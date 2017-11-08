В ДФО может появиться лесная биржа

На Дальнем Востоке собираются открыть российско-китайскую биржу по продаже и покупке древесины. Перспективы ее создания обсудил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ с секретарем Китайской ассоциации лесной промышленности (China National Forest Products Industry Association) Ши ФЕНОМ и председателем Союза российско-китайской лесной промышленности Су МИНОМ.

«Российская сторона предлагает создать биржу на территории Российской Федерации, где лес будет продаваться и покупаться официально. Весь лес, который будет куплен на этой бирже, будет сертифицирован, а лес, который будет куплен иначе, будет считаться контрабандой. Мы должны предложения по порядку регулирования взаимодействия в лесной отрасли дать в течение двух ближайших недель», - отметил Леонид Петухов.

Предложение российской стороны было поддержано китайскими партнерами.

«Это хорошее предложение по созданию платформы по торговле древесиной и пиломатериалами, чтобы две стороны доверяли друг другу. Китайская сторона считает это целесообразным. У наших стран есть свои законодательства и правила по развитию лесного хозяйства. Мы должны прийти к общему знаменателю для дальнейшего сотрудничества, чтобы наши требования по лесопользованию совпадали друг с другом», - отметил Ши Фен.

Предполагается, что будет сформирована электронная биржа, а также физическое место для встречи предпринимателей. Покупка и продажа леса может осуществляться по технологии блокчейн. По мнению главы АПИ, локализация места продажи и покупки леса позволит сделать прозрачными правила работы предпринимателей.

Стороны договорились более детально проработать предложение и вынести его на уровень решения государственной власти двух стран.

«После одобрения наших руководителей мы уже начнем формировать платформу», - отметил Леонид Петухов.

Отметим, общие запасы древесины на Дальнем Востоке составляют 21 млрд куб. м, или 51 процент всего леса стран АТР. Более 80 процентов леса Дальнего Востока представлено хвойными породами. Наибольший объем запасов леса находится в Якутии – 8,8 млрд куб. м, второе место занимает Хабаровский край – 5,2 млрд куб. м. Производство необработанной древесины составляет 16,5 млн куб. м. Китай является основным импортером древесины из России.

Напомним, в Пекине проходил двухдневный официальный визит в КНР председателя Правительства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА. В ходе визита глава кабинета министров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и провел межправительственные переговоры, по итогам которых был подписан пакет документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве. 1 ноября под руководством Дмитрия Медведева и Ли КЭЦЯНА прошла 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

Евгений СИДОРОВ.