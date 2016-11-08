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Энергетике в Приморье рекомендуют больше солнца
Ни для кого уже не секрет, что для Дальнего Востока России возобновляемая энергетика является гораздо более экономически целесообразной, чем для других федеральных округов. Это касается снижения стоимости киловатт-часа для потребителей, снижения северного завоза (топливо и другие расходные материалы для дизельной генерации), а также повышения эффективности использования ресурсов. Своим видением на электрификацию Приморья «по-новому» с Деловой газетой «Золотой Рог» поделился вице-президент по стратегии и развитию бизнеса компании Schneider Electric Армен БАДАЛОВ.
- Планомерное развитие альтернативной энергетики в России, и на Дальнем Востоке в частности, поможет заложить фундамент энергетики будущего - распределенной, экологически чистой и более цифровой.
Альтернативная энергетика в России уже развивается достаточно быстрыми темпами. Для Schneider Electric мы видим наибольший потенциал в солнечной энергетике, и в эти технологии наша компания инвестирует последнее десятилетие. Наша компания является разработчиком технологических решений и производителем оборудования для солнечных электростанций от малых (3 кВт) до самых крупных (до 300 МВт), которые могут работать как совместно с электрическими сетями, так и обеспечивать автономное электроснабжение удаленных объектов. Последнее особенно актуально для Дальнего Востока.
В России мы уже реализовали пять проектов: солнечные станции на Юге Сибири, Юге Урала в Поволжье работают на нашем оборудовании, собранном, кстати, в России. В Технополисе «Москва» мы собираем инверторы, а на нашем заводе «Электрощит» в Самаре собирается комплексное решение - инверторная станция. Проектирование, пусконаладка и обслуживание систем также делается нашими российскими инженерами.
Мы сейчас видим в Приморье большие перспективы. Наша компания уже вошла в такие большие проекты, как электрификация кампуса ДВФУ и Приморского океанариума. Наше оборудование установлено также в местном оперном театре (филиале Мариинки).
В начале осени 2016 года во Владивостоке состоялся второй Восточный экономический форум, где «Шнейдер Электрик» и предприятие «Электрорадиоавтоматика» подписали договор о сотрудничестве. В рамках совместной работы запланировано: производство и сборка продукции Schneider Electric на территории российского партнера; обмен опытом в области консультационных услуг; экспорт оборудования; поиск потенциальных покупателей. Считаем, что это хороший первый шаг.
Мы позитивно смотрим на перспективы развития Приморья. Сегодня у компании Schneider Electric в России работают шесть современных заводов. Бизнес в России продолжит расти. Ключевое преимущество Приморья в том, что рядом находится Китай, а наличие в вашем городе портов существенно облегчает логистику товаров. Не удивительно, что многие крупные компании смотрят на Приморский край как место для размещения собственных производств, отличную базу для экспорта продукции. Мы позитивно относимся к намерениям российского правительства создавать здесь особые экономические зоны с прицелом не только на местный рынок, но и на экспорт.
Рассматриваем различные варианты партнерства как с государственными, так и с частными структурами.
Юрий РОГОВ.
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