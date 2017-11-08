Приморская компания помогла России обогнать США

Самый авторитетный и ведущий отраслевой рыбный сайт США SEAFOODNEWS.COM в октябре месяце опубликовал материал о развитии глубоководного помысла краба в России, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Издание взяло за основу материала сообщения российских СМИ о том, что Рыболовецкий колхоз «Восток-1» из Приморья, пионер развития глубоководных промыслов краба и рыбы в Дальневосточном бассейне России, подвел итоги своей успешной работы на глубинах 1000-1500 метров. И намерен претендовать на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток с новым инвестиционным проектом, реконструкция всего флота для работы в диапазоне глубин 1500-2500 метров.

Анализ конкурента

Именно новый инвестиционный российский проект в отрасли заинтересовал американских рыбопромышленников и их отраслевого регулятора. Американские эксперты отмечают в статье главное: Рыболовецкий колхоз «Восток-1» совместно с ТИНРО выбрали правильное направление по освоению нетронутых глубин Дальневосточных морей. Данные дальневосточной науки подтвердились, и при проведении научных исследований выработалась интересная тенденция: чем больше глубина погружения промысла, тем выше уловы. В статье констатировано, что Россия обгоняет США в освоении указанных глубин. Особый акцент в материале делается на то, что в настоящее время добыча глубоководного краба уже составляет 15% от общего улова крабов в российском Дальневосточном бассейне. Подавляющий объём вылавливает именно "Восток-1", и если российское предприятие реализует свой инвестиционный проект освоения глубин в диапазоне 1500-2500 метров, то Россия увеличит эти показатели на 25-30% в течение следующих нескольких лет.

Обеспокоенность американских рыбопромышленников российскими достижениями понятна. По запасам водных биоресурсов Россия была и остается главным конкурентом США, особенно на рынке белой рыбы и крабовой продукции. Эксперты отмечают, что активный промысловый прессинг в США привел к уменьшению Общего допустимого улова (ОДУ) опилио и королевских крабов и пора рыбной отрасли США, по примеру России, задуматься о развитии глубоководного промысла.

Но, как оказалось, глубоководных промысловых компетенций в США нет. Публикация признает этот факт и является призывом-обращением к рыбакам и отраслевой науке США в срочном порядке заняться этим направлением.

В текущей международной обстановке и в атмосфере конфронтации факт признания превосходства России в каком-то вопросе для США немыслим, так что же скрывается за особым вниманием и «похвалой» развития глубоководного промысла в России? У руководства «Рыболовецкого колхоза «Восток-1» есть свое мнение на освещение их проекта в СМИ США.

«Факт опубликования статьи очень показателен. Оказывается, под пристальным наблюдением США находится не только военно-промышленный и энергетический комплексы России, но и рыбная отрасль. Неслучайно она отнесена к стратегически значимым», - рассказывает генеральный директор компании Александр Сайфулин. - В данном случае экономические интересы США как прямого конкурента очевидны: во-первых, у них однозначно имеются такие же, как и в России, запасы глубоководных объектов, но до них надо как-то добраться, а глубоководного промысла в США нет. В принципе, нужны соответствующие технологии, кадры и компетенции. Во-вторых, если и развивать этот промысел, то надо позаботиться об устранении конкурентов, основным из которых является Россия, причем она еще и опережает в этом вопросе. А как бесцеремонно США могут действовать в вопросах устранения конкурентов - все знают».

То, что российская компания уже чувствует на себе «привет» из США, руководство неоднократно заявляло. С весны 2017 года прослеживается попытки застопорить развитие этого направления в России, уничтожить лидера в развитии этого вида промысла «Восток-1», переманить кадры и захватить технологии, тем самым установив монополию в этом перспективном направлении развития рыбной промышленности.

Анонимка от интересанта

«В текущем году предприятие столкнулось с большими проблемами, но не погодными или промысловыми. На компанию «Восток-1» оказывается беспрецедентное давление со стороны силовых ведомств России (пограничники, таможня, МВД и т.д.), возбуждаются уголовные дела, инициируются аресты судов, обыски, и мы акцентировали, что все это началось с анонимок граждан США, - рассказывает Александр Сайфулин. - А ведь на протяжении нескольких лет мы показывали постоянное и динамичное улучшение показателей работы, но в этом году впервые за 5 лет наблюдается снижение по всем пунктам финансовой деятельности, включая и снижение налогов в бюджет.

Трудности российской компании идут в пользу США, ведь в случае разрушения колхоза в выигрыше окажутся их компании. Устранив лидера в освоении глубоководных промыслов, они лишат Россию превосходства в этом направлении, а заодно устранят потенциального конкурента. Более того, после развала нашей компании они переманят специалистов, которые помогут американским рыбакам быстро внедрить все те наработки, которые «Восток-1» развивал и нарабатывал в течение последних 15 лет. Уже имеются примеры деятельности «доброжелателей» из США, они склоняют бывших сотрудников к «сотрудничеству» против "Востока-1". Предложения были сделаны бывшим руководящим техническим работникам, маркетолагам, финансистам и специалистам по обработке морских объектов. "Восток-1" потратил на развитие глубоководного промысла 15 лет и огромные деньги, они же получат все это почти даром и успешно внедрят в течение 1-2 лет, наверняка, и со стороны государства американские рыбаки получат соответствующую поддержку».





К сожалению, как это часто бывает в самой России, всё новое и передовое не получает должной оценки, встречает непонимание и даже тормозится, из-за чего Россия теряет имеющееся явное первенство.

«Мы осознаем перспективность развития глубоководного промысла и поэтому с такой настойчивостью и упорством развивали его последние 15 лет и добились значительных успехов, которые, как видим, были признаны на международном уровне, – продолжает Александр Сайфулин. - Благодаря накопленным опыту, практике и флотским кадрам, которые обладают промысловыми глубоководными компетенциями, мы подготовили новый инвестиционный проект реконструкции флота, предусматривающий освоение промысла в диапазоне глубин 1500- 2500 метров. Это абсолютно новое направление деятельности в рыбной промышленности».

Для того чтобы ускорить реализацию перспективного проекта, компания «Восток-1» решила воспользоваться льготами, предусмотренными Свободным портом Владивосток, и уже подала заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока. При этом компания рассчитывает на одну-единственную льготу по обязательным выплатам в социальный и пенсионный фонды, с тем чтобы направить эти средства на увеличение заработной платы членов экипажей, потому что именно люди не менее важны, чем особые технологии.

В приоритете - экипажи

«Одной из главных задач в реализации проекта является закрепление людей и выплата им достойной заработной платы, потому как освоение глубоководного промысла - это не только технологии и оборудование, но еще и обученный персонал, который умеет и знает, как правильно ловить на такой большой глубине. Кадры, это основное конкурентное преимущество. В составах экипажей у нас много настоящих патриотов и ветеранов компании, которые работают у нас непрерывно по 10, а то и 20 лет, именно эти люди на собственном опыте накапливали и нарабатывали приёмы глубоководного промысла. И нам важно закрепить кадры хорошей заработной платой, чтобы они не ушли в американские компании».

Сегодня руководство компании просит администрацию КРДВ при рассмотрении проекта "Востока-1" учесть активность американских коллег, которые верно оценили значимость и стратегическое значение данного проекта «Восток-1» и распространяют наш опыт в США. В России компания вместо всесторонней поддержки со стороны государства столкнулась с большими проблемами…

Проблемы «Восток-1» - это возбужденное уголовное дело. В основе - споры с таможней по определению таможенной стоимости. Эти споры, как правило, разрешаются в арбитражных судах, но в деле приморского предприятия почему-то дошло до уголовного преследования. 28 октября закончился срок дознания по уголовному делу, возбуждённому таможней 28 апреля 2017 года. Таможня, возбудившая дело, не предъявила никакого обвинения, но ощущается, что идут поиски новых «ответвлений» в деле о декларировании продукции. В противовес интересам российского государства по ложным доносам американских граждан уничтожается лидирующие позиции российского предприятия, расчищая дорогу на международном рынке для американского бизнеса!

А ведь компания по итогам 2016 года заняла первое место в рейтинге рыбопромысловых компаний Приморья. Фискальные сборы в бюджеты и фонды всех уровней за 2016 год составили 423 миллиона рублей, включая налог на прибыль 148 миллионов. На предприятии в данный момент работает 760 человек.

Однако в самой компании заявляют, несмотря на все созданные препятствия, реализация проекта реконструкции флота начнется в 2018 году. Суммарный объем инвестиций - 400 миллионов рублей. Проект будет реализован в несколько этапов. Один из которых - создание новых инновационных материалов для орудий лова, способных выдерживать колоссальные нагрузки на глубинах, и модернизация судов под эти орудия лова. В результате реализации станет возможным ведение промысла на глубинах 1500-2500м; и американские эксперты правы: увеличение вылова возможно уже через три года на 18%, а через 10 лет - на 30%. Будет создано более 100 новых рабочих мест. Прирост поступлений от налогов в бюджеты разных уровней будет более 800 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.