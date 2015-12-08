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"Черные лесорубы" получают по заслугам
С начала года в Приморье по результатам проверок выявлено 263 случая незаконных рубок лесных насаждений. Заведено 134 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечены 19 человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, по итогам проверок государственные лесные инспекторы направили в следственные органы 261 материал.
«Общий объем незаконно вырубленных лесных насаждений составил более 12 тысяч кубометров, а размер причиненного ущерба оценивается в 520 миллионов рублей», – добавили в ведомстве. Вместе с тем отмечено, что в последние годы в Приморье значительно снизилось количество незаконных рубок.
«По состоянию на декабрь объем незаконных рубок снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 15,3 тысячи до 12,4 тысячи кубометров. Кроме того, удалось почти в два раза снизить ущерб, причиненный незаконными рубками», – рассказали в департаменте.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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