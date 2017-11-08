Бизнес пойдет на три буквы

Бизнесмены Приморья весьма скептически отзываются о решении президента предоставить отсрочку повсеместному введению новой контрольно-кассовой техники (ККТ)

Важную поблажку пообещал предпринимателям президент Владимир ПУТИН: переход на онлайн-кассы для некоторых представителей малого бизнеса и льготных режимов налогообложения будет отсрочен еще на год. По мнению местных чиновников, такой шаг навстречу поможет делу, однако сами предприниматели не видят в отсрочке большой пользы.

Напомним, что по новому закону в полном объеме перейти на онлайн-кассы предприниматели всех регионов должны с 1 июля 2018 года. Эта перспектива волновала многих представителей малого бизнеса, не располагающих достаточными для закупки дорогого оборудования ресурсами. Однако на встрече с президентом «Опоры России» Александром КАЛИНИНЫМ Владимир Путин пообещал отсрочку на год и даже согласился подумать над возможностью расширения перечня видов деятельности, при которых не нужно применять контрольно-кассовую технику (ККТ) с обязательным выходом в Сеть, и над налоговым вычетом для бизнесменов при переходе на новую технику. Однако перенос сроков ввода онлайн-касс рассчитан для малого бизнеса, который занимается не торговлей.

Власти видят плюсы

Особенно положительно отсрочка скажется на предпринимателях из глубинок Приморья, которые большую часть времени вообще были не в курсе предстоящих перемен, считает директор НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ.

- Любые отсрочки в этом деле для малого и среднего бизнеса - хороши, - добавил он. - Некоторые предприниматели в маленьких населённых пунктах только недавно узнали о необходимости перехода на онлайн-кассы и фактически не готовы. К тому же, как любая автоматизированная глобальная система, онлайн-кассы и законодательство, регулирующее их применение и наказание за их неприменение, требуют обкатки и длительного переходного периода. Так что такое обещание, если оно станет официальным решением, является целесообразным.

Закон уже «вышибает»

По мнению самих предпринимателей, отсрочка, конечно, является хорошим бонусом, но негативное влияние закона на малый бизнес уже успело дать о себе знать: для торговых предприятий, реализующих алкогольные напитки, применение ККТ стало обязательным уже с 31 марта 2017 года. С этой датой и связаны массовые закрытия в 2017 году небольших торговых предприятий (в основном придомовых магазинов в селах), чья выручка обеспечивалась, по большому счету, продажами алкоголя. Кроме того, отсрочка, обещанная Путиным, коснется только компаний, которые занимаются не торговлей, так что большинству проще не станет.

- Некоторые небольшие торговые предприятия региона уже закрылись в виду нехватки у них средств на покупку дорогостоящего оборудования, - отметил федеральный координатор НП «Российская Коалиция киоскеров» Андрей ВОДЕНИКОВ. - Закон был принят несвоевременно и в несовершенном виде, к тому же в период кризиса, в который предприятия малого и среднего бизнеса не только онлайн-кассы позволить себе не могут, но и в целом с трудом держатся наплаву.

Затраты, сопряженные с переходом на онлайн-кассы, по словам предпринимателей, в конце концов приведут к удорожанию стоимости товаров для потребителя. Кроме того, что кассовые аппараты имеют слишком большую цену, которую придется перекладывать в себестоимость товаров и услуг, к удорожанию товаров приведут и требования нового законодательства к чеку - документу, выдаваемому при продаже. А именно, закон предусматривает обязательное указание в чеке наименования товара, подразумевающее запрет на «выбивание» общей суммы покупки. По словам предпринимателей, это говорит о том, что бизнесу необходимо будет дополнительно закупать оборудование для штрих-кодирования товаров, вводить на предприятиях дополнительную штатную единицу для ведения перечня продаваемых товаров и проводить соответствующее обучение персонала для работы на новых онлайн кассах.

По словам предпринимателей, не готовы к закону и налоговые органы. В пользу этого довода свидетельствует уже сформировавшийся институт посредников, с которыми предприятия обязаны заключать договоры за плату, размер которой даже не установлен законодательством. То есть налогоплательщик передает данные о выручке посреднику, а посредник, в свою очередь, передает данные в налоговую службу. При этом у бизнесменов до сих пор нет доверия к ответственности посредников за хранение передаваемой коммерческой информации предприятий.

Существенно облегчить переход на онлайн-кассы мог бы закон о государственном возмещении затрат на оснащение онлайн-кассами для индивидуальных предпринимателей, который до сих пор еще не принят, и в котором всё же отсутствует возможность возмещения затрат для предприятий, использующих ряд налоговых режимов.

«Нам некому продавать товар…»

До сих пор актуален и вопрос по удаленным населенным пунктам, где Интернет или очень плохой, или отсутствует вообще, что мешает стабильной передаче фискальных данных. В свою очередь, без передачи фискальных данных блокируется онлайн-касса.

Между тем постановлением администрации Приморского края от 12.09.2012 № 251-па был утвержден перечень отдаленных и труднодоступных местностей Приморского края, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники. Однако этот список, по словам председателя Клуба Деловых Людей Людмилы Тыщенко, не включает малочисленные населенные пункты, которые расположены сравнительно недалеко от районных центров. К примеру, села Луговое и Анненка Спасского района, где население меньше ста человек, а расстояние до Спасска - 17-20 км. Или же село Тамга Лесозаводского района, где проживает менее 200 человек на расстоянии 26 км от Лесозаводска, и другие.

- Прекращение торговли, по мнению предпринимательского сообщества, в мелких селах негативно отразится на обеспечении сельских жителей товарами первой необходимости, потерей рабочих мест, а также снижением поступления налогов в бюджет, - отметила Людмила Тыщенко. - Закон о применении ККТ необходимо корректировать с учетом особенностей мест проживания людей, не допуская ухудшения в обеспечении товарами и услугами, в том числе подакцизными товарами. Закон косвенно ударит и по местным товаропроизводителям, которые зачастую не имеют выхода на представителей крупного ретейла и ориентируются преимущественно на малые форматы торговых точек. В связи с прогнозируемым закрытием этих форматов торговли местные товаропроизводители Приморского края могут потерять свой традиционный рынок сбыта.

По мнению предпринимателей Приморья, весь Дальний Восток в соответствии с законом необходимо отнести к категории «удаленных» регионов и ввести добровольное внедрение онлайн-касс на территории Дальневосточного федерального округа.

- Во всем ДФО проживает 6 млн человек, из них работоспособного населения - около 2 млн, - добавила Тыщенко. - Это 1, 4 % всего населения Российской Федерации. Перед нами стоит вопрос о том, что некому продавать товары и оказывать услуги физически. Дальневосточный бизнес требует особого внимания, особых финансовых программ и программ поддержки.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты и по части второго бонуса для предпринимателей, на который также согласился президент в результате переговоров с представителями бизнеса: продление льготы по налогу на движимое имущество позволит бизнесу решить вопрос с износом основных фондов, который по многим отраслям превышает 50% (по данным «Опоры России»). Напомним, что в ноябре 2016 года были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми налог на движимое имущество для бизнеса, ранее находившийся в федеральном ведении, был переведен в компетенцию региональных властей. Если раньше этот налог предусматривал льготы для предпринимателей, закупающих оборудование, то с его переходом в региональное ведение не приходилось ожидать сохранения льгот от властей регионов, испытывающих проблемы с бюджетом.

МНЕНИЕ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморье Марина ШЕМИЛИНА:

- Вопрос о предоставлении отсрочки бизнесу для внедрения онлайн-касс поднимался уже не раз. Сегодня многие предприниматели опасаются, что не успеют адаптироваться к новым требованиям в положенный срок и попадут под штрафные санкции. Сложности с переходом на онлайн-кассы возникают из-за высоких цен на новые аппараты, а также нехватки фискальных накопителей и программного обеспечения для модернизации старой техники. Более того, существуют риски срыва поставок аппаратов из-за больших очередей. Несомненно, отсрочка даст предпринимателям возможность без спешки выбрать оптимальную модель аппарата, уточнить все неясности, установить оборудование и обучить сотрудников работе с ним. Однако важно не только увеличивать срок перехода на новые модели ККТ, но и устранять причины препятствующие своевременному переходу. Необходимо предусмотреть меры поддержки для предпринимателей, устанавливающих новое оборудование, например, отсрочку платежа за новую кассовую технику или специальный налоговый вычет для возмещения расходов.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.