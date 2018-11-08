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Владивостоку от Кореи поступило хорошее предложение

08 Ноября 2018, 09:40 | Приморье

Вице-губернатор южнокорейской провинции Канвондо ЧОН Ман Хо в своем выступлении на 23 Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке предложил организовать свободную торговую зону между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии.

Он выразил мнение, что проводящиеся обсуждения проекта организации «Совместной международной экономической зоны» между китайским городом Хуньчунь и Зарубино в Приморском крае «благотворно скажутся на региональном развитии стран Северо-Восточной Азии».

«Я полагаю, если расширить Совместную международную экономическую зону свободной торговли до северокорейского Расона и побережья Канвандо Южной Кореи, а затем организовать на этих территориях зону свободной торговли, то плоды развития отдельных регионов стран Северо-Восточной Азии могут стать локомотивами развития уже на уровне государства», - пояснил вице-губернатор.

По его словам, провинция Канвандо планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским портовым городом Вонсан и Транссибом через Приморский край через три-четыре года.

«Если все получится мирно и хорошо как сейчас, и денуклеаризация Северной Кореи тоже пойдет хорошо, то мы надеемся, что этот проект получит хорошее разрешение и, может быть, через три-четыре года получится так, что из Пусана поезд через Владивосток попадет в Сибирь и даже до Европы», - сказал Чон Ман Хо.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: АТР  Канвандо  Республика Корея  владивосток 



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