Камбоджийцы хотят создать в Приморье развлекательный курорт, сопоставимый с Макао и Вегасом

Корпорация Naga Corp 8 декабря представила эскизный мастер-план проекта гостиничного комплекса с казино в игорной зоне «Приморье». Презентация прошла в администрации Приморского края.

Камбоджийскую компанию представлял финансовый директор Naga Corp Ltd Филип Ли. Также во встрече со стороны инвестора приняли участие архитектор Naga Corp Кок Чоу и архитектор компании Steelman Partners Андрей Керусенко.

Со стороны Приморского края во встрече приняли участие представители департаментов международного сотрудничества и развития туризма, градостроительства, инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Проект с помощью слайдов и видеоролика представил Андрей Керусенко. Название будущего комплекса – «Маяк». По мнению проектировщиков, это символ богатства, величия и неразрывной связи с морским берегом.

Развитие комплекса предполагается вести в четыре этапа. По окончанию строительства его площадь составит более 200 квадратных километров.

В развлекательном комплексе разместятся гостиницы, несколько казино, рестораны, магазины, крытый бассейн и оздоровительный центр. Отдельно будет благоустроена прибрежная зона с пляжным баром и прокатом оборудования для отдыха на море. Также на участке, помимо гостиницы, будет находиться комплекс вилл класса «люкс».

Андрей Керусенко отдельно отметил, что представители Naga Corp и Steelman Partners уже побывали в бухте Муравьиная, где расположена игорная зона. Гости остались довольны ходом развития территории. В частности, их приятно удивило, как быстро здесь была построена внутренняя дорога.

По словам начальника отдела реализации программ и проектов департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Константина Шестакова, проект, представленный инвестором, получил одобрение администрации Приморского края.

«В течение 12 месяцев компания разработает проектно-сметную документацию будущего комплекса, затем начнется строительство», - сообщил Константин Шестаков.

Отметим, компания Steelman Partners, принимающая участие в реализации проекта, – мировой лидер в области проектирования интегрированных курортов с игорной составляющей. Проекты компании уже реализованы в Лас-Вегасе, Макао и других мировых курортах. Об участии Steelman Partners в проектировании приморской игорной зоны впервые было объявлено в ходе международного инвестиционного форума в Сочи в сентябре 2014 года.

Напомним, Администрация Приморского края заключила соглашения, касающиеся инвестиций в интегрированный курорт на базе игорной зоны «Приморье» с крупнейшими мировыми представителями этого бизнеса, – корпорациями Melko и Naga Corp. Общая сумма инвестиций от этих компаний составит миллиард долларов США.

Вопросы, связанные с землей, автомобильными дорогами, инженерной, энергетической инфраструктурой в игорной зоне, будут решены силами Приморского края.

«Мы хотим создать в Приморье развлекательный курорт, сопоставимый по своим масштабам с комплексами в Макао и Лас-Вегасе», - отметил президента Naga Corp Чен Лип Кеонг на встрече с главой региона Владимиром Миклушевским.

Первый отель на территории игорной зоны, строительство которого ведет «Первая игровая компания Востока», подконтрольная компании Summit Ascent Holdings Limited, запланирован к сдаче в 2015 году. В Приморье уже идет набор персонала для отеля, состоялись две ярмарки вакансий для специалистов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.