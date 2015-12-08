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На "Надеждинскую" не пожалеют миллиардов
Инфраструктуру к территории опережающего социально-экономического развития обещают подвести за два года
Приморские власти и другие ответственные организации продолжают ускоренно разрабатывать планы по развитию в регионе территорий опережающего развития. В частности, в администрации края на прошедшей неделе состоялось совещание по вопросу строительства объектов инфраструктуры газо- и электроснабжения к территории опережающего развития «Надеждинская» и источников их финансирования. Во встрече приняли участие не только представители профильных департаментов администрации Приморья, но и ООО «Газпром Межрегионгаз» и АО ДРСК «Приморские электрические сети», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Для успешной реализации проектов якорных резидентов на первом этапе создания ТОР «Надеждинская» в 2015-2017 годах необходимо создание новых мощностей дорожной и инженерной инфраструктуры. Это 6,3 километра автомобильных дорог регионального значения, объектов электро- и водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.
Как отметил директор департамента промышленности края Сергей КОВАЛЕВ, строительство внешнего энергоснабжения площадки ТОР будет реализовано за счет средств ПАО «ФСК ЕЭС» - на эти цели потребуется 1,7 миллиарда рублей. Газ до границ территории опережающего развития подведет ПАО «Газпром», ориентировочная стоимость работ - 1,6 миллиарда. По словам представителя компании, в декабре будет начато проектирование инфраструктуры газоснабжения.
Реализация второго и третьего этапа создания ТОР «Надеждинская» предусматривает наращивание мощностей инфраструктуры к 2021 году: электроэнергии - до 100 мегаватт, водоснабжения и водоотведения - до 3,5 кубических метров в сутки.
В этом году краевой администрацией была организована работа по подготовке проектно-сметной документации на объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, строительство которых планируется осуществить за счет средств бюджета Приморского края.
«Уже разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза на строительство объектов дорожной инфраструктуры. Завершено проектирование объектов коммунальной инфраструктуры. В стадии завершения выполнение кадастровых работ по оформлению в собственность края земельных участков под размещение объекта», - подчеркнул Сергей Ковалев.
Досье "Золотого Рога": Напомним, в текущем году правительство РФ утвердило создание двух ТОРов в Приморье - «Михайловский» и «Надеждинская». ТОР «Надеждинская» предполагает создание мультимодального транспортно-логистического комплекса на международном транспортном коридоре «Приморье-1», а также промышленных производств. Его инфраструктура будет формироваться с 2015 по 2017 годы. Всего на инфраструктурные проекты планируется потратить 3,972 млрд руб. государственных средств, в том числе 1,986 млрд из бюджета Приморского края. Площадь ТОР «Надеждинская» составит 807 гектаров. Площадка ТОР позволит разместить не менее 30 резидентов. В сумме они планируют инвестировать в проекты ТОР 6,7 млрд рублей. Обязательство по обеспечению территории необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой берет на себя регион.
Соглашения с первыми якорными резидентами территории опережающего развития были подписаны губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в ходе Восточного экономического форума.
Компания «Инком-ДВ» реализует в ТОР «Надеждинская» проект по строительству транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южный приморский терминал». Проект стоимостью 8,5 миллиардов рублей призван обеспечить дальнейший рост контейнерных перевозок.
Другой крупный инвестор ТОР - ООО «Приморский кондитер» - планирует строительство завода по производству кондитерских и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и готовой продукции с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей.
Третий инвестор, ООО «Невада Восток», намерен построить логистический комплекс с предприятием общественного питания по производству полуфабрикатов и готовой продукции с объемом инвестиций 1,6 миллиарда рублей.
Напомним также, что первым производством, на которое здесь распространился режим ТОР, стал завод по производству пластиковой тары группы «Европласт», расположенный вблизи села Вольно-Надеждинского.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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