В Кавалерово открыт новый аэровокзал. Капитальный ремонт старого здания стал одним из поручений губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по итогам Большого проезда.

После ремонта на аэровокзале появились удобная комната матери и ребенка, просторный зал ожидания, досмотровая зона, медицинский пункт, зал переговоров, буфет, гостиница на пять номеров, кабинеты технических служб. Полностью поменяло облик и само здание: заменены крыша, фасад, отремонтирован перрон, благоустроена прилегающая территория, произведено устройство ограждения аэропорта.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.