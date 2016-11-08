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В Приморье таможня задержала 23 тонны грибов
Такое количество гриба чага хотели вывести в Китай, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Дальневосточной таможни.
На Уссурийский таможенный пост подали декларацию на экспортируемый в КНР товар «Грибы сушеные, березовый гриб (чага), кусками, для приготовления сиропов, как укрепляющее средство для улучшения обменных процессов в организме и повышения иммунитета».
Однако разрешительного документа на экспорт березового гриба предоставлено не было. Декларант пояснил, что данный товар будет использоваться в пищевых целях и тем самым не попадает под действие п. 3 раздела 2.6. «Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье» – перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза на таможенную территорию ЕАЭС (Евразийский экономический союз).
В ходе проведения таможенного контроля служащими было установлено, что березовый гриб (чага) в виде растительного сырья включен в ассортиментный перечень лекарственных растений, обладающих лекарственными свойствами, следовательно, запрещен к экспорту с территории ЕАЭС без разрешительных документов.
В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, предоставление неполных (недостоверных) сведений. В настоящее время проводится расследование.
Иван КРЫШАН.
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