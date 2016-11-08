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Инкубатор для растущего бизнеса
Банк «Восточный» и администрация ЕАО открыли в регионе первую специализированную площадку для развития предпринимательства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В Биробиджане заработал бизнес-инкубатор, который призван помочь начинающим субъектам малого и среднего бизнеса запустить инновационные проекты на территории автономной области. Это совместный проект властей региона и банка «Восточный». Соглашение о таком объединении стороны подписали во время второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Проект получился очень динамичным. Он зародился в телестудии, где мы обсуждали проблемы развития области. И в ходе разговора возник вопрос: а что если совместно создать в регионе такой инкубатор, который способствовал бы развитию малого и среднего бизнеса? Экономическое развитие области находится на довольно высоком уровне, и в то же время у нее есть ещё дополнительный потенциал, который можно было бы использовать. И после этого мы стали быстро продвигаться в реализации этой идеи: уже во время Восточного экономического форума мы подписали меморандум с банком о том, что вместе создадим такую структуру», - рассказал на церемонии открытия бизнес-инкубатора губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
Главный прицел площадки - на инновационные проекты, которые могут рассчитывать на финансовую, правовую и консультационную поддержку. При этом еще до открытия инкубатора его попечительский совет получил от представителей малого и среднего бизнеса заявки на инвестиции свыше 800 млн рублей. Однако на первом этапе банк «Восточный» готов вложить 100 млн рублей. Если опыт окажется позитивным, то мощности инкубатора будут расти.
«Как для области, так и для самого банка это в своем роде новизна. Раньше мы занимались розничным бизнесом, а сейчас решили выйти на новую стезю, чтобы попробовать свои силы на более широкомасштабном и более серьезном поприще. Поскольку мы пришли сюда первыми, то мы очень надеемся, что конкуренты, которые придут после нас, не смогут собрать первые сладкие «вершки». Во-вторых, мы очень надеемся, что проект, который поддерживают также областные власти, будет успешным. В-третьих, мы надеемся, что инвесторы от региона также проявят заинтересованность в развитии тех или иных проектов», - поделилась первый заместитель председателя правления ПАО КБ «Восточный» Елена КАЛИНИНА.
Пока что рассмотрены 10 перспективных проектов, из которых в работу взяты четыре. Средний размер банковских кредитов по ним составил от 1,5 до 10 млн рублей.
«В первую очередь развитие наших регионов зависит от нас самих. Известно, что не все могут быть предпринимателями. Но попробовать и открыть в себе этот талант, сделать что-то новое - это дорогого стоит. Как раз бизнес-инкубатор, который открывают совместно власти Еврейской автономной области и банк «Восточный», дает такой шанс каждому», - считает помощник полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Анна АКПАРОВА.
Несмотря на то что приоритетными в инкубаторе называют инновационные и высокотехнологичные проекты, по словам Елены Калининой, банк «Восточный» на этом не будет «зацикливаться»: он готов поддержать все, что может быть интересно и прибыльно в перспективе. Таким идеям банк готов оказать через бизнес-инкубатор бесплатную поддержку в операционной деятельности, в регистрации, в юридических вопросах, с налоговым и бухгалтерским учетом - во всем, что облегчит вхождение предпринимателя в проект. Для резидентов инкубатора будут также организованы встречи с участием успешных предпринимателей, фондов поддержки различных инициатив. От правительства области также возможны налоговые послабления.
«Естественно, банк - не благотворительная организация. Это коммерческая структура, которая планирует получать прибыль. Но делать это мы хотим не на том, что человек просто хочет открыть свой бизнес, а на проекте, который уже развился и приносит доход. На первом этапе финансирование будет осуществляться в качестве взноса в уставный капитал, а в дальнейшем банк рассчитывает зарабатывать на кредитовании субъектов малого предпринимательства», - добавила Елена Калинина.
Власти региона, в свою очередь, рассчитывают, что поддержанный совместными усилиями бизнес окрепнет и сможет дальше приносить пользу. Как выразился Александр Левинталь, проекты, «выращенные» в рамках инкубатора, могут быть в будущем «пересажены» в условия территорий опережающего развития. Для участников же проекта важный плюс в том, что резидентство в инкубаторе - гарантия финансовой поддержки на выгодных условиях. Например, по пониженным ставкам кредитования, чего сейчас добиться сложно.
«Банки крайне неактивно идут на финансирование стартапов. Как правило, это единичные программы, в которые предприниматель, пробившись через бюрократические препоны, с трудом входит. Банки неохотно на это идут потому, что это риск - поскольку заранее никто не может знать, как у молодого предпринимателя пойдут дела. Бизнес-инкубатор для предпринимателей - это возможность, минуя все бюрократические препоны, получить доступ к серьезным финансовым ресурсам, получить возможность реализовать свою идею, используя также ресурсы интеллектуальные, физические, административные», - поделился исполняющий обязанности директора ПАО КБ «Восточный» по Дальнему Востоку Алексей КУРАШКИН.
Среди одобренных к поддержке проектов два ориентированы на развитие пищевой промышленности. Так, Анатолий КИМ планирует построить в поселке Бира завод минеральных вод с первоначальной мощностью производства 2,5 млн полуторалитровых бутылок воды высшей категории в месяц. При этом у предпринимателя уже есть прицел на экспорт. Его «коллега» Сергей ПЕТРОВ намерен наладить производство кисломолочных пищевых продуктов из сои с повышенным содержанием белка.
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