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Приморцы сохраняют верность правому рулю
Приморцы высказали свою позицию по непрекращающимся атакам на «правый руль» - за 9 месяцев 2018 года через дальневосточные таможни было ввезено 68,6 тыс. автотранспортных средств, что на 48% превышает показатель аналогичного периода 2017 года, и на 98% - 2016 года. При этом навязанная необходимость установки системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» не влияет на динамику ввоза.
Основная доля (98%) ввозимых автотранспортных средств по-прежнему приходится на таможни Приморского края.
Вместе с объемами импорта авто растут и суммы уплаченных за них таможенных платежей: за 9 месяцев 2016 года - 9 млрд рублей, за 9 месяцев 2017 года - 10,2 млрд рублей, за 9 месяцев 2018 года - 17,5 млрд рублей.
По словам и.о. начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея ПАНКРАТОВА, автотранспорт в основном ввозится из Японии - 80,5% от общего количества ввозимых автотранспортных средств. Доля автотранспорта из Китая за 9 месяцев 2018 года составила 15,9% (легковых автомобилей среди них практически нет), из Южной Кореи – 2%.
В том числе, ввоз легковых автомобилей за 9 месяцев 2018 года увеличился в 1,5 раза (с 43,3 до 65,4 тыс. штук), по сумме уплаченных таможенных платежей - в 1,8 раза (с 8 до 14,7 млрд рублей).
При этом, в учитываемом объеме легковых автомобилей, ввезенных за 9 месяцев 2018 года, 13,4% или 8,8 тыс. штук составляют квадроциклы.
Ввоз грузовых автомобилей за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократился на 6,8% - с 2 443 до 2 276 грузовиков.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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