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"Терминал Астафьева" реализует программу по выращиванию моллюсков
Первый мониторинг на территории мероприятия показал, что в акватории обитают гребешок и мидии
ОАО «Терминал Астафьева» совместно с учёными ДВО РАН разработал программу по очистке акватории путем засеивания прилегающей бухты моллюсками: гребешком и мидией. Наличие этих организмов будет автоматически означает благоприятное состояние воды в бухте. Накануне на предприятии провели первый мониторинг. Для этого Андрей Маич – кандидат географических наук, научный сотрудник института географии ДВО РАН – опустился на дно бухты на глубину 10 метров. После погружения оказалось, что живности у причала довольно много. «Всё, что растёт на мягких субстратах тут присутствует. Из моллюсков в частности гребешок и мидии. Причем, гребешок разных возрастных категорий, что показывает на то, что здесь ему живётся хорошо, что здесь он нерестится. Есть там и взрослые моллюски, где-то до 7-8 лет, и менее возрастные – около года», – отметил ученый.
Чтобы продемонстрировать промежуточный результат работы, накануне на «Терминал Астафьева» пригласили жителей ближайшего микрорайона, которым предложили попробовать выловленный гребешок. По их словам, гребешок не отличить от того, что продают в торговых сетях. «Очень вкусный гребешок, если честно, даже не думала, что здесь, на предприятии, можно вырастить моллюсков», – сказала Татьяна Подольская, жительница микрорайона.
«Терминал Астафьева» помимо программы по разведению моллюсков и проекта по улучшению бытовых условий жителей Мыса Астафьева, продолжает реализацию программы перехода на закрытую перевалку угля. Вокруг предприятия уже возвели ограждение высотой 21 метр – самый высокий показатель среди стивидорных компаний Находки. В круглосуточном режиме работают 9 пылеподавляющих пушек. А штабеля с углем по соглашению с инициативной группой жителей микрорайона отодвинуты на 100 метров от защитного ограждения.
«В настоящее время мы ожидаем поставку двух дополнительных водяных пушек, а также поставку специальной смеси из Голландии. Она покроет штабеля с углём тонким слоем пленки, которая держится 90 дней и при этом устойчива к влиянию дождя и снега. А со стороны моря совсем скоро появится пылезащитный экран еще большей высоты – 25 метров». – сообщил Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева».
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