В Приморье таможня задержала 23 тонны березового гриба на сумму более 6 млн рублей

Такое количество гриба чага хотели вывести в Китай, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Дальневосточной таможни.

На Уссурийский таможенный пост подали декларацию на экспортируемый в КНР товар «Грибы сушеные, березовый гриб (чага), кусками, для приготовления сиропов, как укрепляющее средство для улучшения обменных процессов в организме и повышения иммунитета».

Однако разрешительного документа на экспорт березового гриба предоставлено не было. Декларант пояснил, что данный товар будет использоваться в пищевых целях и тем самым не попадает под действие п. 3 раздела 2.6. «Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье» – перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза на таможенную территорию ЕАЭС (Евразийский эко­но­ми­чес­кий союз).

В ходе проведения таможенного контроля служащими было установлено, что березовый гриб (чага) в виде растительного сырья включен в ассортиментный перечень лекарственных растений, обладающих лекарственными свойствами, следовательно, запрещен к экспорту с территории ЕАЭС без разрешительных документов.

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, предоставление неполных (недостоверных) сведений. В настоящее время проводится расследование.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.