Инвестиционного агентства Максим ЯКОВЕНКО рассказал о работе агентства.
«Агентство работает с инициаторами проектов. Причем мы помогаем как людям с фактически готовыми проектами, так и тем, у кого проект находится только на стадии бизнес-идеи. Мы - это не только помощь в поиске финансирования, представление проекта на выставках, но и инвестиционный, юридический консалтинг, помощь с документами, содействие в правильном оформлении проекта. И если у нашего инициатора есть желание стать резидентом территории с особым экономическим режимом, мы поможем ему разобраться в законодательстве и подготовить документацию», - акцентировал Максим Яковенко.
«Интерес со стороны бизнеса к подобным мероприятиям в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий бизнеса и власти, продиктованную современной государственной политикой. А также демонстрирует готовность обеих сторон к эффективному сотрудничеству. Одна из основных задач в этом ключе - предоставить представителям малого и среднего предпринимательства наиболее действенные инструменты для развития в непростой экономической ситуации», - подчеркнул генеральный директор Центра развития экспорта Приморского края Сергей КАЗАКОВ.
Конференция прошла в формате конструктивного диалога. Большой интерес участников вызвали вопросы проработки нормативно-правовой базы в рамках реализации федеральных законов о ТОР и Свободном порте, в том числе в области таможенного законодательства. Представители бизнеса вышли с инициативой к органам власти и институтам развития подключиться к процессу работы над подзаконными актами, которые позволят учесть интересы бизнеса.
После окончания пленарного заседания участники конференции продолжили работу в рамках тематических круглых столов, где предпринимателей ознакомили с алгоритмом вхождения в ТОР и СПВ, рассказали об особенностях разработки инвестиционных проектов и механизмах их продвижения.
Очень активно, в духе оживленного диалога бизнеса и власти, на конференции прошли круглые столы «Алгоритм и формы входа в территории опережающего экономического развития и Свободный порт Владивосток» и «Разработка инвестиционных проектов и механизмы их продвижения». На них было отмечено наличие множества проблем, которые пока не позволяют инвесторам увидеть полную картину грядущей им выгоды от участия в новых формах хозяйственной деятельности.
Впрочем, и выгода инвесторов из других регионов и из-за границы тоже пока четкого определения не получила. Особенно это касалось земельных вопросов. Так для тех, кто желает со своими проектами прийти во Владивосток, в какой-то степени остается непонятным разграничение города и края в вопросах градостроения. Один из участников конференции высказал свое твердое убеждение, что интерес малого бизнеса в ТОРах и СПВ пока вообще не просматривается, да и бизнес покрупнее тоже оказался на распутье - есть ли смысл светиться. То есть, над этим еще надо подумать.
Особенно много вопросов было по поводу свободной таможенной зоны, механизм которой должен заработать, и заработает ли еще, лишь в октябре следующего (!) года. Есть и определенное недоумение - обязательно ли в новые условия идти с новым юрлицом и новыми проектами и т. д.
Доклады представителей госструктур и несколько выступлений представителей компаний, которые начали осуществление своих проектов в новых условиях, показали тем не менее что выгода бизнеса в экономических новациях Приморья явно просматривается, и от нее не стоит отмахиваться. Поэтому лучше не выжидать, когда уже можно действовать, - надо стартовать. А то, что сегодня нет длинной очереди претендентов в резиденты СПВ и ТОР, - это в какой-то степени и хорошо: решать вопросы без очереди и проще, и приятнее.
В нескольких мнениях прозвучали опасения, что уход бизнеса в СПВ и ТОРы может в какой-то степени привести к перетоку активов действующих компаний в организованные ими новые и, соответственно, к налоговым потерям бюджетов. Впрочем, на эти замечания было сказано, что государство такого не допустит - налоговых потерь не будет.
Выяснилось, что нормативная база СПВ и ТОРов все еще находится на доработке. Так, в нормотворчестве на тему Свободного порта Владивосток теперь должен быть учтен и тот фактор, что президент РФ одобрил идею свободного порта относительно причальной стенки практически всего Дальнего Востока за исключением Якутии. Кстати, недавно и в рамках края в зону Свободного порта Владивосток одобрено вхождение Лазовского района. В целом, эта зона разрослась уже практически до трети всей территории края.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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