"Будущее города я вижу в проектах Свободного порта"

Интервью с главой города, который вошел в число пятнадцати территорий Свободного порта Владивосток

За сравнительно небольшой срок пребывания на посту главы Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ сумел стать в каре заметной политической фигурой. Фактически он вступил в борьбу с теми, кто, по его словам, «перепутал бюджет города с собственным кошельком», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О том, на что он опирается в своих действиях и каким видит развитие города, мы говорим с ним в интервью.

- Александр Валерьевич , рассматривать социально-экономическое развитие города можно только с позиций его перспектив. Каким вы видите будущее, а соответственно, и настоящее муниципального образования «Партизанск»?

- Будущее города я вижу в проектах, реализуемых на территории Приморского края. В первую очередь - во вхождении муниципального образования «Партизанск» в Свободный порт Владивосток в качестве одной из его 15-ти территорий. Есть нацеленность президента Российской Федерации, правительства, губернатора края на социальное и экономическое развитие Дальнего Востока, в котором мы готовы участвовать.

Долгое время город Партизанск был одной из самых непростых в экономическом плане территорий Приморского края. На мой взгляд, его основной проблемой является то, что здесь не совсем правильно прошла приватизация. Многие социально значимые объекты попали в частные руки, и это мешает развитию города. Я не вижу дальнейшего экономического роста, социального развития без решения данного вопроса.

Сейчас администрацией Партизанска создаются необходимые условия для того, чтобы имущество, незаконно попавшее в руки частных владельцев, вновь стало городским. И подвижки в этом плане есть. Так, по решению арбитражных судов возвращаются в муниципальную собственность электрические сети, а также тепловые сети, обеспечивающие подачу тепловой энергии от Партизанской ГРЭС.

- В чем вы сегодня видите основное условие развития города?

- Учитывая, что собственный резерв развития у Партизанска небольшой, мы стараемся максимально использовать любые открывающиеся возможности, участвуя во всех краевых программах. В прошлом году инвестиции в экономику города составили порядка 140-150 миллионов рублей. В дополнение к собственным деньгам нами были привлечены значительные объемы как краевых, так и федеральных средств.

В этом году уже можно отметить немало положительных моментов, реально показывающих развитие города. Речь идет о вводе в эксплуатацию новых объектов. В ближайшее время мы должны открыть новый стадион шестой школы. Идет реставрация фасада городского дворца культуры, на которую выделено порядка 15 миллионов рублей. По поручению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на реконструкцию и переоборудование детской городской больницы выделено около 20 миллионов рублей. Благодаря спонсорской помощи «Газпрома» построена универсальная спортивная площадка возле школы №2. В конце декабря должен открыться многофункциональный центр, что означает появление в городе так называемого «единого окна» по приему и выдаче документов.

В этом году в городе также был проведен ремонт привокзальной площади за счет краевых средств, привлеченных депутатами Законодательного Собрания. На эти цели было выделено порядка 5 миллионов рублей. За счет собственных средств железнодорожники произвели ремонт здания вокзала, полностью изменив его внешний вид.

То есть объективно есть точки роста. Но, конечно, люди смотрят телевизор, общаются по Интернету и видят, что в сравнении с той же Находкой разница налицо. Там в социальную сферу идут намного более серьезные средства как из бюджетных, так и внебюджетных источников. Тем не менее я считаю, что и у Партизанска потенциал для развития есть.

Сейчас объективно существует агломерация Находка - Партизанск, городов, неразрывно связанных друг с другом. Около 30 процентов работоспособного населения Партизанска едут на работу в Находку и порт Восточный. В то же время я не исключаю, что в Партизанске появятся новые производства в связи с открытием Свободного порта Владивосток и усилением внимания к Дальнему Востоку со стороны федерального центра.

При возможном развитии новых производств перед нами встанет кадровый вопрос. Его решение требует многолетней работы. Сегодня в городе существует Приморский многопрофильный колледж, больше известный в крае как горный техникум. Я думаю, он готов переквалифицироваться под требования экономических проектов, которые, возможно, будут реализовываться на территории Партизанского городского округа.

- Как идет подготовка к вашему участию в Свободном порте Владивосток?

- Мы разослали информацию о нашем городе и инвестиционный паспорт муниципального образования «Партизанск» по остальным субъектам Дальневосточного федерального округа. Мы ставим наших соседей в известность, что Партизанск вошел в число 15-ти территорий Свободного порта Владивосток. Для нас это важно, потому что многие полагают, что в него входит только сам город Владивосток.

Кроме этого, мы участвуем в наблюдательном совете Свободного порта Владивосток под руководством заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича ТРУТНЕВА. Совет, включающий органы федеральной и муниципальной власти с представителями бизнеса ежемесячно проводит заседания, целью которых является привлечение инвесторов посредством управляющей компании, созданной для заведения бизнеса на территорию и организации совместной работы. Как муниципальное образование мы готовы предоставить инвесторам преференции в виде свободных земельных участков. А на законодательном уровне решен вопрос по налоговым ставкам и другим платежам в частности таможенным.

- Как администрация Партизанска строит свои отношения с существующими объединениями предпринимателей?

- В городе Партизанске работает общественная организация предпринимателей. В ней недавно прошли перевыборы, и председателем стал молодой бизнесмен Александр КИМ.

Мы постоянно приглашаем представителей местного бизнеса на профессиональные семинары, организуемые краевыми структурами. Никакого отторжения между бизнесом и властью в городе не существует. Безусловно, и в местном бизнес-сообществе есть недовольные властью. Кому-то хочется дополнительных преференций, чтобы нажал, к примеру, кнопку на сайте - и зарегистрировал фирму. Такого нет, но диалог поддерживается нормальный и здоровый.

- В Тульской области реализуется стратегия открытого правительства, когда любой житель может задать через социальную сеть вопрос министру и получить ответ. По качеству и оперативности реакции там оценивается работа власти. Как строит свой диалог с жителем администрация Партизанска?

- В социальных сетях администрация города не зарегистрирована. Пока достаточно электронной почты и сайта, с помощью которых жители могут получить ответ на любые вопросы. Электронные обращения немногочисленны, так как город небольшой. В основном, здесь решают вопросы на основе личного присутствия. Но, безусловно, потенциал для развития коммуникации на основе социальных сетей есть.

- В отличие от многих администраций российских городов у вас нет полиции на входе. Что, возможно, говорит об открытости администрации для жителей города…

- Такая ситуация в большинстве городов края. Вневедомственная охрана есть только в администрации Владивостока, но в ней существует необходимость в повышенных мерах безопасности.

- Какие сферы экономики вы считаете приоритетными для развития Партизанска?

- Мы исходим из того, что реально работает на сегодняшний день. А у нас есть энергетика, Партизанская ГРЭС. Это емкая по количеству занятых область, в которой сейчас порядка 500-1000 человек. Потенциал по наращиванию мощностей производства электроэнергии есть. Мы с встречались с руководством Дальневосточной генерирующей компании, и там рассматривают такую перспективу.

Город также может развиваться как железнодорожный узел. Перед портом Восточным мы - крайние ворота, в которые проходит груз и двигается к порту Восточному. И уголь, и контейнеры, и нефтепродукты через порт Восточный, опять же, идут через железнодорожный узел Партизанска. Поэтому, если эти составляющие во внимание принимать плюс дорожные развязки в сторону Находки, можно будет рассматривать логистику как локомотив развития. Можно даже сухой порт рассмотреть как вариант. По этому пути пошел Артем, став въездными воздушными воротами Приморского края. В России сейчас логистические центры как грибы растут, поэтому данный путь может иметь перспективу.

Сложно говорить про туризм, это такая сфера, в которую надо серьезно вложиться, чтобы потом получать дивиденды. Тем не менее природные условия есть, знаковые места есть, надо создать инфраструктуру и сервис, чтобы было удобно до нас добираться. Гостиницы, автобусное сообщение, туристические фирмы - все это придется развивать. Пока же в основном идет проецирование: Находка - Партизанск, а не Партизанск - Находка. То есть с той стороны туристические фирмы организовывают в нашу сторону поездки.

И не надо забывать про природные ископаемые. В конце концов, 312 миллионов тонн угля под ногами лежит. Это говорит о большом потенциале округа. Конечно, пока государство этим вопросом не займется, остается надежда только на частных инвесторов. Если в их лице будет заинтересованность, мы готовы предоставить возможность здесь добывать уголь. Пока, конечно, это только наши пожелания. В любом случае ресурсами в нашей стране занимается соответствующее министерство. Но условия создать мы можем.

- В Центральной России многие города сделали акцент на туризме. Город Мышкин, например, буквально стал меккой для туристов. Там создали десятки культовых мест: от музея мышки до музея водки. Акцент на индивидуальности, аутентичности стал спасительным для экономики многих российских городов. Была ли мысль создать нечто подобное в Партизанске? Какие-нибудь экзотические экскурсии по заброшенным шахтам, горнолыжные спуски на терриконах или другие идеи не рассматривались?

- Мне приходилось изучать опыт зарубежных городов, где некогда была развита угольная промышленность и по ее закрытии организовались музеи под открытым небом, производства, горнолыжные курорты. Я допускаю, что и в нашем городе это возможно. Скажем, шахта «Глубокая» представляет собой купол, и на нем можно организовать занятия горнолыжным спортом.

Но по-хорошему этим стоило озаботиться в момент закрытия шахт, когда это было намного легче с экономической точки зрения. Были ресурсы, шахты были открыты, в них оставалась мощная техника. Есть верхние остатки... совершенно захватывающие. Но было принято решение, и его можно понять, ведь закрытие шахт происходило быстро, в условиях хаоса. На тот момент, положа руку на сердце, и не продумывался вопрос использования их как-то по-другому.

Однако зарубежный опыт показывает, что при закрытии шахт города не перестают существовать. А пользоваться теми наработками, которые существуют, я считаю, можно всегда. В районе нашего горного техникума осталась небольшая шахта для научных или практических работ, в которой можно устроить музей. Около ВГСЧ есть ствол для тренировки горных спасателей. На базе музея истории города существует экскурсионный маршрут по местам, где ранее располагались шахты, где еще сохранились надшахтные сооружения и учебные корпуса. Нашим туристам мы можем показать сохранившееся здание рудоуправления начала XX века. А от ветеранов угольной отрасли предложения о более широком использовании закрых шахт в качестве туристических объектов поступают, и, думаю, рано или поздно мы что-то подобное в жизнь города претворим.

- Зарубежные инвестиции в этот сектор, да и в другие сектора, экономики города рассматривались? Кто-то что-то предлагал?

- У нас налажены контакты и с Китаем и с Северной Кореей, буквально летом мы обменялись делегациями. Но россияне и наши соседи по-разному смотрят на экономическое развитие. У корейцев во многом подход как в Советском Союзе. Мы же лишь даем предпринимателям толчок, а дальше они должны действовать сами. Очень трудно преодолеть столь разные системные различия. Хотя предложений много, вопросов много, обмен делегациями есть. На выставки мы тоже ездим, но до серьезных дел не доходит.

Кроме того, китайцы не настроены что-либо делать для развития тех территорий, на которых они работают. Они рассматривают приморские города как ресурсный придаток.

Возможно, иностранцев привлекут условия Свободного порта Владивосток, но здесь важна и экономическая стабильность в целом. Вкладывать деньги, осознавая, что могут измениться российские законы, мало кто желает.

Есть проблемы пограничного характера, о которых мы говорили с губернатором Владимиром Миклушевским. Наши пограничные пункты не оснащены соответствующим оборудованием, что отражается на их пропускной способности. То есть на границах у нас по факту прошлый век. Легковых пассажирских перевозок нет, грузовые, автобусные тоже ограничены, а это все создает ступор в наших экономических связях. Если иностранные коммерсанты, туристы, действительно оценят изменение экономического климата Дальнего Востока в лучшую сторону, то при всем желании интенсивный грузопоток мы не сможем обеспечить.

Я знаю, что вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев выезжал на КПП в Пограничный район и встречался с представителями госграницы, поднимая этот вопрос. Поэтому есть надежда, что произойдет вливание государственных средств и граница станет современной, с оборудованными по последнему слову пунктами пропуска, обслуживания и инфраструктурой. Тогда можно будет реально говорить о развитии приграничных бизнес-проектов и туризма.

- Вы производите впечатление открытого человека. Вы удовлетворены тем, что удалось вам сделать на своем посту? Что еще хотелось бы сделать?

- Прошло сравнительно немного времени с моего избрания, поэтому итоги подводить рано. Самое главное, мы наметили направления социально-экономического развития города. Нам удалось разобраться в том, что тормозит развитие Партизанска и в чем состоят его сильные стороны. Надеюсь, через полгода мы сможем рассказать о первых реальных итогах.

Для руководителя самое важное - выстроить собственную линию развития, которая позволит городу отличаться от других территорий. Причем она не должна идти вразрез обществу, а, наоборот, должна его сплотить. Проблем с санкциями, международной и политической обстановкой немало. А в лице главы города люди должны видеть политическую стабильность. Прежде всего, они должны быть уверены, что все в городе решаемо, все под контролем. К этому мы и стремимся.





Отремонтированное здание железнодорожного вокзала и обновленная привокзальная площадь Партизанска.