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В Кавалерово открыт новый аэровокзал
08 Ноября 2016, 17:20 | Приморье
В Кавалерово открыт новый аэровокзал. Капитальный ремонт старого здания стал одним из поручений губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по итогам Большого проезда.
После ремонта на аэровокзале появились удобная комната матери и ребенка, просторный зал ожидания, досмотровая зона, медицинский пункт, зал переговоров, буфет, гостиница на пять номеров, кабинеты технических служб. Полностью поменяло облик и само здание: заменены крыша, фасад, отремонтирован перрон, благоустроена прилегающая территория, произведено устройство ограждения аэропорта.
Евгений СИДОРОВ.
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Теги: аэровокзал
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