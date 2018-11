Иностранные банкиры покидают Приморье

Один из старейших банков края становится приморским в полном смысле этого слова

На фоне введения санкций привлечение европейских денег в Россию оказалось затруднено, а один из крупнейших игроков - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – полностью прекратил финансирование новых проектов. Не выдержал испытания временем и проект в Приморье. Правда, как утверждают в Примсоцбанке, с санкциями уход иностранных акционеров из одного из ведущих банков региона никак не связан. По большому счету, речь идет о завершении портфельного инвестирования.

ЕБРР перестал инвестировать в Россию после введения антироссийских санкций Евросоюзом и США в 2014 году. При этом заморозка коснулась и инвестиций, не аффилированных с государством и госкомпаниями. Российские власти заявили, что банк стал инструментом внешней политики, а не институтом развития. В настоящее время ЕБРР продолжает управлять портфелем ранее осуществленных российских инвестиций на сумму менее €3 млрд (теперь и минус доля в Примсоцбанке). До этого года у банка было семь офисов в России, но теперь осталось лишь два — в Москве и Санкт-Петербурге.

Между тем, с лета прошлого года финансировать проекты, от которых отказался ЕБРР, начал Евразийский банк развития (ЕАБР). Зампред правления ЕАБР Андрей КРАЙНИЙ уже заявил «РИА Новости», что банк готов продолжить замещение российских проектов ЕБРР, так как возвращение последнего в Россию в любом случае будет проблематичным.

Без срока давности

19 октября ЕБРР сократил долю в уставном капитале Примсоцбанка с 12,500001% до 0,999998%. Таким образом, доля ЕБРР сократилась до 0,999998%.

«В связи с условиями акционерного соглашения от 2007 года, в текущем году предусматривался выход ЕБРР из состава акционеров. В результате сделки, основной пакет акций ЕБРР, за исключением 1 процента, был приобретен действующими акционерами», - прокомментировал заместитель председателя правления Примсоцбанка Гурген СААКЯН.

На данный момент председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ владеет 42,865983% акций, его сын Александр ЯРОВОЙ - 35,990001%, ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%.

«Сотрудничество с международным финансовым институтом представляется очень перспективным для нашего банка за счет привлечения дополнительных ресурсов в вопросах финансирования предприятий регионов. Вместе с тем, такое сотрудничество накладывает на нас определенные обязательства по соответствию тем стандартам качества, которых придерживаются международные организации», - отмечал ранее Дмитрий Яровой.

Отметим, что иностранных акционеров в своем капитале еще недавно имел другой крупный банк Дальнего Востока - Международная финансовая корпорация (IFC) владела 6,71% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). В конце сентября Банк России стал владельцем свыше 99,9% акций АТБ, выкупив допэмиссию его акций на 9 млрд рублей.

Сегодня в Приморском крае осуществляют свою деятельность 7 региональных кредитных организаций, в том числе Примсоцбанк, банк «Приморье» и Дальневосточный банк. Филиалов банков других регионов насчитывается 11 единиц. В их число входят и филиалы крупнейших российских банков.

Досье "Золотого Рога": Решение об учреждении Примсоцбанка было принято 30 июня 1993 года, а лицензия на осуществление банковских операций выдана Центральным Банком РФ 4 марта 1994 года. На начало 2018 года «Примсоцбанк» имел 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России. Банк обслуживает клиентов в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской и Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В Приморье находятся головной офис банка и 36 дополнительных офисов. Уставный капитал Примсоцбанка составляет 203 млн 200,008 тыс. рублей, он разделен на 16 млн 933 тыс. 334 обыкновенные акции номиналом 12 рублей.

Отметим, что на годовом собрании по итогам 2017 года совет директоров Примсоцбанка был обновлен. Вместо CEO компании Ozone Investment LLC Томаса БРЕТШНЕЙДЕРА в новый состав вошла первый зампредседателя правления Примсоцбанка Галина ДОЦЕНКО. В остальном совет остался без изменений: председатель правления Дмитрий Яровой, его заместитель Александр Яровой, Павел НАЗАРОВ, гендиректор ОАО «Приморсклеспром» Виктор ДОРОШЕНКО, представитель ЕБРР Николай СОРОКИН, а также бывшие владельцы и топ-менеджеры «Владивостокского морского торгового порта» Михаил РОБКАНОВ и Вячеслав ПЕРЦЕВ, ныне управляющие партнеры ООО «Владивостокский морской терминал».

Устойчивость – главный критерий выживаемости

«Банку не удалось в 2017 году увеличить собственный капитал за счет внешних инвестиций, тем не менее, прибыль банка и, соответственно, рост капитала позволили ему обеспечить устойчивое финансовое положение при соблюдении всех регуляторных требований. В 2017 году, в условиях снижения процентных ставок по кредитам и стабилизации кредитных рисков, банку удалось решить задачи по росту кредитного портфеля, улучшению рыночных позиций, сохранению доходности портфеля с учетом рисков. В условиях сильной конкуренции со стороны крупных федеральных и региональных банков, рост объема выданных банком потребительских кредитов в 2017 году составил 21,9% (2016 -29%), портфель кредитов вырос на 18,3 % (в 2016 году - 9%) и составил 8 млрд 030 млн рублей. Качество портфеля улучшилось: доля просроченной задолженности в портфеле снизилась и составила в конце года 6,5% (в 2016 году – 8,3%), уровень резервирования кредитного портфеля составил в конце года 11,6% (в 2016 году - 14,4%)», - говорится в отчете Примсоцбанка за 2017 год.

Банк имеет корреспондентские счета с банками США, Германии, Австрии, Японии, Кореи, Китая, Казахстана, Австралии и осуществляет расчеты в десяти иностранных валютах.

Сегодня партнерами Примсоцбанка являются ведущие банки КНР и Гонконга: Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Harbin Bank, Bank of China (Hong Kong) Limited.

«Таким образом, банк имеет прочную инфраструктуру для ведения расчетов своих клиентов с Китаем и Гонконгом, как в долларах США, так и в национальных валютах - рублях и юанях. Кроме того, Банк имеет прямые корреспондентские отношения в национальных валютах с финансовыми институтами Республики Корея, Японии», - отмечают в банке.

По итогам 9 месяцев 2018 года Примсоцбанк занял 90-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». С начала года активы выросли на 7,3%, до 57 млрд 083,7 млн рублей, на 30 сентября 2018 года. В том числе, средства физлиц составили 31,853 млрд рублей.

Интересно, что совсем рядом с Примсоц-

банком идет банк «Левобережный» (Новосибирск), контролируемый отцом и сыном Яровыми. По итогам 9 месяцев 2018 года сибирский банк занял 93-е место по объему активов. С начала года активы выросли на 8,2%, до 53 млрд 003,2 млн рублей, на 30 сентября 2018 года. В том числе, средства физлиц составили 31,699 млрд рублей.

Банк «Левобережный» создан в 1991 году в Новосибирске, в настоящее время его региональная сеть (65 офисов) представлена в Новосибирске, каждом районном центре Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Калтане, Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске и Томске.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 61,8104% акций финучреждения принадлежит Дмитрию Яровому, 7,8404% - его сыну Александру, по 5,0001% - Михаилу Робканову и Вячеславу Перцеву, 10% - кипрской Ratto Holdings Limited, 5,349% - ООО «Приморская социальная компания» (99,99% принадлежит Дмитрию Яровому).

Прибыль – на выход

Но вернемся в Примсоцбанк. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», сразу после ухода иностранцев владельцы банка вспомнили о неиспользованном «загашнике». На 30 ноября назначено внеочередное собрание акционеров, среди вопросов которого есть выплата дивидендов по результатам прошлых лет. При этом список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным на 6 ноября 2018 года, то есть практически без ЕБРР. Дружба дружбой, а деньги врозь.

На фото: Председатель правления и основной владелец Примсоцбанка Дмитрий Яровой не видит особой потери от ухода ЕБРР.

Фото Примсоцбанк.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.