Соцстрах ударился в цифровизацию

На сегодняшний день фондом оказывается 19 госуслуг, которые доступны в электронном виде

Приморским региональным отделением социального страхования (ФCC) успешно реализуются проекты в части цифровизации услуг. Одним из таких проектов стал «Электронный листок нетрудоспособности».

В Приморском крае зарегистрировано около 120 тыс. инвалидов. Из них около 12 тыс. являются получателями государственных услуг Фонда социального страхования. Поэтому в числе агентских функций фонда - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, путевками на санаторно-курортное лечение и проездом на это лечение туда и обратно. «На сегодняшний день фондом оказывается 19 государственных услуг, которые доступны в электронном виде», - поясняет заместитель управляющего Приморским отделением ФСС Наталья СПИРИДОНОВА.

Одним из таких действующих с 1 июля 2017 года проектов стал «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН). «Ключевыми плюсами ЭЛН можно назвать сокращение бумажной волокиты, ускорение и автоматизация работы по обработке данных, исключение риска подделок и многое другое. На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано 216 медицинских организаций. Из них 95 учреждений – это краевые государственные бюджетные организации, а также 13 ведомственных лечебных учреждений и 111 частных медучреждений. Шесть медицинских организаций, которые относятся к министерству обороны, войсковым частям и министерству внутренних дел, к сожалению, по техническим причинам больничные листы не выдают. На данный момент этот вопрос решается. Для того, чтобы иметь возможность выдавать больничные листы, медучреждение должно получить лицензию на осуществление деятельности по экспертизе временной нетрудоспособности. На текущий момент 55% медучреждений, расположенных на территории Приморья, активно выдают листки нетрудоспособности. Несмотря на то, что с 1 июля 2017 года и электронный, и бумажный больничные листы равнозначны по закону, за период с 1 января 2018 года и по октябрь выдача электронных больничных листов увеличилась в 19 раз», - говорит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности Юлия КУРБАЦКАЯ.

Специалист отдела информатизации филиала №3 ГУ-ПРО ФСС РФ Александр МАКАРОВ отмечает, что в обязанности работодателя входит донесение до сведения сотрудника о наличии или отсутствии технических возможностей на предприятии для принятия электронного больничного листа нетрудоспособности. Программу, необходимую для реализации возможностей обмена больничными электронными листами можно найти и скачать на официальном сайте ФСС. Всем желающим она предоставляется абсолютно бесплатно.

«В Приморье данный сервис активно развивается. Чтобы понять темпы его реализации, достаточно посмотреть на статистику: в начале текущего года количество выданных за первые 6 месяцев проекта ЭЛН составляло 1458, спустя еще полгода, к 1 июля, эта цифра увеличилась почти в 6 раз и составила 8472, к сегодняшнему дню оформлено уже 26 950 электронных больничных», - говорит Наталья Спиридонова.

Представитель главного управления Центрального Банка Росси по Дальневосточному региону Наталья ГРАЧЕВА отметила, что в рамках централизованной работы бухгалтерии выдача электронных листков имеет безусловные преимущества.

«С электронными листками нетрудоспособности мы работаем с прошлого года. Так как наше отделение обслуживает весь Дальний Восток, для людей, работающих в отдалении от Владивостока, например, в Хабаровске, Благовещенске или на Камчатке, возможность получить электронный больничный лист имеет огромное преимущество перед бумажным носителем», - сказала Грачева.

Заместитель главного врача Приморского краевого перинатального центра Антонина ЛЕВЧЕНКО также отметила увеличивающийся интерес пациентов к оформлению ЭЛН. «Когда мы только начинали работать с электронными листками нетрудоспособности, многие пациентки с сомнением к этому относились, и не все давали согласие на его оформление. Сейчас уже сами женщины спрашивают, можно ли оформить электронный больничный. Это очень удобно», - сказала специалист.

Сегодня в Приморском крае зарегистрировано более 70 тыс. страхователей. Это предприятия, в обязанности которых входит выплата взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.