Ювелирные мошенники атакуют владивостокцев

Случаи обмана покупателей продавцами ювелирных сетей во Владивостоке из разряда исключений, похоже, переходят в малоприятное правило. Так, одна из покупательниц рассказала журналистам об «обслуживании» ее в одной известной сети ювелирных магазинов. Мошеннические схемы отличаются разнообразием. Кто их разрабатывает и воплощает в жизнь - продавец или владелец ювелирки - должны разбираться следственные органы.

В одном очень популярном ювелирном магазине посетителей обманывают самым наглым и неприхотливым способом. Пришли вы, скажем, за серьгами. Выбрали понравившееся украшение. Оставили залог, пусть будет тысяч пять рублей. И вдруг на следующий день по телефону вам вежливо сообщают, что, мол, к сожалению, ценовая политика изменится буквально через три дня и вам придется за серьги переплачивать энную сумму. Будучи разумным человеком, не желающим попадать в ситуацию переплаты, вы, разумеется, спешите в салон, дабы срочно внести оставшуюся сумму и выкупить заветное украшение. Однако здесь вас ждет неприятный сюрприз. Оказывается, сережки, которые были вами выбраны, имеют заводской дефект, и на его устранение уйдет как раз не менее трех суток. То есть, как ни крути, а переплачивать вам придется в любом случае. Клиент пытается расторгнуть сделку, вернуть залог и покинуть сие заведение. Но не тут-то было. Грозный продавец деньги возвращать отказывается, хамит, администратора не зовет и вообще пытается избавиться от вашей персоны как можно скорее.

Вице-президент клуба «Российская ювелирная торговля», гендиректор сети магазинов «Золотой Ажур» Надежда ТКАЧЕНКО открыто заявляет: на ювелирную сеть, на которую жалуется гражданка, поступает больше всего жалоб. Что делать в таких ситуациях обманутым покупателям? Выход есть.

«Запомните, за ювелирные украшения брать залог категорически запрещено законом. Если покупателю понравилось изделие, продавец вправе отложить его на определенный срок по договоренности. Второе условие: если уж оставили залог в магазине, его обязаны вернуть по первому требованию покупателя. А «внезапное» повышение цены на ювелирное украшение - совсем уж дикая история, это мошенничество чистой воды. Такие схемы явно рассчитаны на неграмотность покупателя, - возмущается Надежда Ткаченко.

По закону в каждом магазине обязательно должен иметься уголок покупателя с указанными телефонами администратора, гендиректора или управляющего. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, - звонить вышестоящему руководству.

Результатов ноль? Пишите заявление в Роспотребнадзор. Следующий неприятный, но необходимый шаг - суд. Но самый страшный для ювелирки орган - Палата пробирного надзора РФ. Если дело не сдвигается с мертвой точки - обращайтесь с заявлением именно туда. Во Владивостоке отделение Палаты пробирного надзора РФ расположено в Академгородке: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159, тел.: (423)2-318-770, 2-318-278, probpalata@probpalata.ru, www.probpalata.ru.

Согласно закону «О драгоценных металлах и камнях» продажа ювелирных изделий с заводским дефектом категорически запрещена.

Если подобранное покупателем ювелирное украшение оказалось бракованным, а залог внесен, необходимо написать заявление по типу: «Прошу ввиду того, что ювелирное украшение, которое я хотел(а) приобрести, имеет такой-то дефект, вернуть залог в полном объеме». Деньги клиенту обязаны вернуть незамедлительно.

«В мошеннической сети всегда присутствуют какие-то страшные теневые схемы обмана покупателя. Мне известно, например, что суммы, на которые «попадает» клиент, порой составляют более 100 тыс. рублей. Я заявляю об этом как вице-президент клуба «Российская ювелирная торговля», которому жалобы от граждан на деятельность данного учреждения и ему подобных поступают регулярно и в большом количестве. Когда ко мне за помощью обращаются обманутые люди, приходится объяснять, что, к сожалению, в таких ситуациях чаще всего вернуть деньги можно только через суд», - рассказала Надежда Ткаченко.

Законопослушные владельцы ювелирных салонов возмущены масштабами теневого ювелирного рынка во Владивостоке, а также работой магазинов, которые накладывают печать недоверия на ювелирные салоны города, работающие честно.

Так, на улице Луговой многие «золотые» магазины по цене золота продают обыкновенную подделку - металл желтого цвета.

Три года назад во Владивостоке со стороны правоохранительных органов подверглись проверке 22 торговые ювелирные точки, 13 дел отправились в Прокуратуру на административное расследование. Но, по мнению специалистов, это капля в море. Нечистых на руку ювелирных салонов в столице Приморья - хоть пруд пруди. Поэтому совет один: приобретая ювелирные украшения, доверять нужно только проверенным ювелирным магазинам.

Анна МАЦОВСКАЯ.