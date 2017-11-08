Подложили живую свинью

Какие последствия ожидают приморский рынок мяса от расширения продовольственного эмбарго

Правительство России расширило список продуктового эмбарго, что, по мнению приморских экспертов, особенно не скажется на уровне жизни местного населения ни негативным, ни позитивным образом.

Теперь в Россию нельзя ввозить живых свиней, а также субпродукты различного скота и птицы, животные жиры и масло, вещества лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин и олео-ойль из США, Канады, Евросоюза, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории, Украины и Австралии.

По словам приморских игроков рынка, живые свиньи в Приморье из-за рубежа не ввозятся уже очень давно: по части свинины регион практически самодостаточен, а вот животные жиры (в частности, сливочное масло) здесь почти не производятся: так, сливочное масло на прилавки попадает в основном из Алтая. Доля зарубежного продукта на рынке - примерно 10-15%.

- В целом, такая мера, как продуктовое эмбарго, никогда ни к чему хорошему не приводила, - высказался президент Ассоциации мясопереработчиков Дальнего Востока Павел КИТАЕВ. - Неграмотная политика импортозамещения наряду со снижением конкурентности часто приводит к росту цен. Если говорить о свинине, то в производстве Приморья с 2013 года процент собственной свинины вырос с 10 до 70% . В этом плане регион действительно приближается к самодостаточности. Конечно же, встают и проблемные вопросы: качество мяса после долгого перерыва в производстве оставляло желать лучшего, но уже сейчас виден прогресс, который будет продолжаться с общим развитием сельского хозяйства региона. Есть и проблемы со сбытом: Китай, куда многие производители намерены экспортировать свой продукт, порой этот продукт не пропускает, ссылаясь на его низкое качество. Но здесь дело, скорее, не в качестве, а в принципе: Китаю не выгодно, чтобы мы заходили на его рынок.

Что же касается говядины, в этом плане импортозамещения до сих пор не произошло ни в Приморье, ни в России. Мясопереработчики за неимением альтернативы импортируют говядину из Латинской Америки. По части же масла давно известно, что Приморский край - не молочный регион.

Вопреки государственному тренду на импортозамещение в 2017 году импорт основных видов мяса в Россию (без учета торговли со странами, попавшими под эмбарго) продемонстрировал существенный рост, сообщили в Минсельхозе. Причина – относительное укрепление рубля.

Так, по последним данным, на 23 апреля этого года импорт мяса птицы увеличился на 12,9% (до 25,8 тыс. т) в сопоставлении с аналогичным периодом 2016-го, свинины - на 15,2% (до 74,8 тыс. т). Что касается ввоза говядины, то еще в начале апреля он был ниже аналогичного показателя 2016 года, однако уже к 23 апреля превысил его на 6% и достиг 62,4 тыс. т.

Как отмечают эксперты, в течение двух последних лет под влиянием эмбарго и слабого рубля импорт мяса в России показывал противоположную динамику. Как подсчитал Росстат, ввоз свежего и мороженого мяса в Россию в 2016 году сократился на 16,2% (до 625,9 тыс. т и без учета мяса птицы), а вот мяса птицы было ввезено всего 223,7 тыс. т, что на 12,3% меньше аналогичного показателя 2015 года. В 2015 году сокращение импорта по перечисленным позициям составило 26,4% и 43,9% соотвественно. По материалам ежегодного отчета правительства в Госдуме, в денежном выражении поставки свежей и мороженой говядины в 2016 году снизились на 17%, свинины — на 15%, мяса птицы - на 15,3%. По анализу годового обзора от Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сокращению импортных поставок благоволили и продолжающийся рост производства мяса внутри страны, и падение платежеспособности населения.

Однако вместе с импортом растет и производство мяса внутри страны, что свидетельствует и о росте потребления мяса россиянами. Что касается производства скота и птицы на убой, то в 2016 году, опять же по данным Росстата, оно выросло на 3,4% и достигло 13,9 млн тонн в живом весе. В сельскохозяйственных организациях производство мяса увеличилось на 5,9%. В отдельности промышленное производство свинины на убой в живом весе увеличилось в 2016 году на 13,5% (до 2,25 млн т), говядины - на 5% (до 293,3 тыс. т), мяса и субпродуктов домашней птицы - на 2,8% (до 4,46 млн т). В первом квартале 2017-го производство птицы продолжило наращивать обороты, увеличившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло, по данным Минсельхоза, 1,56 млн т в живом весе. Производство свинины в первом квартале этого года выросло на 5,3%, или более чем на 1 млн тонн.

В Приморском крае, по данным Приморскстата, производство мяса с января по июль этого года увеличилось на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом поголовье свиней выросло на 10%, птицы - на 12%, крупного рогатого скота (в том числе коров) - на 2%, а вот поголовье овец и коз снизилось на 6%.

В качестве основных производителей молока в Приморье по-прежнему выступают личные подсобные хозяйства населения (50%), мяса и яиц - сельскохозяйственные организации (81% и 66% соответственно). А вот крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели в 2017 года 5% от всего объема мяса в крае, а также 20% – молока и 8% - яиц.

Тем не менее растет в Приморье и импорт продуктов животного происхождения: так, если в июле 2016 года на территорию Приморья было ввезено 6,83 тыс. тонн такой продукции (на $18,4 млн), то в июле 2017 - уже 10,6 тыс. тонн ($30,8 млн).

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.