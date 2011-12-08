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За два часа приморские предприниматели построили дом на площади

08 Декабря 2011, 15:39 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 19 июля, ZRPRESS. 16-17 июля предприниматели Дальнегорска прямо на центральной площади провели торгово-промышленную ярмарку, где доказали, что деньги на их поддержку были потрачены не зря.

Предприниматели продемонстрированы возможности, которые предоставляют освоенные ими технологии. Например, сборка быстровозводимых домов из сэндвич-панелей. В течение 1,5-2 часов на площади возвели небольшое здание. Но на этом демонстрация возможностей не закончилась. В здание было подано электричество от солнечных батарей. Причем монтаж был сделан здесь же, на глазах зрителей.

Организатором ярмарки стал Совет предпринимателей Дальнегорска и администрация городского округа. А всего в ярмарке участвовало более 20 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые производят пиломатериалы, строительные материалы: тротуарную брусчатку, окна, двери, сэндвич-панели, продукты питания, спецодежду, занимаются строительством и другими видами услуг. Все они – участники реализуемой в ДГО программы развития малого и среднего бизнеса, составной части программы диверсификации экономики монопрофильного города Дальнегорска, так называемого комплексного инвестиционного плана (КИП), одобренного губернатором Приморского края и утвержденного правительством РФ. В рамках этой программы в 2010 году более 100 дальнегорских предпринимателей получили прямую поддержку из бюджета в суммах до 1,5 миллиона рублей на развитие бизнеса.

Автор: Татьяна Курочкина
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