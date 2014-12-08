В Приморье "Ростелеком" запускает акцию "верная цена"

В преддверии Нового года «Ростелеком» предлагает жителям Приморского края подключить услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» по новому пакетному предложению «Верная цена».

Основным преимуществом нового предложения является возможность выбора наиболее оптимального пакета услуг (интернет + Интерактивное ТВ), исходя из своих потребностей и финансовых возможностей.

Клиенты, подключившиеся по акции «Верная цена» могут воспользоваться дополнительными опциями и услугами:

- «Ночное ускорение»: увеличение скорости доступа в Интернет ночью в два раза;

- круглосуточный доступ к ресурсу https://www.youtube.com на максимальной скорости;

- «Антивирус»: надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой;

- подключение дополнительных каналов «Интерактивного телевидения»;

- «Мобильный помощник»: контроль состояния лицевого счета, подключений и отключений услуг при помощи мобильного телефона, настроить который можно через Единый личный кабинет (ЕЛК) на сайте kabinet.rt.ru.

Подключиться к акции могут как новые клиенты Компании, так и существующие абоненты Домашнего Интернета или «Интерактивного ТВ». Предложение действительно до 31 января 2015 года.

Узнать подробности и стать участником акции «Верная цена» можно оставив заявку на сайте Компании www.rt.ru или позвонив по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0800.